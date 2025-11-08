Virgin Media se vio obligada a emitir una disculpa vergonzosa después de que un error televisivo llamara a la estrella de Gales una ‘p****’

VIRGIN MEDIA se vio obligada a emitir una disculpa vergonzosa después de calificar a una estrella del rugby de Gales de “p****”.

El extraño error ocurrió en la página del servicio de televisión de Virgin Media, que describió erróneamente a la prostituta de Wales y Scarlets, Ryan Elias, como algo mucho más clasificado como X.

La estrella internacional del rugby apareció como invitada en el programa de chat galés Jonathan, presentado por Jonathan Davies y transmitido los jueves por la noche en el canal en galés S4C.

La lista de Virgin Media describía, en inglés, cómo estarían la actriz Siaan Reese-Williams y la prostituta Elias en el próximo episodio.

Sin embargo, la traducción galesa utilizó erróneamente la palabra “butain” para describir la posición de rugby de Elias, que se traduce como la palabra “w****”.

En cambio, se suponía que debían haber utilizado para corregir el término de rugby “bachwr”.

Y el error fue captado por muchos aficionados al rugby galeses.

Uno dijo: “El traductor de Google te decepcionó”.

Otro declaró: “Divertidísimo”.

Uno señaló: “¡Ups!”

Otro añadió: “Moraleja de la historia: ¡utilice traductores adecuados!”

El error obligó a Virgin Media a disculparse humilladamente.

Un comunicado a la BBC decía: “Somos conscientes de un error de traducción que apareció en nuestra guía de televisión.

“Nuestro proveedor externo rectificó rápidamente esto y nos disculpamos por cualquier molestia causada”.