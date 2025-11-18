Yoshinobu Yamamoto presenta su perro rescatado a los fanáticos de los Dodgers

El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, presentó a los fanáticos a un miembro importante de su familia.

En una serie de fotos llenas de ternura provenientes de su bebé peludo, el lanzador de los Dodgers mostró a su mejor amigo, Carlos, en Instagram durante el fin de semana.

“Es amable y ama la vida tranquila”, escribió Yamamoto en su correo . “Le encantan las siestas, los paseos y comer buena comida”.

En la serie de fotos saludables de Carlos en brazos de su padre, con gafas de sol y descansando, el lanzador incluyó un video de cuando conoció a su futuro K9 en agosto.

“Estoy muy feliz de que mi Carlitos esté conmigo ahora”, agregó.

El dos veces ganador de la Serie Mundial lo adoptó de Best Friends LA, que respondió a su publicación diciendo que Carlos era un favorito de los fanáticos en su ubicación, amado por el personal y los voluntarios.

“Estamos muy felices de que Carlos haya encontrado un hogar tan feliz contigo”, comentó la cuenta de Instagram de Best Friends LA en la publicación de Yamamoto.

Yamamoto se unió a los Dodgers en 2023 después de firmar un contrato por 12 años y $325 millones. Desde que se unió a ellos, ha ganado campeonatos consecutivos.

Carlos ha sido visto una vez en las redes sociales jugando con el famoso perro del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, Decoy.

Decoy apareció en un muñeco de los Dodgers, asistió a dos desfiles de la Serie Mundial, realizó un primer lanzamiento en el Dodger Stadium y coescribió un libro para niños.

Esperamos que Carlitos esté calentando su brazo para el próximo primer lanzamiento ceremonial en Chavez Ravine.