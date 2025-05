Cómo ‘Louie Louie’ regresó a T-Mobile Park para la temporada de 2025 Marineros

Los Marineros de Seattle son uno de los equipos más populares de las Grandes Ligas, con el equipo en su mejor comienzo de 36 juegos desde 2003.

Eso significa muchos fanáticos felices que cantan “Louie Louie”.

Espera, ¿qué?

Sí, la canción que One Seattle Times Reader describió como “Tan esencial en Seattle como Peanuts y Cracker Jack” ahora está de regreso como la popular canción estirable de la séptima entrada del equipo, con un poco de estilo.

La versión de 1963 de Kingsmen con sede en Portland de The Groovy Song- que casi nadie sabe las palabras para -Hizo su gran regreso a T-Mobile Park el día de la inauguración de la temporada 2025 de los Marineros, tres años después de su banca en 2022, para consternación de los fanáticos.

Hasta ahora, el regreso de “Louie Louie” ha sido bien recibido por los fanáticos, dijo Tyler Thompson, director de entretenimiento de juegos y marketing experimental del equipo.

De hecho, los fanáticos ni siquiera sabían que el regreso vendría.

Los Marineros habían reemplazado a “Louie Louie” con “Can’t Hold Us” de Macklemore en 2022 en lo que dijo el jefe de marketing del equipo era una forma de traer “una nueva y fresca energía al estadio”. Pero dos años después, el equipo eliminó la canción cuando el rapero local hizo comentarios controvertidos en el concierto benéfico “Palestina Live Forever” en Seattle.

“Directamente, dilo. No voy a detenerte”, dijo Macklemore a la multitud, criticando el papel de los Estados Unidos en la Guerra de Israel-Hamas. “Um, sí, F— América”.

Durante los últimos tres juegos de la temporada 2024, los Marineros endosaron a los hot dogs en lo alto con su segmento de “Hot Dogs From Heaven” con “El cielo de Belinda Carlisle es un lugar en la tierra”.

Después de que “Take Me Out to the Ballgame” jugó el día de apertura, los Marineros hicieron una jugada para dirigir mal a los fanáticos. Un tambor basal comenzó a tocar durante un período prolongado de tiempo, dijo Thompson.

Luego, el riff de guitarra reconocible al instante en la cima de “Louie Louie” tocó y la multitud jadeó, dijo Thompson.

Luego comenzaron a animar.

“Louie Louie” se jugó por primera vez con “Take Me Out to the Ballgame” al comienzo de la temporada 1990, el primer año de la propiedad de Jeff Smulyan.

Cuando el nuevo grupo de propietarios intentó hacer su propia impronta en el equipo, comenzó a tocar “Louie Louie”, que era parte de una campaña muy publicitada pero sin éxito en 1985 por Ross Shafer, el presentador del programa de comedia de bocetos de King 5 “Basher Live”, para convertirla en la canción estatal oficial.

La canción se consolidó en la tradición de los Marineros en el verano de 1990 cuando los Kingsmen la interpretaron en vivo en Kingdome.

Pero la versión tradicional de la canción no siempre tocará esta temporada. Un remix del clásico de décadas de antigüedad, exprimido con “algunos BPM agregados (latidos por minuto) para darle un poco más de energía” jugará durante los juegos de la tarde, dijo Thompson. La versión original jugará durante los juegos diurnos, escindiendo a lo que Thompson dijo que es una “experiencia retro o de tipo retro para nuestros fanáticos”.

El remix fue agitado por los artistas locales DJ Cide y Fraze de Seattle, dijo Thompson, y pasó por varias rondas de diferentes producciones.

Pero tal vez no vaya a apilar $ 10,000 que “Louie Louie” jugará en los juegos de M a perpetuidad, como el ávido fanático de los Marineros Devon Beck, quien hizo la apuesta alegre con sus amigos, solo para compartir Un video de su choque Cuando “no puede retenernos” jugó por primera vez en 2022.

“Ya sea nuestra canción de jonrón o qué canción tocamos cuando el equipo sale al campo, siempre estamos evaluando nuestra experiencia y nuestra música en el estadio”, dijo Thompson. “Así que siempre tomaremos la mejor decisión basada en el equipo y el tono del estadio”.

El material de los Archivos del Seattle Times se utilizó en esta historia.