Zinedine Zidane, de 53 años, ‘sella su sorprendente regreso a la dirección cuatro años después de su último trabajo’

Según los informes, ZINEDINE ZIDANE ha asegurado su futuro regreso a la dirección.

El legendario excentrocampista francés, de 53 años, se encuentra sin trabajo desde que dejó el Real Madrid al final de la temporada 2020/21.

Ahora tiene un acuerdo para asumir un nuevo cargo según Diario AS, quien dice que su nombramiento es sólo “cuestión de tiempo”.

Informan que Zidane está próximo en la línea de dirigir la selección francesa, para la que disputó más de 100 partidos como jugador.

El actual técnico de Francia, Didier Deschamps, anunció previamente su intención de dejar el cargo después de la Copa del Mundo de 2026.

Le dijo al medio francés TF1 en enero: “En 2026 todo habrá terminado.

“En mi cabeza lo tengo muy claro, he cumplido mi condena, con las mismas ganas y pasión por mantener Francia al más alto nivel, pero 2026 es un muy buen año [time to stop].

“Hay que poder decir basta, hay vida después de esto. Lo más importante es que Francia se mantenga en la cima como lo ha estado durante muchos años”.

Si hay que creer en los informes, entonces Zidane tiene algunos zapatos importantes que llenar.

Deschamps asumió el mando del Stade de France en 2013 y desde entonces ha acumulado una gran vitrina de trofeos.

Llevó a Francia a la gloria de la Copa del Mundo en 2018, así como a una aparición en la emocionante final de la Copa del Mundo contra Argentina en 2022.

Pero Zidane, que ganó la Copa con Francia como jugador en 1998, tiene un currículum a la altura gracias a sus periodos dominantes con el Madrid.

El francés ganó títulos de LaLiga en las temporadas 2016-17 y 2019-20.

Pero su logro más impresionante con Los Blancos es seguramente ganar tres trofeos consecutivos de la Liga de Campeones, siendo el único entrenador en el fútbol mundial que ha logrado tal hazaña.

Teniendo en cuenta esa evidencia, su ausencia de cuatro años de la dirección ha resultado llamativa para algunos, pero parece que simplemente ha estado esperando el momento oportuno para ocupar el puesto en Francia, y AS también informó que ha rechazado otras ofertas de trabajo desde que dejó el Bernabéu.