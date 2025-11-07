West Ham ‘quiere darle a Kobbie Mainoo Man Utd una vía de escape y hará que la estrella sea titular garantizada’

WEST HAM se ha convertido en pretendiente de la estrella del Manchester United, Kobbie Mainoo, sobre una posible cesión por seis meses en enero.

El internacional inglés manifestó su interés en marcharse al final de la temporada verano ventana de transferencia después de luchar por encontrar minutos con el técnico Ruben Amorim.

Esta medida fue impulsada por el club, que deseaba mantenerlo en la plantilla para el inicio de la temporada.

Pero los problemas relacionados con la falta de tiempo de juego del joven de 20 años no se han resuelto.

Mainoo solo ha hecho apariciones fugaces en la liga esta campaña, y su única titularidad en el club fue la calamitosa salida del United en la Copa Carabao ante Grimsby a finales de agosto.

Ahora, el gurú de las transferencias, Fabrizio Romano, ha revelado que, según los informes, el West Ham está listo para ofrecerle a Mainoo un “puesto titular garantizado” para alejar al joven de Old Trafford hasta el final de la temporada.

Romano dijo en su ‘Here We Go Podcast’: “Kobbie todavía estaría abierto a una cesión en la ventana de transferencia de enero.

“Le gustaría ir a jugar cedido por seis meses y luego regresar al Man Utd.

“Ahora depende del club. Depende de si Man Utd encontrará otro jugador en el medio.

“Depende de lo que quiera hacer Rubén Amorim, porque su deseo sería mantener la misma plantilla en cuanto a jugadores que se marchan en la ventana de enero.

“El West Ham, por ejemplo, seguramente ofrece un puesto de titular garantizado a Mainoo”.

A pesar del interés de Mainoo en alejarse, SunSport entiende que el club no tiene intención de permitirle irse en la ventana de enero.

Él y su compañero estrella del United, Joshua Zirkzee, han recibido intereses de préstamo de otros clubes europeos, y se informa que el West Ham también está interesado en el delantero holandés, así como en la Roma italiana.

Pero con la AFCON acercándose, se espera que el dúo mejore el orden jerárquico de los Red Devils durante el período festivo.

Se espera que el delantero Bryan Mbeumo, el extremo Amad y el lateral Noussair Mazraoui se presenten ante sus respectivas naciones en diciembre, lo que deja escasas las opciones de Amorim, especialmente en las zonas delanteras.

La competición comienza el 21 de diciembre, la fase de grupos finaliza en la víspera de Año Nuevo y la final no se celebrará hasta el 18 de enero.

Esa demanda adicional ha llevado al United a tomar la decisión de impedir que Mainoo o Zirkzee abandonen el club, como reveló en exclusiva SunSport el mes pasado.

La situación potencialmente brinda a ambos hombres la oportunidad de asegurar los minutos que buscan, y Mainoo probablemente esté considerando la oportunidad de jugar en el equipo de Inglaterra para la Copa Mundial.

Amorim pareció confirmar ese deseo cuando se le preguntó sobre posibles movimientos de transferencias en la ventana de enero.

Dijo: “Kobbie Mainoo, con los minutos que está jugando, necesita más juegos para que yo pueda hacer una rotación. Con un juego es realmente difícil”.

“Y sabes que tenemos el Mundial, algunos jugadores no juegan, pedirán irse.

“Así que tengo que gestionar todo. Queremos traer jugadores, todos aquí, queremos traer jugadores a los que podamos ver un gran futuro en el Manchester United”.