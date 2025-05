En el verano de 2005, un trío de rock emergente de Mukilteo llamado The Fall of Troy lanzó su segundo álbum de larga duración “Doppelgänger”. Era una nueva era para la música rock en el noroeste del Pacífico, con grupos locales como Death Cab para Cutie y Modest Mouse rompiendo en la corriente principal y suplantando a los héroes de la era grunge de antaño. Mientras tanto, una nueva generación de músicos comenzaba a emerger de la subsuelo a fuego lento. Fall of Troy esperaba montar la ola.

Luego, los creadores de Guitar Hero III: Legends of Rock aparecieron y todo cambió: le preguntaron a Fall of Troy si estaban interesados ​​en tener el sencillo principal de “Doppelgänger”, “Fcpremix”, ser parte de la tercera entrada en el videojuego de ritmo extremadamente popular.

“Nuestro gerente nos llamó y nos dijo que querían ‘fcpremix’ para el juego”, dijo el guitarrista y cantante Thomas Erak. Después de un breve momento de deliberación, estuvieron de acuerdo: Fall of Troy fue de Washington incógnitas a surfear al espíritu de uno de los videojuegos más exitosos jamás lanzados, según se informa Ganando más de $ 1 mil millones en ventas. Este año marca 20 años desde el lanzamiento de “Doppelgänger” y su amado “Fcpremix”, y la banda ha estado celebrando tanto con una gira especial de aniversario que incluye una parada en El Corazón el 15 de mayo.

La industria de la música y el panorama de los medios parecían muy diferentes a mediados de los estudiantes que en 2025. La radio FM todavía gobernaba, pero su influencia estaba disminuyendo. Limewire e iTunes alimentaron los quemadores de CD en todo el país. Myspace era el rey. Fue un momento de cambio, y los sellos discográficos se enfrentaron a muchas preguntas desafiantes sobre cómo poner las canciones de sus artistas al frente del público.

En medio de este entorno, Fall of Troy, Erak, el baterista Andrew Forsman y el ex bajista Tim Ward, todos los cuales fueron graduados recientes de Kamiak High School, firmados con el sello independiente de Nueva York igual a Vision Records y comenzaron a trabajar en su segundo álbum.

Fall of Troy había creado un sonido intrincado y único después del hardcore con su debut homónimo de 2003. Grabado en Ballard’s Hall of Justice Studio, donde bandas como Nirvana y Soundgarden habían perfeccionado sus debuts a una generación antes, “The Fall of Troy” incluía una canción titulada tan difíciles de usar, “FcPsitsGepgeppep” igual a Vision había escuchado la canción y quería una nueva y perfeccionada representación, que se convirtió en “Fcpremix”.

La banda podía ver la visión.

“Aunque no fuimos una banda de ‘Let’s Write Singles’, fue nuestra idea de un sencillo”, dijo Erak sobre la canción. “Ese fue nuestro primer intento de escribir más una canción de rock, que hacer artes punk rock. Locos, matemáticas, cosas salvajes”.

“Si escuchas (las) dos versiones, la primera versión es un poco más de tempo, un poco más relajado”, agregó Forsman. “Creo que fue claro para nosotros que (la) canción podría conectarse con más personas que tal vez nuestras cosas más abrasivas”.

Como hacen muchas grandes canciones, la melodía que se convirtió en “fcpremix” nació de la casualidad.

“Estaba constantemente caminando por Mukilteo hasta las casas de amigos escribiendo canciones en mi cabeza sin guitarra”, dijo Erak. “Entonces estaría en mi sótano con mi amplificador de práctica y guitarra. Me senté y la canción acaba de salir. Fue una de esas historias pasadas de moda donde la canción se escribe”.

Armada con un presupuesto modesto, la banda se comunicó con el productor de Foo Fighters, Barrett Jones, quien acordó ayudar a pastorear a “Doppelgänger”, reservó un bloque de tiempo en Soundhouse Studios (también en Ballard) y se puso a trabajar.

Mientras trabajaba con Fall of Troy en el álbum, Jones recordó haber sido golpeado por dos cosas: el talento y la juventud de los miembros.

“Eran una banda increíble”, dijo. “No los consideraba como niños ni nada porque sabían lo que estaban haciendo. Definitivamente se estaban divirtiendo en el estudio. Estaban tomando un poco, pero todo funcionó bien. Obviamente, son jugadores increíbles, y recuerdo haber sido impresionado por lo buenas que eran sus canciones.

“Es uno de mis registros favoritos que he hecho”, agregó. “Pasé un tiempo tan maravilloso trabajando en ese disco. Fue muy diferente para mí, pero estaba totalmente interesado en eso. Realmente aprecio su arte”.

Jones, quien también ha producido para Pearl Jam, Jawbox y los Melvins, ayudó a influir en la caída del sonido de Troy en el estudio, incluso sugiriendo a Erak que usa una guitarra de 12 cuerdas en el coro para “fcpremix” para reforzar su plenitud e intensidad.

“Realmente fue bueno al estar en servicio a la canción y la identidad de la canción”, dijo Forsman sobre Jones. “También es un ingeniero increíble y tuvo muchos de los fundamentos del estudio”.

Después de que “Doppelgänger” se lanzó en agosto de 2005, su único sencillo, “FCPremix”, comenzó a obtener ubicaciones en los videojuegos: Saints Row y MLB 2K6 en 2006, seguido de Guitar Hero III: Legends of Rock al año siguiente.

Erak recordó el momento en que el gerente de la banda contactó a los miembros y dijo que Activision y Neversoft, los creadores de Legends of Rock, querían usar “FcPremix”

“¡Estábamos como, ‘santo (improperio)!’ ¿Cómo es el dinero? “Dijo Erak. “Están como, ‘Bueno, esa es la captura. Vas a ser una de las tres pistas de bonificación y las bandas de pistas adicionales no obtienen regalías ni cortadas del juego en absoluto'”.

“Estábamos como, ‘Ughhhhh. ¡Hagámoslo!’ “Se agregó Erak.

A pesar de esto, la aparición de Fall of Troy en el juego ayudó al grupo a despegar.

“Vimos que nuestras ventas récord pasaron de un par de cientos de copias al mes, tal vez a miles de registros”, dijo Erak. “Salimos con los Defitones poco después, lo cual fue una experiencia increíble. No diría que le debemos todo eso a Guitar Hero, pero definitivamente fue una buena decisión hacer todo eso”.

Ahora, Fall of Troy está de gira por el querido “Doppelgänger” en todo el país para su vigésimo aniversario, y seguramente puede esperar que la banda se extienda a “fcpremix” (y tal vez incluso su versión original). Simplemente no esperes que ERAK empuja ningún tipo de guitarra de controlador de juego en el corto plazo.

“Hasta el día de hoy, nunca lo he tocado”, dijo sobre Guitar Hero. “Siento que sería tan tímido y avergonzado que había combustido espontáneamente. No creo que mi alma pueda tomarla”.