Kazuo Ishiguro: ‘Cuando pasas de un libro a otro, ese es un momento junto al fuego’

Cannes, Francia (AP) – La madre de Kazuo Ishiguro estaba en Nagasaki cuando se dejó caer la bomba atómica.

Cuando Ishiguro, el Premio Nobel y autor de “Remasios del día” y “Never Let Me Go”, primero realizó la escritura de ficción en sus 20 años, su primera novela, “A Pale View of Hills” de 1982, se inspiró en las historias de su madre y su propia distancia de ellos. Ishiguro nació en Nagasaki pero, cuando tenía 5 años, se mudó a Inglaterra con su familia.

“Una vista pálida de las colinas” marcó el comienzo de lo que se ha convertido en una de las carreras de escritura más elogiadas de la literatura contemporánea. Y, ahora, como la mayoría de las otras novelas de Ishiguro, también es una película.

La película de Kei Ishikawa con el mismo nombre se estrenó el jueves en el Festival de Cine de Cannes en su sección de cierta consideración. El autor de 70 años ha estado aquí antes; Fue miembro del jurado en 1994 que le dio a “Pulp Fiction” la Palma d’Or. “En ese momento era una decisión sorpresa”, dice. “Mucha gente abucheó”.

Ishiguro es un observador de películas y, a veces, también crea. Escribió la adaptación 2022 de Akira Kurosawa “Vivir”. Las películas son una presencia regular en su vida, en parte porque los cineastas siguen queriendo convertir sus libros en ellos. Taika Waititi actualmente está terminando una película de la novela más reciente de Ishiguro, “Klara and the Sun” (2021).

A Ishiguro le gusta participar en el desarrollo temprano de una adaptación y luego desaparecer, dejando que el cineasta se haga cargo. Ver “una vista pálida de las colinas” se convirtió en un drama elegante y reflexivo es especialmente significativo para él porque el libro, en sí mismo, trata con la herencia, y porque representa su comienzo como escritor.

“No tenía sentido que alguien más volviera a leer esta cosa”, dice. “Entonces, en ese sentido, es diferente, por ejemplo, la película de ‘Representantes del día’ o la película de ‘Never Let Me Go'”.

AP: Pocos escritores vivos se han adaptado más que tú. ¿Ayuda a mantener viva una historia?

ISHIGURO: A menudo, la gente piensa que estoy siendo más modesto cuando digo que quiero que la película sea diferente al libro. No quiero que sea muy diferente. Pero para que la película viva, tiene que haber una razón por la que se está haciendo entonces, para la audiencia en ese momento. No hace 25 años, o hace 45 años, como en el caso de este libro. Tiene que ser una expresión artística personal de algo, no solo una reproducción. De lo contrario, puede terminar como un tributo o una suplantación de Elvis.

Cada vez que veo adaptaciones de libros que no funcionan, siempre es porque ha sido demasiado reverencial. A veces es pereza. La gente piensa: todo está ahí en el libro. La imaginación no está presionada para trabajar. Por cada una de estas cosas que ha llegado a la pantalla, ha habido 10, 15 desarrollos con los que he estado involucrado personalmente que quedó en el camino. Siempre trato de hacer que la gente simplemente lo mueva.

AP: Has dicho, tal vez una pequeña lengua en la mejilla, que te gustaría ser como Homero.

ISHIGURO: Puedes adoptar dos tipos de enfoques. Escribes una novela y esa es la cosa discreta y perfecta. Otras personas pueden rendir homenaje, pero básicamente eso es todo. O puede dar otra visión de que las historias son cosas que simplemente se transmiten, generaciones. A pesar de que crees que escribiste una historia original, la has reunido de otras cosas que han venido ante ti. Entonces es parte de esa tradición.

Dije Homero pero podría ser cuentos populares. Las grandes historias son las que duran y duran y duran. Aparecen en diferentes formas. Es porque las personas pueden cambiarlos y adaptarlos a sus tiempos y su cultura que estas historias son valiosas. Hubo un momento en que la gente se sentaba alrededor de un fuego y se decía estas historias. Te sientas con cierta anticipación: este tipo lo contará de una manera ligeramente diferente. ¿Qué va a hacer? Es como si Keith Jarrett se sienta y dice que va a jugar “noche y día”. Entonces, cuando pasas de un libro a otro, ese es un momento junto al fuego. De esa manera, tiene la oportunidad de durar, y tengo la oportunidad de convertirme en Homero.

AP: Creo que estás en camino.

ISHIGURO: Tengo algunos siglos para ir.

AP: ¿Recuerdas haber escrito “una vista pálida de las colinas?” Estabas en tus 20 años.

ISHIGURO: Tenía entre 24 y 26 años. Fue publicado cuando tenía 27 años. Recuerdo las circunstancias muy vívidamente. Incluso puedo recordar haber escrito muchas de esas escenas. Mi esposa, Lorna, era mi novia en ese entonces. Ambos éramos estudiantes de posgrado. Lo escribí en una mesa sobre este tamaño, que también era donde tendríamos nuestras comidas. Cuando entró al final del día, tuve que empacar incluso si estaba en el punto crucial de alguna escena. No fue gran cosa. Solo estaba haciendo algo indulgente. No había sentido real de tener una carrera o que se publicaría. Así que es extraño todos estos años más tarde que ella y yo estamos aquí y asistimos a este estreno en Cannes.

AP: Para mí, gran parte de lo que el libro y la captura de películas es lo que puede ser una distancia inquebrantable entre generaciones.

ISHIGURO: Creo que es realmente perspicaz lo que acabas de decir. Existe un límite para la cantidad de comprensión que puede haber entre generaciones. Lo que se necesita es una cierta cantidad de generosidad en ambos lados, respetar las generaciones de los demás y la diferencia en los valores. Creo que entendía que el mundo era un lugar realmente complicado, y que a menudo las personas no pueden esperar tener una perspectiva de las fuerzas que están jugando en ellos en ese momento. Entender realmente eso necesita una generosidad.

AP: Siempre has sido meticuloso al imponer información, para descubrir misterios del pasado y el presente. Tus personajes intentan comprender el mundo en el que han nacido. ¿Comenzó eso con su propia investigación familiar?

ISHIGURO: No era como un periodista que intentaba sacar cosas de mi madre. Hay una parte de mí que fue bastante reacia a escuchar estas cosas. En algún nivel, fue un poco vergonzoso pensar en mi madre en circunstancias tan extremas. Muchas de las cosas que me dijo que no tenían que ver con la bomba atómica. Esos no fueron sus recuerdos más traumáticos.

Mi madre era una gran narradora oral. A veces tenía una cita de almuerzo y hacía una versión completa de una obra de Shakespeare sola. Esa fue mi introducción a “Hamlet” o cosas así. Estaba ansiosa por decirme, pero también desconfía de decirme. Siempre fue una cosa tensa. Tener algo formal: “Oh, me estoy convirtiendo en escritor, voy a escribir algo para que estos recuerdos se puedan conservar”, eso lo hizo más fácil.

AP: ¿Cómo ha cambiado su relación con el libro con el tiempo?

ISHIGURO: Alguien me dijo el otro día: “Vivimos en un momento en el que mucha gente simpatizaría con los mayores, lo que podrías llamar puntos de vista fascistas”. No se expresa abiertamente; El maestro mayor dice que es tradición y patriotismo.

Ahora, tal vez vivimos en un mundo donde es un buen punto, y eso no se me había ocurrido. Es un ejemplo de: Sí, escribimos en una burbuja y hacemos películas en una especie de burbuja. Pero el poder de las historias es que tienen que entrar en diferentes valores.

Esta cuestión de cómo transmite historias, este es uno de los grandes desafíos. Tienes que reexaminar cada escena. Algunas cosas que podrían haber sido una suposición muy segura hace solo unos años no serían porque los sistemas de valores están cambiando alrededor de nuestros libros y películas tanto como están cambiando a nuestro alrededor.

Jake Coyle ha cubierto el Festival de Cine de Cannes desde 2012. Está viendo aproximadamente 40 películas en el festival de este año e informando sobre lo que se destaca.

Para obtener más cobertura del Festival de Cine de Cannes 2025, visite: https://apnews.com/hub/cannes-film-festival