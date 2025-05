Kristen Stewart siempre estaba lista para dirigir

CANNES, Francia (AP) – Kristen Stewart ha estado hablando de dirigir mientras haya estado actuando. No mucha gente lo alentaron.

“Hablé con otros actores cuando era realmente pequeño porque siempre me di cuenta: ‘¡Quiero dirigir películas!'”, Recuerda Stewart. “Fui completamente puestos por varias personas que dijeron: ‘¿Por qué?’ y ‘No.’ Es una falacia que debes tener un kit de herramientas increíble o algún tipo de credencial.

No necesariamente dirías que el debut de dirección de Stewart, “The Chronology of Water”, se quedó elegantemente en el Festival de Cine de Cannes. Llegó a Cannes después de una frenética prisa para completar la película, una adaptación de las memorias de Lidia Yuknavitch en 2011, protagonizada por Imogen Poots. Sentado en un balcón con vistas a la croisette, Stewart dice que terminó la película “30 segundos antes de que me subiera a un avión”.

“Fueron ocho años en la creación y luego un impulso realmente acelerado. Es una comparación obvia pero fue el parto”, dice Stewart. “Estaba embarazada durante mucho tiempo y luego gritaba asesinato sangriento”.

Sin embargo, sin embargo, dramático fue la llegada de “la cronología del agua”, fue enfático. La película, un retrato muy impresionista de una brutal mayoría de edad, es el trabajo evidente de un apasionado cineasta. Stewart, el director, resulta muy parecido a Stewart, el actor: intensamente sensible, ferozmente sentido.

Para Stewart, el logro de “la cronología del agua”, que está jugando en la barra lateral sin cierto respeto y está a la venta en Cannes, también fue una revelación sobre la mitología de la dirección.

“Es una cosa tan masculina”, dice ella. “Realmente no es justo que la gente piense que es difícil hacer una película en la medida en que necesitas saber las cosas antes de entrar en ello. Hay directores técnicos, pero, Jesucristo, contratas a una tripulación. Simplemente tienes una perspectiva y confía en ella”.

“Mi inexperiencia hizo esta película”.

Los primeros pasos de Stewart como director llegaron hace ocho años con el corto “Come Swim”, que también estrenó en Cannes, en 2017. El festival, dice, genera el tipo de preguntas que le gustan las películas. Fue entonces que Stewart comenzó a adaptar las memorias de Yuknavitch.

En él, Yuknavitch cuenta su vida, comenzando con el abuso sexual de su padre (un arquitecto interpretado por Michael Epp en la película). La natación competitiva es una de sus únicas escapadas, y la ayuda a llevarla de casa y a la universidad. Freedsful Freedom, Selvacerating Adicción y Trauma colorean sus años desde allí, al igual que una experiencia de escritura inspiradora con Ken Kesey (Jim Belushi en la película). Stewart llama al libro “un salvavidas, como, en realidad, un dispositivo de flotación”.

“El libro fue este llamado a la invitación de armas para escuchar tu propia voz, que, si estás caminando en un cuerpo de niñas, es realmente difícil de hacer”, dice Stewart. “Se fragmenta de una manera que se siente más verdadera a mi experiencia interna que cualquier cosa que haya leído”.

“Realmente quería hacer algo que no fuera sobre lo que le sucedió a esta persona, se trata de lo que hizo con lo que le sucede y lo que la escritura puede hacer por usted”, agrega Stewart. “Es como la experiencia más meta y loca para que también me abriera al mismo tiempo”.

Eso también se aplica a los Poots, el actor británico de 35 años que, en “La cronología del agua”, ofrece una de sus mejores y más amplias actuaciones.

“Es la historia de vida de Lydia y las cartas que le trataron, pero en términos de la naturaleza reactiva, esa es la experiencia femenina”, dice Poots. “Cómo te vigilan, cómo se supone que debes responder, conformar, cómo es repulsivo y cómo sabotas algo bueno, todas estas cosas son muy, muy femeninas”.

Juntos, Stewart y Poots han estado claramente unidos por la experiencia. Stewart llama a Poots “un hermano ahora”. En las mejores experiencias de Stewart con los directores, dice, se convierte en un intercambio de ida y vuelta que los trabajos separados se desintegran y, dice, “estás compartiendo un cuerpo”.

“Pero estoy seguro de que no le dije nada útil, y hablé demasiado”, dice Stewart. Poots inmediatamente no está de acuerdo: “¡Eso no es cierto, Kristen!”

“Kristen está increíblemente presente, pero al mismo tiempo tiene esta habilidad, como una planta o algo, para retomar un ligero cambio en la atmósfera donde es: ‘Espera un minuto'”, dice Poots, haciendo que Stewart se ría. “Existe este cerebro loco en juego y es un conjunto de habilidades que viene en forma de una intensa curiosidad”.

Esa curiosidad, ahora, incluye dirigir más películas. “La cronología del agua” puede indicar no solo un nuevo capítulo para uno de los actores más intrépidos de las películas estadounidenses, sino una evolución artística continua.

“Nuestra producción fue un naufragio, así que básicamente tuvimos que volver a armar el bote”, dice Stewart sobre el proceso de edición. Sweetart cree que el reensamblaje ayudó a que “la cronología del agua” sea algo menos predeterminado, donde “el tejido emocional y neurológico que ocurrió entre las imágenes era real”.

“No había forma de hacer esta película en circunstancias más normales”, dice Stewart, “porque entonces habría sido más normal”.

Jake Coyle ha cubierto el Festival de Cine de Cannes desde 2012. Está viendo aproximadamente 40 películas en el festival de este año e informando sobre lo que se destaca.

