Una línea de tiempo del ascenso y la caída de la estrella de cine francés Gérard Depardieu

Durante más de medio siglo, Gérard Depardieu se puso de pie como una figura imponente en el cine francés, un titán conocido por su dominio físico, instinto, sensibilidad y versatilidad notable.

Un Bon Vivant que superó un impedimento del habla y una juventud turbulenta, DePardieu saltó a la fama en la década de 1970 y se convirtió en uno de los actores más prolíficos y aclamados de Francia, retratando una amplia gama de personajes, desde extraños volátiles hasta figuras profundamente introspectivas.

En los últimos años, sin embargo, la ilustre carrera de DePardieu ha sido eclipsada por múltiples acusaciones de mala conducta. Ha sido acusado públicamente o en quejas formales por más de 20 mujeres, pero hasta ahora solo un caso de agresión sexual ha procedido a los tribunales. Otros fueron retirados por falta de evidencia o estatuto de limitaciones.

En marzo, el fiscal público de París solicitó una sentencia de prisión suspendida de 18 meses por acusaciones de que agredió sexualmente a dos mujeres en una película set. Se espera una decisión el martes.

Aquí hay una línea de tiempo de los momentos clave en Rise and Fall de DePardieu:

27 de diciembre de 1948: Nacido en Châteauroux, en una modesta familia de seis hijos. Su juventud es tumultuosa. Depardieu vive cerca de una base militar estadounidense y se frota los hombros con matones pequeños, de contrabando todo tipo de bienes.

1960: DePardieu llega a París. Toma clases de actuación y descubre todos los grandes clásicos de la literatura mientras se somete a la terapia para corregir sus dificultades del habla.

1967: Depardieu hace su debut en la pantalla en el cortometraje “Le Beatnik et le Minet” y aparece en su primera obra de teatro.

1972: Características en “Nathalie Granger”, dirigida por Marguerite Duras.

1974: Primer gran éxito en Francia con “Les Valseuses” (“Going Place”), la farsa clásica de Bertrand Blier sobre dos matones errantes.

1980: DePardieu se convierte en el actor francés más buscado. Maurice Pialat casts him in “Loulou,” the highly acclaimed “Police,” for which he won an acting prize at the 1985 Venice Film Festival, and “Under Satan’s Sun,” a provocative tale about a monk’s encounter with the devil which won Cannes’ Palme d’Or in 1987. Depardieu stars in many hits: “The Woman Next Door,” “Jean de Florette,” “The Last Metro,” “Danton”, “El regreso de Martin Guerre.”

1991: Depardieu recibe una nominación al mejor actor Oscar por su actuación en “Cyrano de Bergerac”. Pero se produce controversia después de que la revista Time lleva una afirmación de DePardieu de que participó en una violación cuando tenía 9 años. La película sufre una nariz sangrienta en los Oscar. Depardieu niega categóricamente decir que participó en violación. “Es indignante a los 9 años o a cualquier edad”, dijo al periódico francés Le Monde. “Sí, uno puede decir que tuve experiencias sexuales cuando era muy joven, pero una violación, nunca. Respeto demasiado a las mujeres”.

1990: la carrera de DePardieu no se ve afectada en Francia. Protagoniza el “Hénas Pour de Jean-Luc Godard. Mientras tanto, DePardieu refuerza su popularidad entre el público masivo con la serie de películas Astérix & Obélix.

1998: Depardieu se estrella su motocicleta. Su límite de alcohol en sangre es cinco veces el nivel legal. Escapa con lesiones en las piernas y la cara. El incidente fue uno de los varios encuentros con la ley para DePardieu, quien también agarró los titulares cuando orinó en el pasillo de un avión antes del despegue en un vuelo de París a Dublín, y cuando fue detenido por presuntamente conducir borracho con su scooter.

1999: Depardieu regresa al escenario francés por primera vez en 13 años como emperador devastado por la culpa en un asesinato-misterio.

2000: Depardieu se somete a una exitosa cirugía coronaria de bypass.

13 de octubre de 2008: Muerte de su hijo Guillaume Depardieu.

2013: después de un entrenamiento con su país natal sobre los impuestos, Vladimir Putin le otorga la ciudadanía rusa.

2014: DePardieu desempeña el papel principal en “Bienvenido a Nueva York”, la película inspirada en la vida de Dominique Strauss-Kahn, el ex director del Fondo Monetario Internacional que fue acusado en 2011 de agredir sexualmente a una criada del hotel.

2018: los fiscales en París abren una investigación preliminar después de que el actor Charlotte Arneuld acusó a Depardieu de violarla en su casa. Ese caso aún está activo, y en agosto de 2024 los fiscales solicitaron que fuera a juicio.

2023: Su figura de cera se elimina del museo de cera más famoso de París después de reacciones negativas de los visitantes por acusaciones sobre su conducta con las mujeres. La decisión de eliminar la figura del Museo de Grevin siguió a un documental de televisión que lo mostraba repetidamente haciendo comentarios y gestos obscenos durante un viaje de 2018 a Corea del Norte.

2025: Depardieu se juzgará en París por cargos de agredir sexualmente a dos mujeres en un set de películas. Se le acusa de haber tocado a tientas un tocador de 54 años y un asistente de 34 años durante la filmación en 2021 de “Les Volets Verts”.