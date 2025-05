La investigación criminal abrió en acusaciones de violación y agresión sexual contra Smokey Robinson

LOS ÁNGELES (AP) – El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles dijo el jueves que ha abierto una investigación criminal sobre las acusaciones de violación y agresión sexual contra Motown Music Luminary Smokey Robinson.

El departamento dijo en un comunicado que su Oficina de Víctimas Especiales está “investigando activamente las acusaciones penales” contra Robinson. La declaración dijo que la investigación está en sus primeras etapas, y no se proporcionarían otros detalles.

La semana pasada, cuatro ex amas de casa de Robinson presentaron una demanda alegando que los agredió y violó sexualmente repetidamente mientras trabajaban para él.

La demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles busca al menos $ 50 millones en daños por los presuntos asaltos, que según las mujeres tuvo lugar entre 2007 y 2024.

El abogado de Robinson, Chris Frost, dijo el martes que la única razón por la que la demanda es “avaricia sin adulterar”, y anteriormente lo llamó “un método feo para tratar de extraer dinero de un ícono estadounidense de 85 años”.

John Harris y Herbert Hayden, los abogados de las mujeres, dicen que les complace saber que la policía está investigando las acusaciones.

“Nuestros clientes tienen la intención de cooperar completamente con la investigación en curso de LASD en la búsqueda de buscar justicia para ellos y para otros que pudieran haber sido agredidos de manera similar por él”, dijeron los abogados.

El abogado de Robinson dijo la semana pasada que las acusaciones “desafían la credulidad” y están llenas de inconsistencias.

Las cuatro mujeres, cuyos nombres no se han hecho públicos, cada una alega que Smokey Robinson esperaría hasta que estuviera solo con ellas en su casa de Los Ángeles y luego las asaltar y violar sexualmente, en algunos casos repetidamente durante muchos años. Una mujer dijo que trabajó para Robinson desde 2012 hasta 2024 y fue agredida al menos 20 veces. Otra dijo que trabajó para él desde 2014 hasta 2020 y fue agredida al menos 23 veces.

Harris llamó a Robinson un “violador en serie y enfermo” que debe ser detenido.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa del 6 de mayo si las mujeres habían hablado con la policía, Hayden dijo que no, pero sintió que las acusaciones merecían que la policía se involucrara.

Todos los acusadores dijeron que finalmente renunciaron por los asaltos. Y todos dijeron que temían presentarse por temor a represalias, vergüenza pública y posibles efectos en su estado de inmigración.

“Estamos seguros de que se determinará que el Sr. Robinson no hizo nada malo, y que este es un intento desesperado de perjudicar la opinión pública y hacer un circo de medios más que los demandantes pudieron crear anteriormente”, dijo Frost.

Robinson fue uno de los mayores creadores de éxitos de la década de 1960 como una parte central de la máquina de discos de Motown, tanto con su grupo The Miracles como como un artista en solitario, con canciones que incluyen “Lágrimas de un payaso” y “The Tracks of My Tears”.

Es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y del Salón de la Fama de los Songwriters.