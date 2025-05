‘The Last of Us’ Temporada 2, Episodio 5 Resumen: ‘Está en el aire’

Nota del editor: esta historia contiene spoilers de la temporada 2 de “The Last of Us”, transmitiendo ahora en Max.

La venganza es un tema central de “The Last of Us”: lo que lo despierta, cómo se corrompe, la ruina que deja a su paso. Ese elemento temático se hunde aún más en sus ganchos venenosos en el episodio de esta semana, ya que Ellie hace una elección fatídica cuando finalmente se enfrenta a su primera oportunidad de venganza contra los que mataron a Joel. Es un punto sin retorno; Seattle parece estar lleno de ellos.

La última vez que lo dejamos, Ellie y Dina, recurriendo confesando sus sentimientos el uno por el otro, tenían los ojos puestos en el Hospital Lakehill, después de haber escuchado por la radio que un miembro de la tripulación de Abby se dirigía allí. Cuando comienza el episodio 5, se nos muestra el interior de ese hospital y los peligros que acechan allí. (Nunca es una buena señal ver una puerta de corte soldada al azar, mucho menos en un apocalipsis zombielike).

Parece que el Frente de Liberación de Washington ha eliminado los pisos principales del hospital infectados. Resulta que los niveles del sótano son otra historia completamente: “Está en el aire”, le dice un hombre moribundo a su comandante mientras sucumbe a la infección, presagiando una escena fundamental más adelante en el episodio.

Pero Ellie y Dina no saben esto. Todavía están escondidos en el pináculo, y este último muestra sus habilidades de triangulación. Hay algunos coquetos suaves: “Sí, con triángulos”, Ellie bromea cuando se le preguntó cómo funciona la triangulación, antes de obtener un momento breve y melancólico con Ellie en la guitarra. (No debería sorprenderme de que haya tantas guitarras de trabajo en Seattle, pero yo lo estoy).

En una impresionante hazaña de extrapolación, Dina rápidamente tiene una idea de una ruta segura al hospital, aunque implica cortar un área donde incluso el WLF no pisó; “Vamos a ser imprudentes”, dice Ellie cuando los dos se propusieron. Probablemente no sea la mejor mentalidad, especialmente porque inmediatamente se topan con otra pila de cultistas de seráfitas. Ellie ofrece llevar a Dina a casa, preocupada por el embarazo recientemente revelado de este último. En lugar de regresar, Dina dobla, abriéndose sobre su pasado y explicando que comprende la necesidad de venganza de Ellie a un nivel fundamental. Es un monólogo fascinante del actor Isabela Merced, y agrega profundidad a un personaje que no obtiene mucho en el material de origen del videojuego.

Resuelto en su decisión de avanzar, la pareja llega a su destino. Después de que Dina le dice a Ellie que no vaya en armas ardiendo (lo que lleva a un “te amo”), los dos proceden a hacer exactamente eso porque, sorprendiendo a nadie, el lugar resulta infestado de infectado. Y estos son los súper inteligentes que vimos a principios de esta temporada, los que acechan a su presa. La situación parece sombría: Ellie está fijada, Dina está atrapada y fuera de munición, pero ¿quién debería aparecer para salvarlos? ¡JESSE! (El momento es demasiado perfecto, pero, de nuevo, no es la primera vez que tuvimos que suspender la incredulidad en esta serie).

La carrera de trío desde el edificio, WLF a cuestas (es por eso que Dina dijo que no use armas de fuego, obviamente), y encuentre cobertura en un parque. Jesse no parece querer hablar; De hecho, está furioso porque él y Tommy tuvieron que escabullirse de Jackson para salvar a Ellie y Dina. Sin embargo, no tiene tiempo para castigarlos, ya que el parque se vuelve tan peligroso como el edificio del que solo huyeron, solo esta vez en forma de serafitos. Miran como un miembro de la WLF está destripado: “Ahora es libre”, dice la cultista con la cuchilla: Dina recibe una disparo con una flecha y Ellie se encuentra sola, siendo cazada entre la vegetación.

Sin embargo, por suerte, Ellie ve a Lakehill en la distancia. En lugar de regresar al pináculo como dijo que lo haría, corre hacia el hospital, se preocupa por vengarse. Ella ha dado la oportunidad al instante, encontrando a Nora, quien participó en el asesinato de Joel. Ellie, pistola en la mano, exige saber dónde está Abby; Nora se burla de ella, diciendo que Joel obtuvo lo que merecía. Se produce una persecución, lo que resulta en ambos en el sótano. ¿Sabes, el mismo mencionado anteriormente? Ahora sabemos por qué el WLF fue tan rápido para sellarlo.

Las esporas del hongo de Cordyceps son tan gruesas aquí abajo que Ellie deja huellas en las que abre el suelo. Pero la verdadera pesadilla está a la vuelta de la esquina, ya que Ellie ve una infección fúngica masiva, anclada por infectadas fusionadas a las paredes y arrojando esporas de sus bocas. Es una visión horrible; Aún así, no mantiene la atención de Ellie por mucho tiempo. Ella está aquí abajo para Nora.

Cuando Ellie enciende una luz de emergencia roja de sangre, encuentra su objetivo. Nora dice que ambos morirán aquí abajo; Ellie se transfiere de lo contrario, revelando su inmunidad. La realización amanece en la cara de Nora: ella sabe cómo es Ellie. Ella explica por qué la tripulación de Abby le hizo lo que le hizo a Joel. Ellie ya lo sabe, resulta, y no importa. Ella solo quiere saber dónde está Abby. Nora se niega. Entonces Ellie encuentra una tubería de metal y columpios, y se balancea, y balancea antes de que la escena se corta a negro.

Episodio terminado, ¿verdad? Serías perdonado por pensarlo. En cambio, obtenemos un flashback para un sonriente Joel y Ellie, claramente antes de que todo entre ellos estuviera tan tenso, antes de que la venganza se convirtiera en la estrella del norte de Ellie. Es una transición discordante, dejándote sintiéndote fuera de kiltro y preguntándote cuál era el punto de ella. Es una pregunta que siento que haremos mucho en los próximos episodios.