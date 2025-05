Denise Alexander, ‘Hospital General’ y Estrella de ‘Days of Our Lives’, muere a los 85 años

NUEVA YORK – La estrella de la telenovela Denise Alexander, mejor conocida por jugar al “Hospital General” Lesley Webber, ha muerto a los 85 años.

El actor, que también interpretó a Susan Hunter Martin en “Days of Our Lives” – murió el 5 de marzo, Según Variety, pero se proporcionaron algunos otros detalles.

Frank Valentini, productor ejecutivo del “Hospital General”, confirmó La triste noticia Con una publicación en las redes sociales el viernes, recordando a Alexander como un artista que “rompió barreras en la pantalla y fuera”, especialmente en su papel como una de las primeras mujeres médicas en la televisión.

Nacido en la ciudad de Nueva York el 11 de noviembre de 1939, Alexander Comenzó su carrera En la pantalla pequeña cuando era niña, apareciendo como la hija de Perry Como en “Chesterfield Supper Club”. Ella pasó a atrapar varios papeles de televisión en las décadas de 1950 y 1960, incluso en “The Twilight Zone”, “Father Knows Best” y “The Many Lives of Dobie Gillis”, antes de convertirse en un elemento básico de la telenovela.

En 1966, ella se unió “Días de nuestras vidas” Donde permaneció, interpretando a Martin, hasta 1973. Luego consiguió un contrato masivo para interpretar a Webber en el “Hospital General”, un papel que le valió una nominación diurna del Emmy en 1979.

En el verdadero estilo de jabón, su personaje fue asesinado y resucitado a lo largo de los añosy recurrió como Webber hasta 2009. Ha hecho una aparición dispersa en los años posteriores, más recientemente en 2021 después de regresar para sus shows de aniversario en 2013 y 2019.

“Significaba mucho para Hazla reprender su papel En los últimos años y me siento honrado de haber tenido la oportunidad de trabajar con ella “, dijo Valentini.” En nombre de toda la familia del ‘hospital general’, extiendo mis sinceras simpatías a su familia, amigos y fanáticos de toda la vida. Que ella descanse en paz “.