Robert Benton, cineasta ganador de un Oscar de ‘Kramer vs. Kramer’, muerto a los 92

NUEVA YORK (AP)-Robert Benton, el cineasta ganador del Oscar que ayudó a restablecer las reglas en Hollywood como cocreador de “Bonnie y Clyde”, y luego recibió la validación convencional como el escritor-director de “Kramer vs. Kramer” y “Lugares en el corazón”, ha muerto a los 92 años.

El hijo de Benton, John Benton, dijo que murió el domingo en su casa en Manhattan de “causas naturales”.

Durante una carrera en la pantalla de 40 años, el nativo de Texas recibió seis nominaciones al Oscar y ganó tres veces: por escribir y dirigir “Kramer vs. Kramer” y por escribir “Lugares en el corazón”. Los actores lo apreciaron ampliamente como atento y confiable, y dirigió actuaciones ganadoras de Oscar de Dustin Hoffman, Meryl Streep y Sally Field. Aunque la dislexia severa lo dejó incapaz de leer más de unas pocas páginas a la vez cuando era niño, escribió y dirigió adaptaciones cinematográficas de novelas de Philip Roth, El Doctorow y Richard Russo, entre otros.

Benton fue director de arte de la revista Esquire a principios de la década de 1960, cuando un amor por las películas francesas de New Wave y las viejas historias de gángsters (y las noticias de que un amigo obtuvo $ 25,000 para un guión del Día del Doris) lo inspiraron y el editor de Esquire David Newman a redactar un tratamiento sobre la vida de los ladrones de la Era, Clyde Barrow y Bonnie Parker, imaginándolos como prototipos para los reembolsos de 1960.

Su proyecto tardó años en completarse, ya que Francois Truffaut y Jean-Luc Godard estaban entre los directores que los rechazaron antes de que Warren Beatty acordara producir y protagonizar la película. “Bonnie y Clyde”, dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Beatty y Faye Dunaway, superó la resistencia crítica inicial en 1967 a la impactante violencia de la película y se convirtió en una de las piedras de toque de la cultura de la década de 1960 y el comienzo de una era más abierta y creativa en Hollywood.

La historia original de Benton y Newman era aún más atrevida: habían hecho que Clyde Barrow bisexual e involucrados en una relación de 3 vías con Bonnie y su conductor de escape masculino. Beatty y Penn se resistieron, y Barrow fue retratado como impotente, con un Robert Towne no acreditado haciendo numerosos otros cambios en el guión. “Sinceramente, no sé quién fue el ‘autor’ de ‘Bonnie y Clyde'”, dijo Benton más tarde a Mark Harris, autor de “Pictures at a Revolution”, un libro sobre “Bonnie y Clyde” y otras cuatro películas de 1967.

Triunfos ganadores de un Oscar

Durante la siguiente década, ninguna de las películas de Benton se acercó al impacto de “Bonnie y Clyde”, aunque continuó teniendo un éxito crítico y comercial. Sus créditos de escritura incluyeron “Superman” y “¿Qué pasa, Doc?” Dirigió y coescribió obras tan bien revisadas como “Bad Company”, un revisionista Western con Jeff Bridges y “The Late Show”, una comedia melancólica para la cual su guión recibió una nominación al Oscar.

Su carrera se disparó en 1979 con su adaptación de la novela de Avery Corman “Kramer vs. Kramer”, sobre un ejecutivo de publicidad absorto en sí mismo que se convierte en un padre amoroso para su hijo pequeño después de que su esposa sale, solo para que regrese y solicite custodia. Protagonizada por Hoffman y Streep, la película fue elogiada como un retrato perceptivo y emocional de los cambios y expectativas familiares cambiantes y recibió cinco premios de la Academia, incluida la Mejor Película. Hoffman, desencantado en ese momento con el negocio del cine, citaría “Kramer vs. Kramer” y la dirección de Benson para revivir su amor por la actuación de la película.

Cinco años más tarde, Benton regresó a la carrera de los Oscar con una película más personal, “Lugares en el corazón”, en la que se basó en historias familiares y recuerdos de la infancia para su drama en el set de la década de 1930 protagonizado por Fields como madre de dos en Texas que lucha por aferrarse a su tierra después de que su esposo es asesinado.

“Creo que cuando lo vi todo unido, me sorprendió la visión romántica que tenía del pasado”, dijo Benton a The Associated Press en 1984, y agregó que la película era en parte un tributo a su madre, que había muerto poco antes del lanzamiento de “Kramer vs. Kramer”.

Un fanático de la película de toda la vida

Benton nació en Waxahachie, Texas, fuera de Dallas. Le debió su amor temprano por las películas a su padre, la empleada de la compañía telefónica, Ellery Douglass Benton, quien, en lugar de preguntar por la tarea, llevaría a su familia a los programas de imágenes. El anciano Benton también compartiría recuerdos de asistir a los funerales de los forajidos Barrow y Parker, Texas, que crecieron en el área de Dallas.

Robert Benton estudió en la Universidad de Texas y la Universidad de Columbia, luego sirvió en el Ejército de los EE. UU. Desde 1954 hasta 1956. Mientras que en Esquire, Benton ayudó a iniciar el premio a logro dudoso de la revista y salió con Gloria Steinem, y luego en el personal de la revista Humorine Ayuda! Se casó con el artista Sallie Rendigs en 1964. Tenían un hijo.

Entre los golpes, Benton a menudo soportaba hechizos secos largos. Sus últimas películas incluyeron tales decepciones como los thrillers “Billy Bathgate”, “The Human Stain” y “Twilight”. Tuvo mucho más éxito con “Nobody’s Fool”, una comedia irónica lanzada en 1994 y protagonizada por Paul Newman, en su última actuación nominada al Oscar, como alborotador de pueblos en el estado de Nueva York. Benton, cuya película fue basada en la novela de Russo, fue nominada al mejor guión adaptado.

“Alguien me preguntó una vez cuando salieron las nominaciones a los premios de la academia y me nominaron:” ¿Qué es lo mejor de los premios de la academia? “”, Dijo Benton a la revista Venice en 1998. “Dije ‘cuando vas a los premios y ves a la gente, algunos de los cuales has tenido peleas amargas, algunos de los cuales son amigos cercanos, algunas personas que has visto en diez años, algunas personas que solo vieron dos días antes, es tu familia’. Es tu familia ”. Es casa.