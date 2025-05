Varroooom! Está de vuelta en las bicicletas para Ewan y Charley para Europe Trek en ‘Long Way Home’.

NUEVA YORK (AP)-La última vez que Ewan McGregor y Charley Boorman fueron a una aventura de motocicletas, cabalgaron de vanguardia, Electric Harley-Davidsons. Para su último viaje, tomaron un viaje en el tiempo.

Los mejores amigos y actores británicos optaron por usar bicicletas vintage esta vez mientras viajan a través de 17 países europeos para “Long Way Home” de Apple TV+, la cuarta entrega de sus populares docuseries de tripas por carretera. Comienza a transmitir el viernes.

McGregor eligió un Moto Guzzi Eldorado de 1974, que fue utilizado como una bicicleta de patrulla por el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Patrulla de Carreteras de California. Boorman eligió un BMW R75/5 oxidado y se apresuró a hacerlo digno de una carretera.

“Supongo que no hay nada más que ir al revés”, dice McGregor. “Sentimos que no habíamos hecho un viaje en bicicletas viejas. Siempre me han encantado las bicicletas viejas”.

Un viaje para ver a sus vecinos

El dúo comienza en la casa de McGregor en Escocia: dejan serenata por una banda de gaita y, naturalmente, a la lluvia, a Holanda, a través de los nórdicos, el círculo ártico, hasta los Bálticos antes de pasar por los Alpes y Francia.

A diferencia de los Harleys o BMW que han montado antes, usar bicicletas más antiguas le dio a McGregor y Boorman una sensación nostálgica y algo práctico: la capacidad de llevarlas de regreso a la carretera debería atacar desastres.

“Son reparables”, dice McGregor. “En el costado del camino, puedes, con un poco de papel de lija y un destornillador y un martillo, probablemente podrías hacer que vuelvan a correr. Mientras que con algo como la bicicleta eléctrica, si algo sucede, si algo sale mal, como aprendimos en América Central, es catastrófico”.

Los aspectos más destacados de la serie incluyen el dúo que se pone disfraces vikingos y hachas de hachas en Noruega, acampando en un molino de viento cerca de Amsterdam y kayak junto a un glaciar en el círculo del Ártico, “está tan loco por todas partes”, dice McGregor junto al agua helada.

El dúo pasó el día más largo del año en una playa con una hoguera en una isla frente a la costa de Noruega, intenta logrolling en Finlandia, se hace tatuajes en Polonia, paraplide en los Alpes y pase la noche en la cabaña más norte del mundo.

“Una de las mejores cosas es ver el planeta que vivimos en la parte posterior de una motocicleta cuando eres parte del medio ambiente. Si hace frío, tienes frío. Si está mojado, estás mojado. Es una experiencia muy real”, dice McGregor.

Pasaron unos dos meses en la carretera antes de terminar en la casa de Boorman en Inglaterra, tomándose el tiempo para disfrutar más del paisaje esta vez y reducir su velocidad.

“Estábamos haciendo un circuito de Europa. No estábamos cubriendo días y días cruzando el Lejano Oriente Rusia, donde el paisaje apenas cambia. En esos BMW, podríamos viajar a 80 millas por hora, 90 millas por hora”, dice McGregor. “No necesitábamos hacer eso en este bucle. Así que montar a los 60, 65 es una buena velocidad para ir”, agrega.

Cuarta vez por ahí

La serie marca el 20 aniversario de la primera serie, “Long Way Round” de 2004, que vio a la pareja conducir desde Londres a través de Europa, Ucrania, Kazajstán, Mongolia y Rusia, en todo el Pacífico a Alaska, luego a través de Canadá y América.

También se unieron en 2007 para “Long Way Down”, un viaje de 15,000 millas desde Escocia hasta el extremo sur de Sudáfrica, y en 2019 para “Long Way Up” a través de 13 países del sur y centroamericano.

Esta vez, las carpas soplan adentro y la edad tiene su precio. “Mi trasero está tan entumecido, oh Dios mío”, dice McGregor en un momento. La comida no es muy quisquillosa, desde algas suecas recolectadas desde el mar hasta una rueda de Gouda en Amsterdam y pasta de pescado empaquetada y galletas en la nieve.

La ironía esta vez fue que mientras McGregor y Boorman montaban bicicletas de 50 años, ellos y su equipo estaban usando la última tecnología: GPS, Gopro, drones y cámaras Insta360.

“Estás abrazando estas hermosas motocicletas viejas, pero al mismo tiempo usando lo que te rodea para poder mejorar la historia”, dice Boorman.

“Cuando miramos hacia atrás en el programa de televisión, había fragmentos en los que recuerdo exactamente dónde estábamos, pero cuando sales con el dron, no me di cuenta de que había un gran río corriendo a nuestro lado o una gran montaña. Así que también experimentamos un poco. Me gusta aceptar la tecnología”.

Si bien es infinitamente divertido ver las bromas del dúo mientras se acerca el paisaje, hay momentos más aleccionadores, como cuando McGregor y Boorman visitan el centro masivo de UNICEF en Copenhague y cuando ven por sí mismos el impacto del calentamiento global en los glaciares.

McGregor, de 54 años, quien a pesar de montar miles de millas y ver docenas de países, sugiere que todavía hay mucho para que él y Boorman lo vean.

“Siempre me recuerdo a mí mismo que hemos montado en todo el mundo y arriba y abajo y de lado, pero solo vimos a un par de cientos de yardas de cada lado de nuestra bicicleta”, dice. “Todavía queda mucho por descubrir”.