El diseñador Prabal Gurung reflexiona sobre la infancia difícil, la resistencia y el éxito de la pista en una nueva memoria

NUEVA YORK (AP) – El diseñador Prabal Gurung siempre ha sido un narrador. Primero, fue a través de los coloridos diseños inspirados en Nepal lo que lo ayudó a encontrar el éxito temprano en el mundo de la moda de Cutthroat. Ahora, está compartiendo su historia de vida en palabras con sus nuevas memorias audaces, “Camina como una niña”.

El libro, el martes de Penguin Random House, rastrea sus raíces del sur de Asia, nacida en Singapur, creció en Nepal y pasó un tiempo en la India, y la difícil infancia. Eventualmente se mudaría a Nueva York para estudiar en la Escuela de Diseño de Parsons, pasando para Donna Karan y luego trabajando para Cynthia Rowley y Bill Blass. Comenzó su propia etiqueta en 2009 y ha vestido a celebridades como Michelle Obama, Kate Middleton, Zoe Saldaña y Sarah Jessica Parker.

Gurung, de 46 años, dice que procesar sus experiencias de la infancia con un padre abusivo en casa y matones y depredadores en la escuela para escribir y registrar el libro fue lo más difícil que haya hecho.

“Realmente no le había dicho a demasiadas personas, ni siquiera a mis amigos cercanos. Revivir esa parte y escribirla … era desgarrador, no mentiré”, dijo Gurung a Associated Press.

“Realmente trajo tantos recuerdos y … es menos una ira. Es más como la injusticia de la situación. Más que cualquier otra cosa, solo quería volver a ese niño y me gusta, darle un abrazo … y simplemente decir: ‘Vas a estar bien'”, dijo Gurung, ahogando las lágrimas.

De Nepal a Nueva York

A pesar de ser molestado y luchando académicamente, Gurung siempre pensó que estaba destinado a una vida más grande: “No lo sé, solo lo tuve en mí. Creo que fue una supervivencia muchas veces”.

Una luz brillante que lo mantuvo en marcha fue el amor inquebrantable y el apoyo de su madre, Durga Rana. Ella es la héroe del libro, alentándolo a seguir sus pasiones y encontrar alegría siempre que sea posible, a pesar de que su interés en la moda y la experimentación con maquillaje y ropa femenina era muy poco convencional en Nepal en ese momento.

Sobreviviendo a un matrimonio con un marido infiel y abusivo, esencialmente crió a tres hijos pequeños por su cuenta. Rana desarrolló varios negocios exitosos y finalmente se metió en la política, diciéndole a sus hijos que usen sus plataformas para tener un impacto.

“Ella es un plan de mi fuerza. Verla llevar el peso del mundo con tanta elegancia, ya sabes, fue realmente inspirador”, dijo Gurung. “La forma en que construyó el mundo que nos rodea, sin disgusto, sin complejos, fue, diría, mi primera lección de resiliencia”.

Un profundo amor por las mujeres

El título y la portada del libro son un guiño con propósito al amor del diseñador por las mujeres. “Walk Like a Girl” era algo que los niños dijeron que se burlaba de él en la escuela.

“Simplemente no lo entendí como un insulto al principio porque creo que ‘genial, soy como mi madre, mi hermana, todas estas mujeres’. ‘Wonder Woman’ fue mi héroe de acción favorito y ‘Charlie’s Angels’ “, dijo Gurung.

Decidió reclamar la frase y eligió su pose de fuerza para la portada en honor a Rosie the Riveter y otras “mujeres icónicas y feministas”.

Cindi Leive, el ex editor en jefe de Glamour and Self Magazines, defendió a Gurung desde el principio debido a su autenticidad dentro y fuera de la pasarela.

“Me quedó claro que estaba increíblemente interesado no solo de moda como la moda, sino en las mujeres que usarían la ropa”, dijo Leive a la AP. “También noté que cada vez que tenía una conversación con él, él terminaría hablando de su madre”.

Gurung no podía esperar para llegar a los Estados Unidos; Se sintió inmediatamente en casa en Nueva York, un lugar que ve como la mejor culminación de personas, culturas y libertad creativa, escribe. Pero estaba sorprendido y decepcionado por la falta general de diversidad en las pistas y en los eventos sociales.

“Mi recuerdo es que él fue uno de los primeros en usar modelos que se parecían más a la diversidad de personas que realmente ves en Estados Unidos … en tamaño, raza y todo lo demás”, dijo Leive.

El casting de la pista de Gurung fue solo parte de su compromiso con la inclusión. Ahora, Gurung, Gurung, usa su plataforma para hablar sobre los problemas de injusticia y derechos de las mujeres, que, al comienzo de su carrera, no era una postura popular, dejándolo sintiéndose “como un guardabosques solitario”. Recordó los correos electrónicos y mensajes que solía decir: “Oh, quédate en tu carril, eres un diseñador de moda … no un político”.

“Era muy abierto sobre su apoyo a los problemas que importaban para las mujeres, mucho antes de que fuera una cosa. Eventualmente, creo que cada diseñador tenía algunos, ya sabes, la camiseta del eslogan proclamando su apoyo a las causas de las mujeres. Lo hizo antes que cualquiera, pero fue mucho más profundo que la camiseta”, dijo Leive.

“Nunca olvidaré cuando Cindi Leive en una cena me dijo, justo después del asesinato de George Floyd y todo eso que sucedió, el movimiento Black Lives Matter”, dijo Gurung. “Ella me apartó, dijo: ‘¿Cómo se siente ahora … ver el mundo poniéndote al día? Has estado en eso durante tanto tiempo’. Ni siquiera pensé en eso “.

Autenticidad, dentro y fuera de la pista

Parte de la historia de Gurung es ser un inmigrante orgulloso, y su conexión con sus raíces nepalíes aparece en sus diseños. El diseñador estadounidense nacido en India Bibhu Mohapatra ha sido amigo de Gurung desde que ambos comenzaron, uniéndose a sus raíces del sur de Asia. Él dice que Gurung es “naturalmente curioso” y siempre ha sido un gran narrador.

“Ya sea que esté haciendo una colección de joyas, ya sea una pieza de ropa o una colección completa, siempre está respaldado por los recibos de sus experiencias que son sus herramientas para contar una historia … ya sea sobre la artesanía, ya sea el color, ya sea sobre su herencia, o simplemente personas en su vida, dijo el diseñador.” Crees porque viene de un lugar muy auténtico “.

Mohapatra también admira la “racha naturalmente rebelde” de Gurung y su coraje de hablar por las causas que valora.

“Es valiente para ser el primero o unirse a la fuerza con personas que están comenzando un movimiento”, dijo el diseñador.

Mohapatra también sugiere que el lado espiritual y las raíces de Gurung se suman a su trabajo y su capacidad para empatizar: “Hay un aspecto de desacelerar, realmente atención al núcleo y mirar hacia atrás en el camino y … hay un poco más espiritualidad entretejida en la vida cotidiana de las personas de Nepal”.

Gurung dice que espera que el libro resuene con los lectores y los alienta a compartir sus propias historias.

“Quiero que la gente realmente entienda que su existencia, su historia es digna de que se les cuente, que no tienen que esconderse, ya no son invisibles”, dijo. “Sé que estoy en la portada, es mi nombre y mi historia, pero realmente es una historia sobre, para y tanta gente”.