Cannes, el Coliseo Global de la Cine, se prepara para la 78ª edición con nuevos desafíos en el horizonte

En ninguna parte es más evidente la naturaleza fronteriza del cine que el Festival de Cine de Cannes, que comienza el martes a raíz del voto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de promulgar aranceles sobre películas internacionales.

Cannes, donde los cineastas, los agentes de ventas y los periodistas se reúnen de todo el mundo, son los Juegos Olímpicos de la pantalla grande, con su propio premio dorado, la Palma d’Or, para dar al final. Los cineastas provienen de casi todos los rincones del mundo para exhibir sus películas mientras los comerciantes trabajan durante la noche para vender películas terminadas o producciones empaquetadas a varios territorios.

“Lanzas una película en esa situación de Coliseo”, dice el director brasileño Kleber Mendonça Filho, quien regresa a Cannes con “The Secret Agent”, un thriller establecido durante la dictadura de Brasil. “Realmente debes prepararte para toda la experiencia porque es bastante intenso, no muy lejos de la sensación de acercarte a una montaña rusa a medida que subes los pasos en el Palais”.

Quizás tanto como siempre, todos los ojos en el mundo del cine estarán en el 78º Festival de Cine de Cannes cuando comience esta semana. Eso no es solo por la larga lista de películas anticipadas que se estrenará en el Festival Cote d’Azur (incluidas las películas de Spike Lee, Wes Anderson, Lynne Ramsay, Richard Linklater y Ari Aster) y la extensa camarilla de las estrellas que se dirigen a caminar por la carpeta roja (Jenniferer Lawrence, Denzel Washington, Robert Pattinson y Kristinson y Kristinon.

A medida que las películas, y la carrera de los Oscar se han vuelto más internacionales, el Global Launchpad de Cannes se ha vuelto más central para el ecosistema de películas más grande, incluso con la ausencia continua de Netflix. Las ediciones recientes de Cannes han producido una serie de contendientes de los Premios de la Academia, incluido el ganador de mejor imagen de este año, “Anora”.

Al mismo tiempo, el curso de geopolítica a través de Cannes, a diferencia de cualquier otro festival. La alfombra roja de Cannes puede ser tan una plataforma para la protesta política como para el glamour. El festival de este año incluirá a un cineasta iraní disidente (Jafar Panahi), un cineasta ucraniano (Sergei Loznitsa) y la primera producción nigeriana en la selección oficial (“My Father’s Shadow” de Akinola Davies Jr.).

Los muchos caminos a Cannes

En el período previo al festival, tres cineastas de diferentes rincones del mundo hablaron sobre sus carreteras a la alineación de la competencia de Cannes. Para muchos directores, llegar a la competencia de Cannes, este año, son 22 películas que compiten por la Palma d’Or, es un hito profesional.

“Es significativo para mí. Es significativo para el país”, dice Oliver Hermanus, hablando desde fuera de Ciudad del Cabo. Hermanus, el cineasta sudafricano de “Moffie” y “Living”, está en competencia por primera vez con “The History of Sound”, una historia de amor de época protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor.

“Nací aquí e hice películas aquí durante la mayor parte de mi carrera, así que todavía me veo como un cineasta sudafricano que está interesado en la perspectiva sudafricana sobre las cosas y la representación sudafricana”, agrega Hermanus. “La competencia es algo de lo que siempre he querido ser parte”.

Chie Hayakawa, la cineasta japonesa del “Plan 75” de 2022, también está competiendo por primera vez. Primero vino a Cannes con una película para estudiantes que nunca esperaba llegar al programa de cortometrajes del festival. Esta semana, debutará “Renoir”, una historia semiautobiográfica sobre una niña de 11 años con un padre que tiene cáncer terminal.

“Me da un gran aliento y me mantiene motivado para hacer películas”, dijo Hayakawa desde Tokio. “No siento que voy a competir con otras películas. Pero es significativo. Sé lo prestigioso y significativo que es ser competencia”.

“El cine es global y cruza fácilmente las fronteras de cualquier país o cultura”, agrega. “Eso es lo especial de Cannes”.

¿Las tarifas derrocarán a Cannes?

El enfoque global de Cannes es parte de lo que hace que este año sea más complicado de lo habitual. Trump envió ondas de choque a través de Hollywood y la comunidad cinematográfica internacional cuando anunció el 4 de mayo que todas las películas “producidas en tierras extranjeras” enfrentarán aranceles al 100%.

La Casa Blanca ha dicho que no se han tomado decisiones finales. Las opciones que se exploran incluyen incentivos federales para producciones con sede en EE. UU., En lugar de aranceles. Pero el anuncio fue un recordatorio de cómo las tensiones internacionales pueden desestabilizar incluso las instituciones culturales más antiguas.

Filho asistió por primera vez a Cannes como crítico. Una vez que comenzó a hacer películas, el encanto del festival permaneció. Para él, participar en Cannes significa unirse a una línea de tiempo de la historia del cine. “The Secret Agent” marca su tercera vez en la competencia.

“Siempre he sentido que había una seriedad que aprecié”, dice Filho. “Por ejemplo, asistiré a una prueba de 2 AM para el sonido y la imagen. Esto se hace con los tipos de científicos que se encargarán de la proyección y cómo irá todo”.

¿En cuanto a la amenaza de los aranceles? Se encoge de hombros.

“Brasil he entrenado, porque tuvimos un momento histórico muy extraño y extraño bajo (ex presidente Jair) Bolsonaro”, dijo Filho. “Utilicé mi entrenamiento para decir: esta es probablemente una mala idea o malentendido que se corregirá en los próximos días o semanas. Incluso para líderes como ellos, Bolsonaro y Trump, no tiene ningún sentido”.

‘Todo para perder, todo para ganar’

El Festival de Cine de Cannes surgió originalmente en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando el surgimiento del fascismo en Italia condujo a la fundación de una alternativa al entonces Festival de Cine de Venecia controlado por el entonces Gobierno. En el tiempo desde entonces, el compromiso resuelto de Cannes con el cine lo ha convertido en un faro para los cineastas. Innumerables directores han venido a hacerse su nombre.

Este año no es diferente, aunque algunos de los cineastas por primera vez en Cannes ya son particularmente conocidos. Stewart (“La cronología del agua”), Scarlett Johansson (“Eleanor the Great”) y Harris Dickinson (“Urchin”) revelarán sus debuts de director en la sección de barra lateral sin respeto de Cannes.

Muchos veteranos de Cannes también regresarán, incluido Tom Cruise (“Misión: Imposible-The Final Reckoning”), Robert de Niro (que recibirá una Palma de Or Honorario 49 años después del “taxista” se estrenó en Cannes) y Quentin Tarantino (para rendir tributo al director occidental de baja budget George Sherman).

Hermanus llegó por primera vez a Cannes con su película de 2011 “Beauty”. Se volvió ingenioso antes de darse cuenta, se ríe, que una selección de Cannes es “una posible invitación a una decapitación”.

“Incluso yendo ahora con ‘La historia del sonido’, estoy tratando de ser realista sobre el hecho de que es una arena de gladiadores. Es todo que perder y todo para ganar”, dice Hermanus. “Cuando Cannes nos seleccionó, se me dio cuenta a mí y a Paul yendo: ‘Oh, Dios, aquí viene el verdadero estrés. ¿Sobreviviremos la intensidad de Cannes?’ – Lo cual ambos acordamos es la razón para ir “.

___

Para obtener más cobertura del Festival de Cine de Cannes 2025, visite https://apnews.com/hub/cannes-film-festival,