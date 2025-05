Con muletas telescópicas y piernas hexapod, el baile va a los nuevos lugares

¿Para qué son las muletas? ¿Para ayudar a una persona lesionada o discapacitada a llegar del punto A al punto B?

Como la mayoría de los dispositivos de movilidad, las muletas a menudo se diseñan y se ven en un marco médico de hecho. Hay un problema que solucionar; El dispositivo es la solución.

Las actuaciones de Axis Dance Company explotan rutinariamente esa idea. Para Axis, un conjunto de bailarines discapacitados y sin discapacitados de Berkeley, California, de los bailarines discapacitados y no discapacitados, una muleta broins con posibilidades creativas: podría ser un apoyo asociado, un tercer tramo, un brazo alargado.

Pero, ¿qué sucede cuando esa forma de pensar expansiva se aplica al diseño del dispositivo en sí? ¿Qué tipo de movimiento podría ser posible si, por ejemplo, una muleta podría extenderse y retraerse?

Eso no es hipotético. Las muletas telescópicas juegan un papel central en el “cinemático/kinestésico” de Axis, que se estrenará el jueves en el Museo Exploratorium en San Francisco. El trabajo es una colaboración entre el artista interdisciplinario Ben Levine, el coreógrafo y directora artística del eje Nadia Adame, y los estudiantes de ingeniería de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de Maryland. Cuenta con dos tecnologías de movilidad imaginativa desarrolladas para el proyecto: las muletas telescópicas y un robot Hexapod que le da a su usuario seis patas en lugar de dos, así como una silla de ruedas Omeo manos libres.

Levine, quien está discapacitado, espera que “cinemático/cinestésico” amplíe nuestra comprensión de la relación entre cuerpos y máquinas. Los bailarines están profundamente en sintonía con sus seres físicos; Las personas con discapacidades a menudo interactúan ampliamente con la tecnología. Involucrar estos cuerpos conocedores en el desarrollo de dispositivos de asistencia puede remodelar ideas sobre los dispositivos, y potencialmente generar nuevas formas de mover.

“Cuando estábamos creando esta tecnología, estábamos pensando en las posibilidades y no en las limitaciones”, dijo Levine. “Y esta es una metáfora perfecta para el baile de discapacidad: cuando pensamos en nuestros cuerpos, pensamos en sus posibilidades y no en sus limitaciones”.

Levine, quien ha hecho danza y teatro centrados en la tecnología durante 15 años, rastrea las raíces de su fascinación tecnológica a su discapacidad. Al crecer, dormiría usando electrodos para estimular los músculos en el lado derecho de su cuerpo, lo cual es más débil. “Creo que de alguna manera abstracta que realmente me convirtió en un tecnólogo”, dijo.

Para “cinemático/cinestésico”, quería ir a lo grande. Los primeros planes presentaban un brazo robótico alargado y una articulación motorizada. El diseño inicial para la muleta telescópica incorporó una mochila hidráulica, para disparar al usuario al aire a medida que la muleta se extendía.

Adame y un equipo de asesores técnicos y estudiantes ayudaron a reducir y refinar la lista de ideas. Jack Murphy, ahora ingeniero mecánico, trabajó en el diseño de muletas el año pasado como estudiante en la Universidad de Maryland. Describió la experiencia como reveladora y claramente desafiante.

“Muchos proyectos de ingeniería comenzarán con ‘Queremos esta columna de 12 pies de largo que pueda soportar 2 toneladas de peso y solo desviará 13 grados'”, dijo. “Pero cuando el aviso es: ‘Queremos ayudar a alguien a bailar’, hay mucho más espacio para jugar”. Su equipo terminó destrozando la idea hidráulica y desarrollando un elegante mecanismo de estilo de tijera para la muleta, inspirada en parte por las puertas utilizadas para bloquear los pasillos en las tiendas Home Depot.

El proceso de diseño continuó en los estudios de ensayo de Axis, donde los bailarines probaron prototipos de las muletas y las piernas del hexápodo e hicieron sugerencias. Levine estaba encantada de ver que el primer instinto de los bailarines era desarmar todo. “Eso me resonó mucho, porque como tecnólogo también siempre estoy buscando, ‘¿Cómo pirateo este dispositivo?’ “Dijo Levine. Adame señaló que ella y los bailarines también enviaron comentarios a los creadores de la silla de ruedas de Omeo.

El bailarín del Eje Jean Pablo Crespo Rodríguez, conocido como Janpistar, era inicialmente escéptico del concepto “cinemático/cinestésico”. “Cuando el equipo dijo por primera vez: ‘Oh, vamos a mejorar tu movimiento,’ Pensé, ‘Espera, ¿qué?’ “Dijo Janpistar, quien usa una silla de ruedas. “Ya siento que puedo hacer cualquier cosa que quiera, ya me siento invencible”. (Incluso el término “dispositivo de asistencia” puede ser polémico entre las personas con discapacidades, porque puede implicar una falta de independencia).

Pero la belleza de los dispositivos, y las posibilidades que engendraban, ganaron a Janpistar, quien usa ellos/ellos pronombres. Descubrieron que la silla de ruedas Omeo, que controlan al cambiar su peso corporal, en lugar de usar sus brazos o manos para empujar las ruedas, abrió un mundo de opciones de asociación. “Trae toda esta libertad”, dijeron. “Se siente como si pueda volar”.

Al ver una transmisión de video de un reciente ensayo, recordé el baile de hielo como Janpistar y una pareja se deslizó juntos en un arco elegante y sin fricción alrededor del estudio. Las muletas también provocaron abundante ingenio: los bailarines los usaron no solo para amplificar sus saltos, como los ingenieros habían imaginado, sino también para impulsar las sillas de ruedas estándar y hacer esculturas en el piso. Incluso roscaron sus cabezas y hombros a través de las articulaciones de tijeras de las muletas.

“Cinemático/Kinesthetic” podría evocar historias de ciencia ficción sobre cyborgs y otras máquinas de hombre. Pero Sydney Skybetter, profesor de coreografía y tecnologías emergentes en la Universidad de Brown, admira la forma en que la pieza evita los supuestos capaces a menudo horneados en ciencia ficción, donde la maquinaria se usa típicamente para hacer que un cuerpo se ajuste a una definición estrecha de “entero” o “normal”.

Los dispositivos aquí “no insistan en una comprensión normativa de cómo un cuerpo y una tecnología se relacionan entre sí”, dijo Skybetter, quien moderará una discusión en panel sobre la pieza este mes. En cambio, ayudan a los cuerpos, en toda su poesía variada, a explorar territorio desconocido.

El elenco de “cinemático/Kinesthetic” incluye artistas no discapacitados que bailan con algunos de los nuevos dispositivos. Esa decisión se tomó con cuidado, dijo Adame, quien usa una muleta. Las muletas y las sillas de ruedas no son accesorios. Pero ella eligió que los bailarines no discapacitados empleen los dispositivos “cinemáticos/kinestésicos” porque Levine y su equipo los concibieron como herramientas artísticas, en lugar de accesibilidad. (Adame restringió la silla de ruedas de Omeo a los bailarines que son usuarios de sillas de ruedas).

“Es una forma de mostrar cómo se hace la tecnología para las personas discapacitadas con el aporte de personas discapacitadas no solo nos beneficia, sino que beneficia a la sociedad”, dijo Adame.

El tiempo y las limitaciones de financiación generaron en la visión de “cinemático/kinestésico”. El complicado robot de Hexapod aparece solo brevemente en la pieza. La mayoría de las muletas se rompieron durante los ensayos. La prueba y el error se convirtieron en el nombre del juego. “Por supuesto que nos pareció muy familiares como bailarines, de eso se trata Dance”, dijo Adame.

Aún así, “cinemático/Kinesthetic” ofrece una idea de un tipo diferente de futuro tanto para la danza como para la ingeniería. Levine dijo que puede ver que esta línea de investigación se convierte en el trabajo de su vida. Su visión a más largo plazo es construir más dispositivos que puedan facilitar el movimiento “sobrehumano y atípico de la especie”, dijo, alterando suposiciones sobre qué cuerpos de todo tipo pueden y no pueden hacer. Y él cree que acercarse a la ingeniería como un artista, en lugar de un problema de problemas, tendrá profundas implicaciones para el campo.

“Una vez que nos liberamos de ese marco, una vez que comenzamos a pensar en la bioingeniería de manera abstracta y expansiva, desbloqueamos muchas posibilidades”, dijo. “Podemos aprovechar algo que sea ilimitado”.