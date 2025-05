El nuevo libro del autor de ‘Hamilton’, Ron Chernow, adquiere un ícono de las letras estadounidenses, Mark Twain

NUEVA YORK (AP) – El último trabajo del historiador Ron Chernow puede sorprender a los lectores que lo conocen mejor para el libro que inspiró el musical “Hamilton” y para sus biografías de George Washington y Ulises Grant.

El “Mark Twain” de 1.200 páginas se publicará la próxima semana. Es el primer lanzamiento de Chernow desde que salió su biografía de subvención en 2017, y la primera vez que se enfrentó a un escritor literario después de una carrera definida por los celebrados libros sobre líderes empresariales (John D. Rockefeller, la dinastía Morgan), los presidentes (Grant y Washington) y, sobre todo, Alexander Hamilton. Sus muchos honores incluyen el Premio Pulitzer para “Washington: A Life”, el Premio Nacional del Libro para “The House of Morgan” y el Premio del Círculo Nacional de Críticos del Libro para “Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr.”

Pero un libro sobre Twain había estado en sus pensamientos durante décadas, que se remonta a cuando vio a Hal Holbrook interpretarlo en el escenario en Filadelfia a mediados de la década de 1970.

“Y allí estaba, con el traje blanco y el cigarro y el bigote y estaba lanzando una línea hilarante tras otra”, dice Chernow, de 76 años, recordando que Twain broma como “no hay una clase criminal claramente nativa americana, excepto el Congreso”. Twain fue fascinado por Chernow como un prototipo de la celebridad moderna y se encontró menos atraído por “Mark Twain el novelista que el experto, la personalidad y el artista de la plataforma”.

Chernow es más cómodo se siente más cómodo con el mundo investigable de los hechos que con las cualidades más intangibles de la imaginación. Pero encontró mucho para identificarse con Twain, en relación con él como un compañero viudo (Twain sobrevivió a su esposa, Olivia, por seis años; la esposa de Chernow, Valerie Stearn, murió en 2006), como oradora pública y como autora afortunada de escribir a tiempo completo.

Chernow también analiza de cerca a sujetos que se le familiarizan: política y finanzas, en particular las diversas empresas fallidas que dejaron a Twain menos dinero a pesar de sus regalías de autor y la riqueza heredada de su esposa. Hacia el final del libro, el historiador aborda las amistades que un anciano Twain cultivó con adolescentes y niñas preadolescentes, a quienes Twain llamó su “ángulo”.

“En ese momento, el comportamiento de Twain era considerado como la encantadora excentricidad de un amado humorista con un punto débil para los niños. Observamos ese mismo comportamiento hoy y lo encontramos extraño e inquietante. Es importante obtener ambas perspectivas”, dice Chernow. “El comportamiento de Twain fue casto y ninguno de los ángeles o sus padres lo acusaron de comportamiento inadecuado o depredador. Al mismo tiempo, había una calidad tan obsesiva sobre la atención de Twain a estas adolescentes: dedicó más tiempo a ellos a sus propias hijas”.

Durante una entrevista reciente en su apartamento de Manhattan en el Upper West Side, donde su vaso de Coca -Cola de dieta estaba en una montaña rusa ilustrada con un boceto de Twain recibiendo un título universitario honorario, Chernow también reflexionó sobre la familia de Twain, su política y la tristeza en su alma. Los comentarios de Chernow han sido condensados ​​por claridad y brevedad.

Egos políticos

“Realmente no sé lo que él diría sobre Donald Trump. Podría, sí, pero no quiero adivinar. Pero sí sabemos lo que dijo sobre las figuras políticas de su propio día. Y odiaba a Teddy Roosevelt. Él vio que Teddy Roosevelt tenía un ego muy grande, muy autoabsorbido y un Sr. A principios del siglo XX.

Los hijos del gran hombre

Leer realmente sobre los hijos de personalidades famosas es casi invariablemente triste, como a menudo lo es con Mark Twain. El que sufrió de esto más agudamente, creo que fue la hija del medio, Clara, que era un poco competitiva con su padre y se sintió eclipsada por él, quería comerciar con su reputación, pero luego no quería que llamara la atención. Ella dijo que estaría en una habitación con su padre, y sintió que solo era la hija de Mark Twain, que se redujo al nivel de un taburete. Y ella también tenía una línea muy interesante, una que tiene un anillo muy contemporáneo: él entraría en la habitación y inundaba la habitación con hablar “.

Casarse

“Hay ese momento en que va a las Islas Sandwich y se encuentra con el diplomático estadounidense Anson Burlingame, quien le aconseja que” cultive a tus mejores “, lo que realmente realmente toma en serio. Creo que con Twain, si alguien me pregunta, ya sabes, ¿se casó con Olivia por su dinero? Diría definitivamente. Tú, ” te idolatra ‘. Esto era un poco saliendo de ella y sus cartas.

“Y la ironía de la vida de Twain es que pasa toda su vida atacando a los plutócratas por un lado, y por el otro, está haciendo todo lo que está en su poder para convertirse en uno. Este hombre encarna en su persona cada tendencia de la época”.

Riendo por las lágrimas

“Hay una tremenda cantidad de autodesprecio en él. Tengo una cita más tarde en el libro: dice que (el poeta Lord) Byron detestó la vida porque se detestó. Twain dijo: ‘Soy de la misma manera’. Sabes, eso es algo realmente duro y duro de decir.