Sesame Workshop recibe el premio Elevate Premio Catalyst, ya que traza un nuevo camino para ‘Sesame Street’

MIAMI BEACH, Florida (AP)-Elmo, Abby Cadabby y el resto de la pandilla “Sesame Street” obtendrán ayuda de alto perfil mientras viajan por un nuevo camino.

El taller de sésamo, fundado en 1969 y actualmente trabaja en su 56a temporada, pero el primero que no será distribuido por PBS o HBO, recibió el premio Elevate Prize Catalyst el miércoles, que proporcionará a la organización sin fines de lucro una subvención de $ 250,000, así como apoyo para promover su trabajo de la Fundación Elevate del Premio. Los ganadores anteriores del premio incluyen al Premio Nobel Malala Yousafzai, al actor Michael J. Fox y al Gran Dwyane Wade de la NBA.

“No han entretenido a generaciones, han educado, abogaron e inspiraron el cambio real”, dijo el CEO de Elevate Prize Foundation, Carolina García Jayaram, mientras presentaba el premio al taller de sésamo en la famosa famosa cumbre de la fundación en Miami Beach, Florida. “Y su trabajo no se ha limitado a la pantalla. A través de su organización sin fines de lucro, han ampliado su misión a nivel mundial. Han creado programas del mundo real que brindan educación, salud y esperanza a millones de niños en más de 150 países”.

Sal Pérez, el productor ejecutivo del programa y vicepresidente de taller de sésamo, dijo que la organización planeaba usar el premio para informar a más personas que su trabajo sin fines de lucro se extiende más allá del programa de televisión.

“Trabajamos mucho en todo el mundo con servicios directos, tratando de proporcionar contenido a las familias que hablan sobre algunos de esos más difíciles de hablar sobre temas, ya sea trauma, ya sea sin hogar y cosas de esa naturaleza. Así que esta es una oportunidad para resaltar ese tipo de trabajo”.

Pérez le dijo a The Associated Press en una entrevista antes de la ceremonia que habría noticias sobre el futuro del taller de sésamo lanzado “en los próximos días”. El año pasado, Warner Bros. Discovery decidió no renovar su acuerdo para nuevos episodios que se transmiten en HBO y Max, aunque los episodios permanecerán en el servicio de transmisión hasta 2027.

“‘Sesame Street’ no va a desaparecer”, dijo Pérez. “Nunca desaparecerá. Obviamente ha sido un espectáculo querido durante tanto tiempo”.

Sin embargo, hay cambios en la nueva temporada, que actualmente no tiene un acuerdo de distribución. Pérez dijo que los segmentos en la nueva temporada serán más largos y “realmente centrados en el carácter”, al tiempo que se centrarán en el bienestar y el desarrollo emocional de su audiencia.

“Mientras más niños quieran pasar el rato con nuestros personajes en ‘Sesame Street’, cuanto más tomarán esas lecciones”, dijo Pérez, y agregó que también habría actualizaciones de la apariencia del programa. La nueva temporada también contará con más exploración del vecindario “Sesame Street” y una mirada dentro de la legendaria piedra rojiza de dos pisos en 123 Sesame Street.

Aunque Sesame Workshop actualmente no recibe ningún financiamiento del gobierno, Pérez instó a los espectadores a apoyar los medios públicos, especialmente después de la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump de reducir los fondos a PBS y NPR.

“Creemos en el poder que tiene la financiación pública para los medios de comunicación infantiles”, dijo. “Creo que las personas deberían apoyar a sus afiliados locales de PBS y apoyar a los medios de comunicación infantiles porque es un punto de entrada para que los niños realmente comiencen a ver el mundo fuera de sus hogares”.

Jayaram dijo que sentía que era el momento adecuado para la Fundación de Premios Elevate para estar con el taller de sésamo y su trabajo.

“Esta es una base que trata sobre el impacto social”, dijo. “Entonces, el simbolismo de unir fuerzas con un programa infantil es decir que a pesar de que nuestros líderes son adultos adultos, es el niño de todos nosotros que necesitamos revivir y recordar nuestros valores esenciales como humanos”.

Los famosos compañeros de cuarto Bert y Ernie estuvieron presentes para recibir el premio junto con Pérez con sus bromas registradas. “Estamos muy orgullosos de hacer el catalizador”, bromeó Ernie. “Un día también nos gustaría hacer que el perro sea”.

En una aceptación de video, Abby y Elmo dieron su propio swing al explicar el premio.

“Es como una chispa que hace que ocurra un buen cambio, como la magia”, explicó Abby.

“A Elmo realmente le gusta ser un catalizador”, dijo Elmo.

