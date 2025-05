Russell T Davies reúne a dos de los espectáculos más grandes de la Tierra: ‘Doctor Who’ y Eurovisión

LONDRES (AP) – “Doctor Who” y Eurovisión se unen para una noche de música y aventura intergaláctica el sábado, todo gracias a Russell T Davies.

Antes de que los fanáticos sintonicen el concurso anual de canciones, pueden disfrutar del médico de Ncuti Gatwa y Belinda Chandra de Varada Sethu que asisten al concurso de canciones interestelares en un episodio de la serie de ciencia ficción.

En la vida real, el concurso de la canción de Eurovisión es un evento musical anual y un evento de televisión que ve a 37 países competir por un trofeo de micrófono de cristal en una transmisión en vivo de cuatro horas. En la versión interestelar, los extraterrestres de 40 mundos diferentes compiten para ganar, también al cantar.

Davies dice que tardó tres años en sacarlo de la doble partida porque tuvieron que trabajar con la BBC para establecer el horario y las historias en piedra para garantizar una alineación perfecta.

Sam Ryder de Gran Bretaña llevó a un “hombre espacial” a Eurovisión antes, en 2022. Ahora, Gatwa leerá los puntajes del jurado del Reino Unido durante la gran final del concurso de canciones, celebrada este año en Basilea, Suiza.

Hablando con Associated Press, Davies dice que tanto Eurovisión como “Doctor Who” comparten el ADN de la antigua televisión del sábado por la noche, lo que hace que la combinación sea “irresistible”.

Esta conversación ha sido editada por claridad y brevedad.

AP: ¿Sientes que Eurovisión y “Doctor Who” naturalmente comparten una especie de fandom?

Davies: Casi creo que cada episodio de “Doctor Who” es una gran celebración, tipo de ruido, color y espectáculo, y eso también resume Eurovisión. Al lanzar esto a Disney+ también es como, “Mira, vamos a salir en 60 de tus territorios” y Eurovisión misma tiene una cifra de visualización de que algunos años son más grandes que el Super Bowl. No hay muchos programas que puedan decir eso en el planeta Tierra.

AP: ¿Qué tan divertido te divirtiste con la tradición de Eurovisión?

Davies: Es enormemente divertido. Se podría decir que si nunca hayas visto un solo concurso de Eurovisión en tu vida, aún puedes venir y ver esto. De todos modos, es el tipo de cosas que habríamos compuesto para una historia de “Doctor Who”.

Un día haré esa historia de “ABBA Voyage” donde los hologramas cobran vida y comenzarán a matar gente. Esa es la mejor idea. Tenemos que hacer eso entonces. ¿Te imaginas? Eso sería simplemente increíble. Creo que podría haber algunos problemas de derechos de autor con eso, pero los superaríamos.

El lanzamiento real para la historia a Juno (Dawson), quien lo escribió, fue Eurovisión que se encuentra con “Die Hard”. Entonces, como verán, en el momento en que comienza, hay problemas, alguien está fuera de sabotearlo. Hay villanos detrás de escena que intentan interrumpir el programa. Todo el caos se suelta y el resto del episodio se gasta salvando la vida de las personas después de eso.

AP: ¿Qué tal las canciones?

Davies: Creo que hay cuatro canciones en total (de Murray Gold). Obviamente, no llegamos a los 40 planetas con sus canciones, pero fue una producción muy grande. Tuvimos que colocar esto en su propia unidad de producción. Hay escenas en la galería de televisión, donde 40 monitores diferentes tienen una producción de 40 pantallas diferentes. Y todo eso ha sido alimentado en vivo. Eso no se hace con la pantalla verde después, eso es todo lo que ya habían filmado. Multitudes, actos, ensayos, detrás del escenario, presentadores, todas esas cosas, jugando en ese set, por lo que es terriblemente complicado.

AP: ¿Es este el episodio más caro de “Doctor Who”?

Davies: Francamente, todos son caros. Fue mucho, sí. Tenía que ser planeado con mucha anticipación, con más que cualquiera. Una vez que planee algo con cuidado, entonces cuesta menos solo porque no está buscando en busca. Asignamos cada historia más o menos la misma cantidad de dinero. Así que creo que termina costando tanto como los demás, pero se ve muy bien porque tuvieron mucho tiempo para planificarlo.

AP: ¿Puedo preguntar cuánto cuesta normalmente un episodio?

Davies: Nunca decimos eso. No sé por qué, pero simplemente no lo hacemos nunca. No creo que me lo digan. Me desmayaba.

AP: ¿Estás planeando ver Eurovisión este año?

Davies: Sí, lo estaré. Esta será una gran noche. Siempre me siento y veo “Doctor Who”, estoy anticuado, en su antigua transmisión de la BBC One a las 7 en punto por la noche.

Conozco personas que tienen fiestas de Eurovisión, a las que nunca he ido en realidad. Mira mi vida, está dedicado a la televisión. No puedo soportar que otras personas hablen por eso. Eso sería solo una pesadilla. Así que estaré sentado. Tendré una buena cena. Seré un hombre muy feliz.

AP: ¿Tienes algún favorito para este año?

Davies: Me gustaría ir a una cita con el hombre de Chipre (Theo Evan). Es hermoso. Me gusta la entrada del Reino Unido este año (“¿Qué demonios acaba de pasar?” Por Remember Lunes). Tengo una teoría que se está subestimando en Gran Bretaña. Solo porque estamos tan acostumbrados a perder. Hemos ganado cinco veces, todos. Pero este país se vuelve un poco cínico sobre la eurovisión a veces. Pero amo nuestra canción. Creo que tiene un coro muy memorable.