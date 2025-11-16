Voleibol femenino: Sierra Canyon derrota a Marymount para avanzar a la final regional de SoCal

Sierra Canyon se enfrentó a un enemigo familiar el sábado por la noche en las semifinales de voleibol femenino de la División Abierta Regional del Sur de California en Chatsworth.

Los Trailblazers necesitaron cinco puntos de partido para finalmente derrotar a su rival de la Mission League, Marymount, 25-18, 19-25, 25-22, 25-23, y acercarse a dos victorias de un título estatal.

Fue el quinto encuentro entre los equipos, la mayor cantidad en una temporada entre dos escuelas de la Sección Sur de la misma liga desde 2006, cuando los rivales de la Liga de la Bahía, Redondo Union y Mira Costa, también se enfrentaron cinco veces. Sierra Canyon mejoró a 11-2 en sus últimos 13 partidos al mejor de cinco sets contra Marymount, incluidos los últimos siete seguidos, aunque ninguno de ellos ha sido fácil.

Lucky Fasavalu consiguió un ace en la victoria de Sierra Canyon en cuatro sets sobre Marymount en las semifinales regionales del sur de California en Chatsworth el 15 de noviembre de 2025. (Steve Galluzzo / Para The Times)

“Se vuelve más difícil cada vez que jugamos contra ellos porque conocen nuestras tendencias”, dijo el armador Lucky Fasavalu, que se dirige a Missouri, quien repartió 44 asistencias. “Nos hace mejores, pero también los hace mejores a ellos”.

Hanna McGinest tuvo 15 remates, el último de los cuales puso fin al partido. McKenna McIntosh tuvo 13 remates y 15 ataques, Kendall Omoruyi tuvo 13 remates y cuatro bloqueos y Eva Jeffries agregó ocho remates y ocho ataques para Sierra Canyon.

El compromiso de Washington, Sammy Destler, lideró a Marymount con 20 remates, siete de ellos en el segundo set. Elle Vandeweghe tuvo 14 remates, Katelyn Oerlemans agregó 13 y Olivia Penske tuvo 41 asistencias para las Sailors, que llevaron a las Trailblazers a cinco sets en las semifinales de sección.

Sierra Canyon (41-3), cabeza de serie, que ya ha establecido el récord del programa de victorias en una temporada, mejoró a 4-1 este otoño contra los Sailors, quinta cabeza de serie (38-7) y no ha perdido un partido en California (sus derrotas se produjeron en torneos fuera del estado).

Después de que Mater Dei ganara por primera vez el título de la División 1 de la Sección Sur, los Trailblazers intentarán lograr el segundo título consecutivo contra los visitantes Monarchs el sábado por la noche en la final regional. La victoria de Sierra Canyon en cuatro sets el 8 de noviembre marcó la primera en 10 intentos contra Mater Dei, que venció a Torrey Pines en cuatro sets en las semifinales.

“Ambos son equipos increíbles”, dijo Fasavalu, refiriéndose a Marymount y Mater Dei. “Marymount es luchadora, tiene armas por todas partes y tiene dos grandes centrales. Los pines de Mater Dei son explosivos y tienen un gran coeficiente intelectual de juego. Ambos están llenos de veteranos, por lo que realmente quieren ganar, ¡pero nosotros también!”.

Cuando se le preguntó si estaba feliz de jugar contra Mater Dei, Fasavalu admitió que lo estaba ya que su primo Westley Matavao juega para los Monarchs, cabezas de serie número 2 (33-5).

“Sabemos lo buenos que son, pero podemos jugar un gran voleibol”, dijo Fasavalu. “Tengo grandes opciones como armador. McKenna y Kendall exigen mucho el balón y mi trabajo es leer el otro lado de la red y ver dónde están los desajustes”.