Ex-Modelo testifica a Weinstein la agredió sexualmente a los 16 y 19 años, dice ‘mi alma fue eliminada de mí’

NUEVA YORK (AP) – Una ex modelo con llanto, testificó el jueves que Harvey Weinstein la agredió sexualmente cuando tenía 16 años, llamándola la “cosa más horrible que jamás haya experimentado” hasta ese momento.

Cuatro años después, dijo, Weinstein la agredió nuevamente.

Kaja (Keye’-ah) Sokola detalló las acusaciones frente a un jurado por primera vez mientras testificaba en el nuevo juicio de Weinstein. Ella es la segunda de tres acusadores en testificar, y la única que no fue parte del primer juicio del Hollywood Honcho en 2020.

Weinstein enfrenta un cargo de acto de sexo criminal basado en la acusación posterior, realizando el sexo oral en Sokola en un Hotel Manhattan en 2006, justo antes de su vigésimo cumpleaños. El presunto asalto anterior estaba más allá de los límites de tiempo legal por un posible cargo penal.

Weinstein se declaró inocente y niega haber agredido sexualmente a cualquiera.

Sus abogados comenzarán a interrogar a Sokola el viernes. Han dicho que todos los acusadores del ex jefe de estudio de cine dieron su consentimiento para los encuentros sexuales con la esperanza de avanzar en sus carreras.

La Sokola, nacida en polaco, comenzó a modelar a los 14 años y pronto volaba por el mundo para sesiones de fotos y desfiles de moda. Pero le dijo al jurado que siempre estaba más interesada en actuar, por lo que tenía esperanzas cuando le presentaron a Weinstein en un club nocturno de Nueva York en 2002 y él la invitó a almorzar para hablar sobre actuar.

En cambio, él la dirigió a su apartamento de Manhattan y le dijo que se quitara la ropa, diciendo que los actores tenían que estar cómodos desnudándose en las películas, testificó.

Sokola se quitó la blusa y lo siguió a un baño porque, ella dijo: “Tenía 16 años y estaba solo con un hombre por primera vez, y no sabía qué más hacer”. Ella dijo que le dijo a Weinstein que se opuso a lo que estaba sucediendo, pero que él puso su mano dentro de su ropa interior y la hizo tocar sus genitales.

Sokola dijo que vio los ojos de Weinstein, “negro y aterrador”, mirándola en un espejo de baño mientras sucedió. Después, dijo, él le dijo que se quedara callada, diciendo que había hecho carreras de Hollywood y que podía ayudar a sus sueños de actuación se hizo realidad.

“Me sentí estúpido y avergonzado y como si fuera mi culpa por ponerme en esta posición”, testificó Sokola a través de los sollozos, trayendo un pañuelo a la cara, mientras los jurados fascinaban notas.

Weinstein, de 73 años, miró hacia abajo y lejos mientras ella hablaba, presionando su pulgar izquierdo y el dedo índice contra su rostro como un escudo.

Sokola, ahora de 39 años, se emocionó nuevamente cuando el interrogatorio recurrió a la acusación de 2006. Ella dijo que se había mantenido en contacto con Weinstein debido a sus sueños de actuación.

“Nunca quise nada más de Harvey Weinstein que no sea decir honestamente si tengo la oportunidad de ser actriz o no”, dijo Sokola, quien finalmente se convirtió en psicoterapeuta. Ella prometió que “absolutamente no” había tenido ningún interés romántico o sexual en él.

En 2006, Weinstein organizó que ella fuera un extra por un día en la película “The Nanny Diaries”, y él acordó por separado conocer a Sokola y su hermana mayor visitante.

Después de que los tres conversaron, dijo Sokola, Weinstein le dijo que tenía un guión para mostrarle en su habitación de hotel, y ella se fue con él.

Allí, dijo, Weinstein la empujó hacia una cama y se quitó las botas, sus medias, su ropa interior y algo indeleble.

“Mi alma fue eliminada de mí”, testificó Sokola.

Ella dijo que la sostuvo mientras ignoraba sus súplicas de “por favor no, por favor, deténgase, no quiero esto”. Sokola dijo que trató de alejarlo, pero que no era rival contra el peso físico de Weinstein.

Se unió a su hermana, pero no dijo nada sobre ser agredido, testificaron ambos hermanos. Sokola dijo que no quería decirle a su hermana que Weinstein la había tratado con tanta falta de respeto.

Sokola fue a las autoridades unos días en el primer juicio de Weinstein. Los fiscales detuvieron su investigación después de que Weinstein fuera condenado, pero la revivieron cuando el tribunal más alto de Nueva York revirtió el veredicto el año pasado.

Primero detalló la acusación de 2002 en una demanda hace unos años, después de que surgió un coro de acusaciones públicas contra Weinstein en 2017 y alimentó el movimiento #MeToo.

Sokola finalmente recibió $ 3.5 millones en compensación.

Otra acusadora, Miriam Haley, testificó la semana pasada que Weinstein forzó el sexo oral en 2006. Se espera que el tercer acusador en el caso, Jessica Mann, testifique más tarde. Ella alega que Weinstein la violó en 2013.

Associated Press generalmente no nombra acusadores de agresión sexual sin su permiso, que Haley, Mann y Sokola han dado.