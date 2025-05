Qué transmitir: ‘Paddington en Perú’, Prince Royce, ‘Mormon Wives’ y Doom: The Dark Edad

NUEVA YORK (AP)-Paddington Bear se lleva a cabo una aventura al estilo de Indiana Jones en “Paddington in Perú” y Alexander Skarsgard tocando un robot con libre albedrío en la serie de Apple TV+”Murderbot” son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de ti.

También entre las ofertas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: el cantante dominicano-estadounidense, Prince Royce, cubre canciones exitosas en “Eterno”, el éxito de Bravo Surprise “Mormon Wives” regresa para la temporada 2 y hay un nuevo capítulo de juegos en la serie de doom.

Nuevas películas para transmitir del 12 al 18 de mayo

-La épica “The Brutalista” de Brady Corbet finalmente está llegando a Max el viernes 16 de mayo. La saga de la posguerra de tres horas y media ganó a Adrien Brody el mejor actor Oscar a principios de este año por su representación de László Tóth, un arquitecto ficticio y sobreviviente ficticio y sobreviviente que intenta construir una nueva vida en Estados Unidos. También se le otorgó la mejor partitura (Daniel Blumberg) y los mejores premios de cinematografía. El director de fotografía LOL Crawley filmó en Vistavision, un formato de 70 años utilizado en películas como “Vértigo” y “North by Northwest”. En su reseña, Jocelyn Noveck de AP escribió: “Se trata de la experiencia de los inmigrantes, y se trata de lo que sucede cuando el sueño americano hace señas, luego falla. También explora un sueño diferente: el sueño del artista y lo que sucede cuando se encuentra con fuerzas opuestas, ya sea desplazamiento geográfico o cálculo económico frío”.

-Paddington Bear y la familia Brown van a una aventura al estilo de Indiana Jones en “Paddington en Perú”, que se transmite en Netflix el jueves. Esta tercera entrega de la encantadora serie tiene algunos cambios de sus predecesores: en el cineasta (Dougal Wilson se apoderó de Paul King) y la Sra. Brown (Emily Mortimer subbing a Sally Hawkins). In his review, AP Film Writer Jake Coyle wrote that Wilson “can’t quite summon the same comic spirit” as King, but added that “bright and buoyant, will do. If some of King’s Wes Anderson-inspired pop-up book designs and skill with fine character actors is missing, the bedrock earnestness and unflaggingly good manners of its ursine protagonist remain charmingly unaltered.”

– En marzo de 1988, los estudiantes de la Universidad de Gallaudet en Washington, DC, organizaron una protesta histórica por el nombramiento de un presidente de la audiencia en lugar de uno sordo. “¡Sordido presidente ahora!”, Un documental que transmite en Apple TV+ el viernes 16 de mayo, narra ese momento y examina su impacto más amplio, como la forma en que ayudó a allanar el camino para la Ley de Americanos con Discapacidades. Las imágenes y el paisaje sonoro de la película también fueron diseñados para llevar al público a la experiencia sorda.

– Escritor de cine AP Lindsey Bahr

Nueva música para transmitir del 12 al 18 de mayo

– De alguna manera, de alguna manera han pasado 25 años desde que Britney Spears se puso por primera vez un traje de látex rojo y cantó “¡Uy! … lo hice nuevamente” a través de su tono singular aliento, la canción principal de su segundo álbum. En todo el álbum, que incluye otros éxitos “Lucky” y “Strong”, marcó el comienzo de un nuevo milenio como una superestrella pop en forma de espiritismo. Su influencia en las décadas que siguieron es impecable, y el viernes, Sony lanzará una edición del 25 aniversario del disco, completa con pistas adicionales.

-El cantante y compositor colombiano-canadiense Lido Pimienta regresa con un ambicioso álbum nuevo, “La Belleza”. Llega cinco años después de su ruptura “Miss Colombia”, y presenta a la artista inventiva que se desvía en nuevas influencias clásicas mientras mantiene su interés en los poliritmos afro-indígenas; El registro fue coor-ogrado con el arreglista calificado Owen Pallett. Es un paso adelante para un artista cuyo abrazo del pasado siempre la ha colocado directamente en el futuro.

-El cantante dominicano Americano Prince Royce cubre canciones exitosas en “Eterno”, que ofrece a Spanglish, reimaginaciones de pistas infundidas con Bachata como “Killing Me Softly” como famosa por Roberta Flack, “Ayer” de los Beatles, “No puede ayudar a Falling in Love”, “My Girl” de Elvis Presley “,” My Girl “de The Temptations” y más.

– escritora de música Maria Sherman

Nuevo televisor que se transmitirá del 12 al 18 de mayo

-Con programas como “The Kardashians”, “Vanderpump Villa” y “The Secret Lives of Mormon Wives”, Hulu está construyendo una lista de reality shows que es bastante Bravo-Ess. “Mormon Wives” fue un éxito sorpresa cuando debutó el año pasado. Regresa para una segunda temporada el jueves. El espectáculo sigue el drama entre un grupo de mujeres mormonas que viven en el área de Salt Lake City que han construido seguidores en Tiktok. Llaman a su grupo de amigos Momtok.

– Después de anotar en grande con “The Pitt”, Max busca mantener el impulso con “Duster”. Co-creado por JJ Abrams, el programa está protagonizada por Josh Holloway de “Lost” como conductor de escapada en los años 70 que es volteado por un agente novato del FBI, interpretado por Rachel Hilson. Holloway ha descrito el programa como un retroceso para cuando la televisión era menos oscura y más divertida. También tiene una banda sonora maravillosa. “Duster” se estrena el jueves.

– “The Chi”, un drama sobre una joven comunidad negra que vive en el South Side de Chicago regresa el viernes. Los críticos y los fanáticos han elogiado su representación de la vida como una persona negra que crece en un barrio duro que enfrenta racismo sistemático, violencia, encarcelamiento y pobreza. Kyla Pratt, conocida por interpretar a la hija del personaje de Eddie Murphy en las películas “Dr. Dolittle” y como The Voice of Penny en “The Proud Family”, se une al elenco para la séptima temporada. El chi ”se transmite en Paramount+ con Showtime.

– Hemos visto a Alexander Skarsgård como un hermano tecnológico en “sucesión” y un esposo abusivo en “Big Little Lies”. A continuación, podemos ver sus habilidades cómicas como un robot que gana el libre albedrío en “Murderbot” para Apple TV+. Premio del viernes 16 de mayo, el programa se basa en una serie de libros.

– Stanley Tucci está deambulando una vez más por Italia. El actor ganador del Globo de Oro y el Emmy come y se reúne en la nueva serie de viajes de alimentos de National Geographic “Tucci in Italy”, que se estrena el domingo 18 de mayo y se convierte en Disney+ y Hulu al día siguiente. Cada episodio de la primera temporada de “Tucci in Italia” explora una región diferente en Italia, desde la Toscana hasta Trentino-Alto Adige, Lombardy, Abruzzo y Lazio. CNN canceló su “búsqueda de Italia” en 2022.

– Alicia rancilio

Nuevos videojuegos para jugar la semana del 12 al 18 de mayo

– Si te gustan tus juegos grandes, ruidosos y descaradamente sangrientos, la innovadora serie Doom de ID Software es difícil de superar. Doom: The Dark Edad, el nuevo capítulo del editor Bethesda SoftWorks, toma el marine espacial de caza de demonios, ahora conocido como el doom slayer, en el tiempo, más o menos. Sus jefes han llevado el gran empañado a un planeta cuasi-medieval que está plagado de portales del infierno y bajo asedio por los monstruos más sedientos de sangre hasta ahora. El Slayer tiene su arsenal habitual de armas espectaculares, incluido un “escudo de sierra” que puede volar como un frisbee mortal, y algunos niveles lo permitieron ensillar a un dragón cibernético. Es como una portada del álbum de heavy metal que cobra vida, y llega el jueves en Xbox X/S, PlayStation 5 y PC.

– Lou Kesten