Según los informes, Taylor Swift citó en la demanda de Blake Lively-Justin Baldoni

LOS ÁNGELES – La voz de Taylor Swift puede hacer un cameo en “It termina con nosotros”, la película de 2024 ahora envuelta en el drama legal, pero un representante de la estrella del pop dice que ahí es donde termina su participación en la película.

Según los informes, Swift fue citado por el equipo legal del director y estrella de la película, Justin Baldoni, en su demanda contra su coprotagonista y amigo de Swift, Blake Lively, su esposo, Ryan Reynolds y el publicista de Livel TMZ y otros puntos de venta.

La saga legal estalló a fines del año pasado cuando Lively acusó a Baldoni, junto con su equipo, de orquestar una campaña de frotis contra ella después de que ella informó el acoso sexual en el set. Baldoni presentó una contrademanda alegando que las acusaciones de Lively no tienen fundamento y han causado daños graves a su carrera, reputación y vida personal, aumentando aún más la pelea legal de alto interés.

En una declaración a The Times el viernes, un portavoz de Swift negó que el cantante tuviera algún nivel de participación en la película más allá de aceptar licenciar su canción “My Tears Ricochet” para ser utilizada en el trailer y una escena.

“Taylor Swift never set foot on the set of this movie, she was not involved in any casting or creative decisions, she did not score the film, she never saw an edit or made any notes on the film, she did not even see ‘It Ends With Us’ until weeks after its public release, and was traveling around the globe during 2023 and 2024 headlining the biggest tour in history,” the spokesperson said, alluding to her Tour de épocas récord.

“Dado que su participación fue licenciar una canción para la película, que otros 19 artistas también hicieron, este documento de citación está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift para atraer el interés público creando un clickbait de tabloide en lugar de centrarse en los hechos del caso”, continuó la declaración.

El nombre de Swift se convirtió en parte de la conversación cuando documenta el equipo de Baldoni publicado en línea Aludió a un “un famoso y famoso amigo, amigo de Reynolds y animado”. Lively y Swift han sido amigos durante más de una década y tienen colaborado profesionalmente Además de hacer apariciones sociales de alto perfil juntos, como en el año pasado Super Bowl.

El equipo de Baldoni alega que Reynolds y el “amigo megacelebritario” no identificado lo “presionó” para que aceptara cambios en el guión.

Lively, según los documentos publicados en línea, supuestamente envió un mensaje a Baldoni refiriéndose a sí misma como el personaje “Khaleesi” de “Game of Thrones”, y Swift y Reynolds como sus “dragones”.

“Mis dragones también protegen a los que lucho”, supuestamente Baldoni le envió un mensaje de texto a Baldoni. “Así que realmente todos nos beneficiamos de esos hermosos monstruos míos. Tú también lo harás, puedo prometerle”.