Redescubierto Thomas El piloto del motor del tanque se libera

Thomas El motor del tanque nota un olor divertido. Él rompe una regla, tiene un contratiempo y se atasca. Es rescatado y aprende una lección. Ringo Starr proporciona la narración.

Si alguna vez has visto alguno de los más de 500 episodios del programa infantil “Thomas & Friends”, te imaginas que lo has visto antes. Pero realmente no lo ha hecho, porque esta escena es del episodio piloto recientemente redescubierto, que se ha restaurado y se puso a disposición para su visualización por primera vez el viernes.

El episodio, filmado en 1983 y titulado “Down the Mine”, fue encontrado accidentalmente en almacenamiento, Ian McCue, productor de la serie durante una década, dijo a la BBC.

El episodio de 5 minutos fue reconstruido de múltiples tiras de películas de 35 mm. La imagen y el sonido se limpiaron, y se agregó música recientemente compuesta.

“Creo que hay una especie de encantador encanto e inocencia al respecto, y creo que incluso como piloto, como una pieza de prueba, todavía tiene esa historia encantadora, clásica y atemporal, y las voces, todo es tan encantador”, dijo McCue.

Para los no iniciados, Thomas es una alegre locomotora azul con una cara expresiva que apareció por primera vez en los libros infantiles británicos del reverendo W. Awdry. El personaje y sus compañeros locomotoras, como Percy (Green) y James (rojo), aumentaron a nuevos niveles de popularidad cuando fueron animados para el programa popular, que se estrenó en 1984.

El espectáculo se convirtió en el favorito de los niños y los padres por igual, muchos de los cuales se sintieron atraídos por sus ritmos relajados. “Los niños viven en estos días en un mundo de ritmo rápido, pero no creo que los niños realmente cambien”, dijo el productor Britt Allcroft, quien trajo a los personajes a la televisión, en un documental de la BBC de 1995. “Necesitan en sus vidas gentileza, comodidad”.

Los clips del programa fueron reempaquetados para un espectáculo de PBS, “Shining Time Station”, a partir de 1989. Los juguetes, las películas y un parque temático siguieron, y Humble Thomas se convirtió en un negocio de mil millones de dólares.

Starr fue el narrador original de la serie. George Carlin, Alec Baldwin, Pierce Brosnan y otros lo siguieron.

Una gran mayoría de los muchos personajes eran originalmente masculinos y, aparentemente, blancos. Más recientemente, el programa hizo esfuerzos para diversificarse, agregando nuevos motores como Yong Bao de China y Ashima de la India.

Los fanáticos leales de la serie de todas las edades estaban encantados con la noticia de que el episodio piloto había sido encontrado, expresando afán por ver el metraje y el asombro de que se había perdido durante tanto tiempo. Los entusiastas en Reddit publicaron palabras como “Finalmente”, “Estoy tan feliz” y “¡Vamos!” puntuado por otras palabras que Thomas y sus amigos nunca pronunciarían.

Una vez que salió el episodio restaurado, las reacciones se desviaron a sentimientos más suaves. Como escribió un fanático, “se siente como ser un niño otra vez”.