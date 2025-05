El álbum ‘Dreamsicle’ de Maren Morris invita a la curación mientras abraza su nueva vida

NUEVA YORK (AP)-Cuando la estrella de country Maren Morris expresaba su apoyo a la comunidad LBGTQ, incluido el enfrentamiento públicamente con la esposa de Jason Aldean por el cuidado de género para los jóvenes transgénero, pensó que lo estaba haciendo como aliado. No se dio cuenta en ese momento, pero también estaba hablando por sí misma.

“Tal vez, internamente, no había tenido la valentía para ir allí en mí mismo y decir las palabras en voz alta”, dijo Morris, quien recientemente salió como bisexual. “Cuando pasas la mayor parte de tu vida en relaciones rectas y no has explorado esa parte de ti mismo … ¿ahora es el momento adecuado para que me diga a todos mientras estoy casado como, ‘Hola, también me atraen las mujeres?'”

El ganador del Grammy, que también se mantuvo en solidaridad con el Movimiento de Justicia Social de Black Lives Matter, ha experimentado cambios drásticos de vida durante el año pasado, incluido un divorcio con el compañero cantante y compositor Ryan Hurd. Estas curvas de aprendizaje dieron forma a “Dreamsicle”, su cuarto álbum de estudio, ahora.

“Hay una libertad que he encontrado en este álbum que es una nueva versión de lo que pensé que tenía”, explicó Morris. “Es más sabio y vivido. Y tal vez parte de eso es como tener 30 años, simplemente no te importa tanto”.

Después de “Humble Quest” de 2022, el cantante y compositor de 35 años creó 14 pistas llenas de una mezcla ecléctica pero cohesiva de vibras tradicionales de país, pop, rock suave y bluegrass de ensueño. Continúa la mezcla de sonidos de flujo libre y poco confinado por la que el cantante de “The Bones” es conocido. La producción incluye al productor de la superestrella pop Jack Antonoff, John Ryan, Laura Veltz y el equipo de producción de Monsters & Strangerz, con Morris acreditado como escritor en cada canción.

“Estaba escribiendo a través de todas esas pérdidas y evoluciones personales … Realmente estaba evitando ir a casa, y me quedaba tarde en mis sesiones y también escribo en días que probablemente debería haber tomado una siesta o haber ido a ver a mi terapeuta”, dijo Morris. “Hubo momentos en los que estoy cantando en algunas de estas canciones en las que ni siquiera recuerdo haber hecho la voz porque estaba en tal estado de pérdida y dolor”.

Los momentos destacados incluyen el hermoso “Gran Bouquet” de estilo americano donde canta Morris: “He estado tan ocupado rezando por mi Gran Bouquet/No se da cuenta de que me diste una nueva flor todos los días”. También están sus canciones de amapola básica como “Cry in the Car” que intentan enmascarar el dolor y la frustración de la angustia detrás de los tempos altos.

Pero no todo es pesimismo; El vocalista de “The Middle” explora nuevos temas, como en los singles “Bed No Breakfast”, y “Push Me Over”, que escribió con la banda electro-pop Muna.

“Fui a una cita con una mujer por primera vez, y era como si quisiera escribir sobre esto”, dijo, y señaló que se sintió segura explorando el tema con la banda de identificación queer.

Si bien dice que cada canción representa una faceta de esta nueva era, la canción principal proporciona la imagen más completa.

“Fue la primera canción de uno de mis álbumes que escribí solo y no hago eso a menudo”, dijo Morris, quien agregó “Dreamsicle” le llegó a ella una noche mientras se daba cuenta de que el cambio era necesario. “Todo lo que pensé que iba a ser permanente en mi vida, como de alguna forma o forma, terminó o evolucionó hacia algo completamente diferente”.

Morris se está preparando actualmente para su gira global en julio, con más de 40 fechas que mezclan espectáculos principales y apariciones en el festival.

Desde que salió, enfatiza que ha recibido una gran cantidad de amor en todo Nashville, y ha sido abrumado por el apoyo en el espacio de la música country que algunos han criticado como intolerante.

Más importante aún, espera que los fanáticos entiendan que “Dreamsicle” no es un “disco de divorcio”, sino un álbum de celebración de la curación.

“Se trata del dolor. Se trata de los amigos que ayudaron a volver a unirte”, dijo Morris. “Es importante mostrar y demostrarme a mí mismo que puedo procesar y sanar de esto … si puedo hacerlo, … alguien lo escuchará y sentirá que puede pasar ese día en el que están”.

Siga el periodista de Associated Press Entertainment Gary Gerard Hamilton en @garyghamilton en todas sus plataformas de redes sociales.