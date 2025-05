‘Sordos de tono’: la ley de tapón para los oídos de Seattle propuesta dibuja reacciones mixtas

El concejal de Seattle, Dan Strauss, está preocupado por las orejas de Seattle.

A principios de esta primavera, redactó un “Ordenanza de protección auditiva” Eso requeriría que los lugares de música brinden protección auditiva de forma gratuita o menos de $ 1, o multas de riesgo.

“Este proyecto de ley se trata de asegurarse de que las personas tengan la oportunidad de disfrutar de la vibrante escena musical de Seattle y proteger su salud auditiva sin importar a dónde van”, dijo Strauss al presentar la idea a sus colegas en marzo.

Las reacciones en la comunidad musical se han mezclado. Muchos están de acuerdo en que la pérdida auditiva debe tomarse en serio, pero algunos han cuestionado si una nueva regulación es el mejor enfoque. Además, muchos lugares de música de Seattle ya venden o proporcionan tapones para los oídos a los asistentes al concierto.

“Realmente no tiene sentido”, dijo Steven Severin, el dueño de varios lugares de música de Seattle, incluido Neumos en Capitol Hill. “Nadie sabe realmente por qué sucedió”.

La presentación inicial de Strauss se encontró con preguntas de sus colegas y el escepticismo de algunos en la industria de la música. Mientras Strauss declinó ser entrevistado para esta historia, su portavoz dijo la semana pasada que el concejal podría pivotar a una campaña de educación auditiva. Aún así, algunos músicos y propietarios de lugares dicen que la industria, que ya opera en márgenes delgados, no necesita otro obstáculo.

‘Lo das por sentado’

En un reciente sábado por la noche en Add-A-Ball, un lugar de música en vivo en Fremont, se podía sentir el tambor que golpeaba en su pecho. Fluung, una banda de rock local de tres piezas, estaba tocando un programa de lanzamiento del álbum.

(Divulgación completa: el escritor está en una banda que se toca en Add-A-Ball. A veces usa tapones para los oídos).

Drew Davis, el baterista, describió el sonido de su banda como “rock alternativo” en la línea de “90s College Rock” pero no “moderno indie rock”. Guitarras distorsionadas. Tambores que se estrellan. Líneas de bajo en auge. Es el tipo de música que suena mejor reproducida alto.

Pero el ruido fuerte también puede ser peligroso. Casi todos en el show parecían tener pequeñas piezas de espuma de colores brillantes rellenos en sus oídos. Cuando se le preguntó, la mayoría de la gente dice que trajeron sus tapones para los oídos de casa. Para cualquiera que lo haya olvidado, hay un letrero detrás del bar que los anuncia a la venta a 50 centavos por par.

“Es tan fuerte que tienes que usar tapones para los oídos”, dijo el asistente de concierto James Maltos.

Cualquier sonido de más de 85 decibelios tiene el potencial de causar daño auditivo. La música en vivo frecuentemente supera los 100 decibelios. Según la presentación de Strauss, casi uno de cada cuatro adultos estadounidenses de 20 a 69 años muestra evidencia de pérdida auditiva inducida por el ruido. El daño a menudo es permanente.

Hace dos años, Davis de Fluung fue a ver los Pixies y el ratón modesto en Climate Pledge Arena. Olvidó sus tapones para los oídos, y cuando se despertó al día siguiente, tuvo una pérdida auditiva y un sonido en su oído izquierdo que, según él, duró siete meses. A veces a veces lo nota cuando se despierta por la mañana.

Dylan Ramsey, un amigo y fanático de Fluung, dijo que tiene tinnitus de años de ir a fuertes shows de sótanos de bricolaje. Ahora usa tapones para los oídos, pero desea haber tomado su audición más en serio en su adolescencia y 20 años.

“Empiezas a perder tu audición y te das cuenta de lo que tenías”, dijo Ramsey. “Lo das por sentado”.

Los fanáticos de la música en el programa Add-A-Ball están de acuerdo: la protección auditiva es algo grave. Pero muchos eran escépticos de la regulación propuesta del Consejo de la Ciudad.

El asistente de concierto Mike Sampson usa tapones para los oídos para casi todos los espectáculos al que va. Pero dijo que el proyecto de ley del tapón oídos se sentía “punitivo” y le preocupaba que cargara a las pequeñas empresas. Según el proyecto de ley, los lugares que no proporcionan tapones para los oídos de forma gratuita o por menos de $ 1 estarían sujetas a una advertencia de 30 días seguida de una multa semanal de $ 50. No es enorme, dijo Sampson, pero aún es otra cosa por los lugares que ya luchan para preocuparse.

Davis, el baterista, pensó que todo era una pérdida de tiempo.

“Mi opinión es que use tapones para los oídos o no”, dijo Davis. “Es su responsabilidad cuando consume rock and roll para proteger su audición. No es responsabilidad del lugar y ciertamente no es responsabilidad del Ayuntamiento. Siento que tienen mejores cosas de las que preocuparse”.

Seguro y accesible

La presentación de Strauss a los colegas en marzo incluyó una tabla que mostraba cuán peligrosos son los diferentes tipos de sonidos, con conciertos de rock que figuran justo detrás de los motores y explosivos a reacción.

“Soy alguien que usa tapones para los oídos cuando voy a conciertos, no hace 10 años, tal vez debería haberlo hecho”, dijo Strauss. “A veces los olvido, por lo que este proyecto de ley ayudaría eso”.

Durante la presentación, un analista de políticas de la ciudad dijo que la investigación ha encontrado una falta de conciencia sobre los riesgos de la pérdida auditiva, particularmente para los jóvenes.

Strauss dijo que la ordenanza se inspiró en un “audiólogo preocupado” en su distrito que estaba preocupado por que las personas perdieran su audición en los conciertos en Seattle. Según la investigación del personal, solo otras dos ciudades en el país tienen leyes similares de tapones para los oídos: San Francisco y Minneapolis. Algunos países europeos tienen regulaciones que limitan los niveles de decibelios.

Según el proyecto de ley del draft de Strauss, la ejecución de la División de Protección al Consumidor de la Ciudad, que impone regulaciones sobre casas de peones, carruajes tirados por caballos, espectáculos de PEEP y una variedad de otros negocios. Se alentarían los lugares, pero no obligados, a publicar la señalización informando a los clientes que los tapones para los oídos están disponibles.

Los colegas de Strauss tenían preguntas.

La concejal Maritza Rivera estaba preocupada de que alguien pudiera demandar a la ciudad si perdiera su audiencia en un espectáculo. La presidenta del consejo Sara Nelson dijo que estaba preocupada por agregar más regulaciones a los lugares que ya luchan por recuperarse de la pandemia. El concejal Rob Saka quería información sobre los costos de implementación anticipados y cómo se definirían los “locales musicales”.

Strauss les dijo a sus colegas que estaba abierto a comentarios y sugerencias sobre cómo modificar el proyecto de ley. Hizo hincapié en que el objetivo no era ser punitivo, y que su “North Star” era minimizar el impacto negativo en los negocios y maximizar la “accesibilidad positiva para los amantes de la música”.

‘Sordos’

El borrador de bandas revisadas por los nombres como Nirvana y Pearl Jam como parte de lo que hace que Seattle sea especial.

Selena Kane puso los ojos en blanco cuando vio eso. Se mudó a Seattle en los años 90, y toca la guitarra en la basura Panda Go Kart, una banda de “indie-pop raccoon” que comenzó con su esposa Zinnia Su.

“A nivel de gobierno de la ciudad, les gusta presumir del arte, pero no hacen que sea más fácil hacer el arte”, dijo Kane.

Restricciones de ruido. Los músicos a un precio. Kane también recuerda la infame “Ordenanza de danza para adolescentes” de Seattle, la ley de 1985 que hizo casi imposible organizar conciertos de todas las edades en los años ochenta y 90. La ley fue derogada en 2002 después de presionar a los músicos locales, incluido el bajista de Nirvana Krist Novoselic, quien, mientras que testificaba contra la ordenanza de baile, describió la escena musical de Seattle como próspera “frente a un entorno regulador municipal desalentador”.

La banda de Kane y Su ya ofrece tapones para los oídos de forma gratuita en los shows. Ven la ley del tapón para los oídos propuesta como una regulación más innecesaria.

“No es amigable con los músicos, agregando otro gasto a lugares que ya tienen dificultades al hacerlos invertir en la protección del oído”, dijo Kane. “Hay muchas maneras en que el ecosistema musical podría ser asistido por el gobierno de la ciudad, y este proyecto de ley propuesto es … se podría decir que es sordo”.

A Kane le gustaría ver a la ciudad apoyar a la comunidad musical a través de cosas como subvenciones de artistas, viviendas más asequibles e ingresos básicos universales. Ella dijo que está agradecida por Smash, una organización sin fines de lucro local que brinda atención médica gratuita y de bajo costo a los músicos, incluida la proyección de audición gratuita y los tapones para los oídos personalizados.

“Nadie dice que la protección auditiva sea algo malo”, dijo Su. “Creo que hay cosas más urgentes en las que pensar”.

Severin, el dueño de Neumos, no está preocupado por la ley, solo piensa que es una pérdida de tiempo. Él dice que básicamente todos los propietarios de lugar que conoce, incluido él mismo, ya tiene tapones para los oídos disponibles de forma gratuita o a bajo costo.

“En general, no quiero que haya estatutos o leyes innecesarios si no son necesarios”, dijo Severin.

Severin es cofundador de la Asociación de Música y vida nocturna de Seattle. Cuando la ciudad contactó sobre la ley del tapón para los oídos, Severin dijo que la reacción principal de los miembros fue de confusión.

“Llegaron y nos preguntaron qué pensábamos, y pensamos: ‘Tenemos un pescado mucho más grande para freír que preocuparnos por los tapones para los oídos que ya tenemos'”, dijo Severin.

Severin dijo que la industria de la música viva está realmente luchando. Los propietarios de lugares están preocupados por temas como la seguridad pública, el aumento de las tarifas de seguro y la menor asistencia de conciertos a raíz de la pandemia. Esos son los tipos de problemas en los que preferiría que la ciudad se enfoque, no los tapones para los oídos.

“¿Por qué se necesita esto si ya está sucediendo?” Severin dijo.

Problemas cívicos

Varios fanáticos de la música en el programa Add-A-Ball dijeron que solía considerarse un poco “poco cool” para usar tapones para los oídos, pero ya no ha aumentado la conciencia. La mayoría de los asistentes llevaban los tapones para los oídos de espuma estándar, pero algunos tenían la variedad más costosa favorecida por los músicos.

El asistente de concierto Maltos dijo que normalmente lleva sus propios tapones para los shows, pero a veces se olvida. Pensó que la propuesta de Strauss parecía una idea razonable.

“Definitivamente depende de los lugares que proporcionen tapones para los oídos, si no son súper baratos”, dijo Maltos.

Keala Milles, el baterista de Letter Bomb, una banda que abrió para Fluung, estuvo de acuerdo. Pensó que la ley podría ayudar a que los lugares sean más accesibles para personas con sensibilidades auditivas.

“Es un tipo de accesibilidad”, dijo Milles. “Puedes comprarlos a granel por superweap”.

Los asistentes dijeron que estaban contentos de que la mayoría de los lugares ahora proporcionen tapones para los oídos. Varios programas anteriores descritos donde tuvieron que tomar el asunto en sus propias manos.

“Simplemente iría al baño y pegaría papel higiénico en mis oídos”, dijo Daniel Greenblatt. “No es lo mejor del mundo … pero definitivamente funciona”.

El fanático de la música en vivo, Ross Albertson, cree que el proyecto de ley es una pérdida de tiempo. La protección auditiva es importante, dijo, pero “no es un problema cívico”.

“No es el problema de la ciudad, pero si lo van a hacer su problema, hazlo gratis”, dijo Albertson. “Tenemos más dólares artísticos en este condado que antes, podríamos encontrar tapones para los oídos gratis”.

Jesse Franz, director de políticas y comunicaciones de Strauss, dijo en un correo electrónico que Strauss todavía está trabajando con las partes interesadas, y que lo que ocurra antes del consejo “probablemente se vea sustancialmente diferente del proyecto de ley inicial”.

“Lo que estamos viendo en este momento posiblemente se está centrando en una campaña de educación y concientización sobre la importancia de la protección auditiva en lugar de una ordenanza, como en su forma actual”, escribió Franz.

Eso podría ser una venta más fácil. Todos los fanáticos de la música en el programa acordaron que la pérdida auditiva es un problema grave, pero muchos no estuvieron de acuerdo sobre cómo, o si, el gobierno de la ciudad debería tratar de abordarla.

Si hay algo en lo que los fanáticos de la música parecían estar de acuerdo, es que rechazar el volumen no es una opción.