Deep Sea Diver Returns con debut en el subpop, concierto de showbox con entradas agotadas

Deep Sea Diver ha estado sintiendo el amor de Seattle durante más de una década, desde que el trasplante de Los Ángeles Jessica Dobson llegó en 2011 y comenzó a dar un chapuzón en los círculos locales de indie rock.

“Seattle siempre ha tenido una presencia muy acogedora”, dijo Dobson, el principal compositor de la banda, que se sintió “un poco aislado” y desanimado por la “guardia” que vio en Los Ángeles “Nunca me había sentido realmente en Seattle. Es un lugar reforzador y estimulante si estás haciendo música”.

Esa elevación de Seattle ha alcanzado otro nivel para los rockeros independientes de Seattle en los últimos años, comenzando con su ruptura de 2020, el “peso imposible” impulsado por KEXP. De acuerdo con la tradición de Seattle, las giras con los pesos pesados ​​de la ciudad natal Pearl Jam y Death Cab para Cutie siguieron, y este año Sub Pop puso su sello de aprobación en blanco y negro en el cuarto álbum de Deep Sea Diver, “Billboard Heart”, lanzado en febrero.

Aprovechando esas oportunidades de perros en la carretera con su estrangulador show en vivo, Deep Sea Diver realizó su propia gira principal esta primavera, salpicada de espectáculos con entradas agotadas y multitudes entusiastas que siempre incluyen al menos un puñado de fanáticos que descubrieron la banda a través de KEXP. Con todo el peso de Seattle detrás de ellos y un excelente álbum (pero una vez impregnado) en Tow, Dobson y DSD tocarán un concierto de bienvenida de hitos el sábado en el showbox, una gira más cercana que se agotó casi de inmediato cuando las entradas salieron a la venta hace meses.

“Lo siento”, dijo Dobson sobre Seattle Groundswell, mientras llamaba desde una carretera en algún lugar del este de Canadá el mes pasado. “Definitivamente somos una banda que no da nada por sentado y corriendo con energía es algo realmente poderoso”.

Para cualquier fanático de Seattle que no pudiera enganchar boletos durante las horas fugaces, estaban disponibles, no se preocupe. El jefe de programación del Grupo de Teatro de Seattle, Adam Zacks, aprovechó a DSD para tocar el primer fin de semana de su Festival Reformatted Thing el 2 de agosto en Remlinger Farms y Dobson insinuó que tendrán “algo realmente especial” para los fanáticos de Seattle este otoño.

“Ha pasado un tiempo desde que he sentido este impulso para un artista que emerge de nuestra región”, dijo Zacks. “Y ha sido genial porque ha estado en eso por un tiempo”.

De hecho, se han pagado las cuotas de Dobson.

Antes de Deep Sea Diver, la carrera musical de Dobson comenzó en serio cuando firmó con Atlantic Records a los 19. Después de que el sello principal archivó sus primeros discos, el guitarrista as construyó un currículum impresionante como un mercenario en demanda, uniéndose a las bandas de The Shins, Beck y otras dignitarias de indie-rock.

A pesar de los elogios críticos, el buzo de aguas profundas -que incluye el compañero de Dobson y coguionista frecuente Peter Mansen en la batería y el synth hombre Elliott Jackson- enfrentó algunos rechazos detrás de escena desde el principio, luchando a veces para obtener la aceptación de los actores de la industria.

“Creo que gran parte de mi comprensión de la industria de la música y mi viaje personal fue mucho parado y comienzo”, dijo Dobson en una entrevista el otoño pasado después de firmar con Sub Pop. “Siempre me refería a (eso) como si se siente como si hubiera un palo en el dicho. Al igual que el giro de la rueda, pero no puedo hacer que gire por completo. Y creo que con este disco (‘Billboard Heart’), finalmente me di cuenta de que era el palo en el hablado porque no me permitía simplemente aceptar y dejar las expectativas y dejar que el arte sea el arte, y dejar que fuera salvaje”.

Mientras que el “peso imposible” era un registro impecablemente pulido, sus tornillos apretados y todo en su lugar, “Billboard Heart” se siente más desabrochado. Es una colección más suelta y más libre llena de abandono del rock ‘n’ roll en el momento y una inmediatez cruda que se apoya en la escritura más potente de Dobson hasta la fecha.

Ese espíritu desinhibido y la voluntad de experimentar fue en parte una reacción al “peso imposible” y en parte debido a un reinicio cuando algunas costosas sesiones de grabación de Los Ángeles salieron mal. Después de un trío de espectáculos emergentes de Sunset Tavern para perfeccionar es Nuevo material en 2023, Deep Sea Diver entró en las sesiones de Los Ángeles con una cabeza llena de vapor. Pero se hizo dolorosamente obvio que simplemente no estaba haciendo clic en California.

“Hubo una miríada de cosas que acaban de sentir, y el espíritu no fue capturado en muchas de esas canciones”, dijo Dobson. “A veces no es necesariamente una cosa o culpa de nadie, es solo un momento. Me estaba moviendo a través de algunas cosas profundamente personales que me sentí un poco separadas de mi propio espíritu y voz interior e intuición”.

Soplando un montón de efectivo en el tiempo de estudio sin nada que mostrar es “la peor pesadilla de un artista”, dijo Dobson, pero desecharon el 80% del álbum que cortaron en LA

https://www.youtube.com/watch?v=ocrjuai85la Deep Sea Diver filmó el video de digitación de tumbas para la propiedad del creador del festival Adam Zacks de “Shovel” en Thing. “Ese video fue bastante filmado en una sola toma, lo cual es una locura”, dijo la cantante/guitarrista Jessica Dobson. “Fue una noche muy fría después de una tormenta de viento increíblemente grande, por lo que fue espeluznante y espeluznante, perfecto para un video sobre cavar una tumba”.

Reagrupándose en Seattle, Dobson cenó con su amigo productor Andy D. Park, quien trabajó en “Impossible Weight” y “admitió tímidamente” que necesitaba ayuda para que el álbum volviera a la pista. Declararon y recogieron material grabado en el estudio casero de Dobson y Mansen, descubriendo que el 30% de lo que se convertiría en “Billboard Heart” ya estaba allí. Si bien esas grabaciones fueron inicialmente destinadas como demostraciones, capturaron la energía y sienten que Dobson quería.

Con su relación creativa ya establecida, la banda y el parque pudieron construir esa base, terminando el álbum en sus estudios caseros y el Hall of Justice de Fremont Institution en relativamente corto. Uno de los logros definitorios de “Billboard Heart” es qué tan bien Dobson se enfrenta a que la aventura despreocupada, repleta de sus heroicos de guitarra intrincadamente retorcidos, y su toque de paisaje sonoro como productor y arreglista, haciendo rockeros difíciles (“lo que sé”) y desolado el baladeo independiente (“La” felicidad no es una “) cohesión.

“(Parque) se movió tan rápido y hay mucha comprensión tácita de lo que debe suceder a continuación, y ese es un regalo en el estudio cuando no desea hablar mucho. Desea jugar y desea obtener lo más rápido que pueda capturar las cosas que está entusiasmada”, dijo Dobson, señalando que puede ser “muy lacio en el estudio”, sabiendo exactamente cómo quiere algo para ser eligerado o estar en el motor.

“Es solo un facilitador completo de quién soy como productor y como artista, y eso no debe dar por sentado”, continuó Dobson. “Pudimos terminar las cosas muy rápido debido a eso y con la forma más divertida. Esa era mi cosa favorita. Simplemente me sentí completamente libre y también estábamos en modo de desorden, porque ya habíamos fallado teóricamente, y así es como, bueno, solo está arriba desde aquí”.

Con otro álbum bien recibido bajo el cinturón de Deep Sea Diver, esa trayectoria ascendente solo parece continuar.