‘Andor’ está terminando. Trajo historias incalculables de trauma y humanidad a ‘Star Wars’

LOS ÁNGELES (AP)-Los efectos complejos del trauma personal no han sido tradicionalmente de ciencia ficción y fantasía. Tienden a interponerse en el camino de la búsqueda.

“Game of Thrones” hizo una comida. “Battlestar Galactica” trató de considerar el efecto en los sobrevivientes de perder un planeta de personas. Pero no ha encajado en el mundo de “Star Wars”. ¿Cómo podría la misión de destruir la estrella de la muerte haber concluido rápidamente si la princesa Leia necesitaba llorar la pérdida de casi todos sus seres queridos en Alderaan?

“Andor” cambió todo eso. Hacer frente al dolor interior ha sido un tema a lo largo de su carrera de dos temporadas, que llega a su fin el martes cuando Disney+ lanza una trilogía de episodios de serie final. Comienza con su personaje principal, que se queda sin raíces por las muertes y la destrucción a su alrededor.

“Todo le ha sido quitado desde el primer día”, dijo Diego Luna, quien interpreta a Cassian Andor, en una entrevista con Associated Press. “Y tiene que entender que el hogar está dentro. Para que pueda estar en casa. Ese hogar puede estar allí. Y por lo tanto, hay una razón para pelear”.

El trauma corre por todo en “Andor”, incluso bailando

Los tres episodios finales llevan a Andor y al resto de los personajes a los eventos de “Rogue One”, la película de 2016 que generó la serie de precuelas de transmisión. A Tony Gilroy, quien escribió “Rogue One” y es el corredor de espectáculos para “Andor”, le ha encantado jugar en la Galaxia de Star Wars, pero ha dejado en claro que su verdadera misión es contar historias universales de los efectos de la guerra, la revolución y la colonización en almas humanas (y ocasionalmente no humanas).

Casi todos los personajes que ha creado están devastados de una forma u otra, e incluso los momentos alegres de la serie están llenos de dolor emocional. (Spoilers por delante para los episodios 1-9 de la temporada 2.)

Cuando Andor se pone encubierto como un diseñador de moda moussed y mullido llamado Varian Skye y hace una pequeña charla con el personal de un hotel, se entera de que la familia del hombre fue asesinada en una notoria masacre por Grand Moff Tarkin, el líder imperial que luego ordenaría la destrucción del mundo de Leia.

Y en un momento ampliamente memado de baile de techno ebrio por el senador y rebelde secreto Mon Mothma en la boda de su hija, ella es, como Genevieve O’Reilly, que la interpretó, “bailar para evitar gritar” después de estar de acuerdo tácitamente en aceptar que una vieja amiga asesina por la causa.

Las luchas de Bix Caleen, y ella el final de su arco

Nadie en “Andor” sufre más trauma que Bix Caleen, interpretado por Adria Arjona. Mientras sigue lidiando con las consecuencias de ser torturada por un médico imperial en la primera temporada, casi es violada a principios de la segunda y ha sido rodeada de la muerte. Arjona dijo que ver el guión era desalentador.

“Tiene que pasar de TEPT a ser adicta a los goteros, que la ayudan a dormir y superar las pesadillas, a su última decisión final”, dijo Arjona a la AP. “Es mucho. Y leerlo fue increíblemente aterrador”.

Un conjunto completamente nuevo de escenas de “Star Wars” entre Cassian y Bix exploran las dificultades explícitas y sutiles de las relaciones íntimas en medio de un trauma. Cassian debe consolar a Bix, pero no quiere que su dolor la defina.

Los dos intentan hacer un viaje a la bodega del vecindario, pero incluso eso está subsumido por su miedo por ella.

Cassian y Bix también deben lidiar con la dificultad de las vidas que toman por la causa.

Han Solo nunca lloró a los Stormtroopers que explotó, pero el dúo “Andor” mató a un joven soldado imperial durante una misión y persigue la vida hogareña que están tratando de construir.

“No puedo dejar de ver su rostro”, dice Bix.

“Se desvanece”, responde Cassian. “Quiero decirte que desaparece para siempre, pero estaría mintiendo”.

“Estamos en una guerra”, dice.

“Me pregunto si él sabía”, dice ella.

“Él sabe ahora”, dice Cassian.

Bix se encuentra entre los personajes principales que no pasarán a “Rogue One” u otras historias existentes de “Star Wars”. “Andor” le permite completar su arco emocional con un conjunto de escenas de lágrimas pero bien ganadas.

“El último discurso, todavía no he podido verlo”, dijo a la AP. “¡Fui un desastre! Me tomó tomas y me toma absolutamente gritando por esa escena hasta que finalmente llega a lo que creo que usaron”.

Convertir el trauma en combustible

Los líderes revolucionarios del programa, tal como lo han hecho la historia, intentan tomar el trauma de sus seguidores y los suyos, y lo usan para impulsar el movimiento.

Saw Gerrera, el rebelde radical interpretado por Forest Whittaker, que tiene un papel clave (y una pierna menos) en “Rogue One”, dio un llamado a armas en un episodio reciente que ya se está celebrando entre los fanáticos ya que la revolución no es para el discurso de los cuerdos “. El tema: el dolor como poder.

Él le cuenta a un joven posible seguidor sobre su esclavitud juvenil en un brutal campo de trabajo imperial, y la fuga tóxica allí de un combustible llamado Rhydo.

“Nos trabajaron desnudos. Dos, trescientos hombres. Los niños realmente. De ida y vuelta hasta que lo único que podías recordar era de ida y vuelta. Entonces, algún día, todos comenzaron a picar. Todos, todo a la vez. Incluso los guardias. Podrías sentir tu piel cobrando vida”, dice Saw, su voz ronca saliendo. “Era el rydo. Tuvieron una fuga”.

Él le dice al joven: “Somos el rydo, niño. Somos el combustible. ¡Somos lo que explota cuando hay demasiada fricción en el aire.