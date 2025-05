El Gran Maestro de ajedrez Magnus Carlsen enfrenta un enfrentamiento contra ‘The World’. ¿Terminará en un empate?

BERLÍN (AP)-El Gran Maestro Noruego Magnus Carlsen está jugando un solo juego de ajedrez contra 140,000 personas en todo el mundo en un mega partido que podría anular las expectativas al terminar en un sorteo en los próximos días.

Partido como “Magnus Carlsen vs. the World”, el partido en línea comenzó el 4 de abril en Chess.com, el sitio web de ajedrez más grande del mundo, y es el primer juego de estilo libre en línea en presentar un campeón mundial.

Mientras que Chess.com había predicho a Carlsen ganar por un amplio margen, su oposición mundial del equipo podría forzar un empate si verifica el rey de Carlsen tres veces.

“En este momento nos dirigimos hacia un empate por un cheque perpetuo”, dijo Carlsen en un comunicado el viernes. “Sentí que estaba un poco mejor, temprano en la apertura, entonces tal vez no jugué con eso precisamente. Honestamente, desde entonces, no me han dado una sola oportunidad. Así que ahora, creo que se dirige hacia el sorteo”.

Agregó: “En general, ‘el mundo’ ha reproducido el ajedrez muy, muy sólido desde el principio. Tal vez no para la mayoría de las opciones emprendedoras, pero lo mantengan más en la línea con el ajedrez normal, lo que no siempre es la mejor estrategia, pero esta vez funcionó bien”.

Como un partido de estilo libre, los obispos, los caballeros, las torres, la reina y el rey son arrastrados al azar alrededor del tablero mientras los peones permanecen en sus lugares habituales. El ajedrez de estilo libre es popular porque permite a los jugadores ser más creativos y evitar la memorización.

Team World vota en cada movimiento y cada lado tiene 24 horas para hacer su juego. Carlsen está tocando las piezas blancas.

“Para la mayor parte del mundo, es su primera oportunidad para decir que han jugado un juego de ajedrez contra Magnus Carlsen”, dijo Mike Klein, periodista senior de Chess.com, a The Associated Press. “Creo que ‘The World’ se va a hacer cosquillas para decir: ‘Fui parte de un empate contra Magnus Carlsen'”.

Klein ha jugado y perdido ante Carlsen dos veces en partidos de bombardeo en un bar de hotel cuando el noruego se aburrió durante un tiempo de inactividad en un campeonato mundial.

“Me ganó dos veces sin mucho esfuerzo, así que felizmente me habría inscrito para un empate en cualquiera de esos juegos”, dijo Klein.

Estatus de celebridad

Un gran maestro a los 13 años, Carlsen disfruta del estatus de celebridades que tienen pocos jugadores de ajedrez.

El jugador de 34 años se convirtió en el jugador mejor clasificado del mundo en 2011 y ha ganado cinco campeonatos mundiales. Logró la calificación de ajedrez más alta de 2882 en 2014 y ha seguido siendo el número uno indiscutible del mundo durante más de una década.

El año pasado, obtuvo los titulares por dejar un torneo en Nueva York después de negarse a cambiar de los jeans que llevaba a la competencia. Más tarde aceptó una multa de $ 200 y los funcionarios acordaron aflojar el código de vestimenta.

Carlsen subastó a los jeans para la organización benéfica y donó la oferta ganadora de $ 36,100 a Big Brothers Big Sisters of America, una organización benéfica nacional de mentoría juvenil que lleva a cabo su misión a través de capítulos locales en 5,000 comunidades en todo el país.

Gran Maestro contra el Mundo

Este es el tercer juego en línea de registro “vs. the World”.

En 1999, el Gran Maestro ruso Garry Kasparov jugó contra más de 50,000 personas en la red de Microsoft.

Algunos jugadores mejor clasificados ayudaron a dirigir los movimientos del mundo, pero Kasparov ganó después de cuatro meses y lo aclamó como “el mejor juego en la historia del ajedrez”.

Klein era maestra de ajedrez de verano en ese momento.

“Comenzamos la clase todos los días revisando el próximo movimiento de Kasparov y hablando de ello y pasando unos minutos cada mañana decidiendo lo que responderíamos”, dijo Klein.

El Gran Maestro Indio Viswanathan Anand ganó su partido “Vs. The World” el año pasado contra casi 70,000 jugadores en Chess.com.

El objetivo del partido de Carlsen era romper la marca de 70,000 jugadores de Anand, y terminó duplicándola.