Revisión de ‘Amistad’: Dark Bromance explora histéricamente el incómodo abrazo de los hombres

Craig Waterman es un padre suburbano en la mediana edad que favorece las chaquetas extremadamente hinchadas, anhela ver la nueva película de Marvel y es tan poco cool que presiona a su ciudad para que instalen golpes de velocidad. Naturalmente, no tiene amigos.

Eso cambia un día cuando un paquete mal dirigido llega por correo y se lo lleva a la mano a su nuevo vecino, Austin Carmichael, que tiene un ambiente de los años 70: un bigote, un parche de alma y un pañuelo. Es un pronosticador meteorológico de televisión y se enfrenta a una banda de punk. Naturalmente, tiene un grupo apretado de amigos varones.

Así que comienza el debut auspicioso de Andrew DeYoung “Amistad”, que aborda la masculinidad moderna y la soledad masculina con morder sátira y humor, llevando los desvíos al horror y lo surrealista.

Craig (Tim Robinson, en su mejor momento incómodo) está instantáneamente enamorado, platónicamente, por Austin (Paul Rudd, en su mejor momento carismático), ¿y por qué no lo haría? El vecino es todo lo que Craig no es. Craig es como uno de esos personajes perdedores en los comerciales de seguros progresivos sobre no convertirse en sus padres. “¡Es una noche escolar para mí!” Él anunciará cuándo la fiesta recién comienza.

“Podría ser agradable tener un amigo, un brote”, sugiere la esposa de Craig, una maravillosa Kate Mara, que se aleja de su esposo. Su hijo adolescente también lo es. También lo estarías si tu papá terminara una conversación con “¡Mantente curioso!”

Craig pronto se encuentra bajo el hechizo de Austin: la pareja fumando, se lleva a cabo una aventura a un acueducto por la noche, mirando su colección de herramientas humanas tempranas, alimentando los hongos, un poco de boxeo ligero y cantando junto con sus amigos a una versión improvisada de una cappella de “My Boo” de Ghost Town Dj’s.

Craig cae duro, fantaseando con unirse a la banda de su vecino y retroceder con su nueva banda de hermanos. “Me haces sentir tan libre”, confiesa a su genial vecino. Pero no tiene las habilidades para jugarlo genial. Como dicen los niños de hoy, no tiene rizz.

DeYoung está en su mejor momento aquí, explorando las nociones resbaladizas de la masculinidad, tanto tiernas como musculosas, y la dificultad de unirse a un círculo de hombres con sus propias leyes idiosincráticas y de hierro. “Friendship” muestra a Craig que se aplica a su crush y falla terriblemente, y derriba el objeto de su bromance al mismo tiempo. Es como si Larry David renovara “mujer blanca soltera”.

Lo más impresionante es que DeYoung no ha creado una colección de sketches “SNL” conectados. Cada parte se alimenta hábilmente a otra, con ecos en todo el guión. Si se menciona un muscle car en la parte superior, sabrá que encontrará un muscle car al final. Lo mismo con una lamida o puertas correderas.

DeYoung también tiene cosas que decir sobre nuestros tiempos saturados comerciales, donde incluso el desesperado intento de Craig de ponerse súper alto y escapar de su vida en desintegración termina con una alucinación peatonal donde simplemente ordena de una junta de comida rápida.

Craig ordena su ropa de un catálogo extrañamente llamado “Ocean View Dining”, “la única marca de ropa que me queda bien”, él cuide, y su adoración de Marvel muestra un pensamiento de baja comandante. (El hecho de que Ant-Man interpreta el objeto de su amor de amor, un miembro del universo cinematográfico de Marvel, es una notable pieza de kismet).

Pero también hay una sensación en la segunda mitad de la película de que DeYoung no está seguro de cómo terminar esta diapositiva en la locura y la película no se convierte en su mirada satírica a los bromances y simplemente sigue a Craig como una máquina de demolición de un solo hombre, como la película fue secuestrada por Charlie Kaufman.

No quitarle nada del debut de DeYoung, que es un grito. Haznos un favor a todos y verlo con tus amigos. Y si ves a un chico allí solo, ¿tal vez llegar?