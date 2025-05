Wes Anderson habla ‘The Phoenician Scheme’, Gene Hackman y su autobús de Cannes

Cannes, Francia (AP) – Wes Anderson no está conduciendo el autobús. Laurent es. Ese es el nombre del conductor que trae a Anderson y su autobús al Festival de Cine de Cannes.

Mientras conducen desde su casa en París al sur de Francia, Anderson explica por teléfono: “No conduzco el autobús. Debe tener, como, cuatro años de entrenamiento y una licencia de conductor de autobús de la UE.

Durante años, Anderson, a favor de los autos normales del festival que transportan a los invitados, trajo su propio autobús a Cannes para que todo su elenco pueda llegar juntos al estreno. El domingo, Anderson and Company (incluidos Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Scarlett Johansson y Bryan Cranston) se acumularán para el estreno del último “El esquema fenicio”.

Es otro ejemplo de cómo Anderson ha hecho algo bastante inusual en una tradición regular.

Con una notable regularidad, Anderson ha estado creando películas de manera única desde su debut en 1996, “Bottle Rocket”. Hay variaciones. Algunos son dramas familiares expansivos (“The Royal Tenenbaums”). Algunos son más íntimos (“Rushmore”). Algunos están más densamente en capas (“ciudad asteroide”).

“The Phoenician Scheme”, un cuento más delgado que Focus Feature se lanzará el 30 de mayo, es Anderson que trabaja en equipo cómico alto. Un tipo de thriller juguetón y conmovedor, está protagonizada por Del Toro como el magnate Zsa-Zsa Korda, quien decide nombrar a su hija, un novato (Threepleton) heredero de su fortuna dudosa acumulada.

Las ruedas siguen girando para Anderson, de 56 años. Pero también hay signos de tiempo que pasa. El Cinémathèque en París presenta una retrospectiva de Anderson, así como una exposición de accesorios, disfraces y artefactos de su archivo personal expansivo.

Anderson, que tiene una hija de 9 años con su esposa, el diseñador de disfraces Juman Malouf, habló sobre esas cosas y otros en camino a Cannes para presentar “el esquema fenicio”, una película que agrega otro mantra apropiado al mundo de Wes: “Lo que importa es la sinceridad de su devoción”.

AP: ¿Cómo fue cavar en todas las cosas que has guardado de tus películas?

Anderson: Hemos estado manteniendo estas cosas durante tanto tiempo. La experiencia de hacerlo fue genial. Me llevaría allí para aprobar las cosas. Y mi reacción fue: “Bueno, tenemos más cosas”. Entonces seguimos agregando cosas. Mi hija ha vivido con muchas de estas cosas. Los títeres del “fantástico Mr. Fox” han estado en nuestro apartamento en Nueva York desde que hicimos la película en cajas. Con los años, ella los saca y juega con ellos.

AP: Jason Schwartzman una vez me dijo que sus películas no son para niños, pero es “como son para niños cuando crecen”. ¿Estás de acuerdo?

Anderson: (Risas) Jason y Bill tienen una forma de tomarle por sorpresa con un giro de la frase. Pero me gusta esa descripción. Es una experiencia increíble haber tenido a Jason involucrado en nuestras películas durante tanto tiempo dado que tenía 17 años cuando lo conocí. Es divertido y un sentimiento extraño. Las décadas tienen que transcurrir para que hayas tenido tanto tiempo juntos. Y es bastante impactante que lo hagan. Pero ahí está.

AP: Las partes más dulces para “el esquema fenicio” son sus momentos de padre-hija. ¿Te inspiraste en absoluto tu propia experiencia como padre?

Anderson: No tenía algo que pensé que quería comunicar sobre lo que es ser padre. La historia realmente surge de una idea para Benicio y para este personaje. Pero no creo que hubiera tenido una hija si no lo hiciera. Esa es mi corazonada. Es un tipo especial de padre, en todas las peores maneras. Sin embargo, hay algo con lo que nos relacionamos. Probablemente sea en algún lugar del ADN de la película.

AP: ¿Qué te atrajo a Del Toro?

Anderson: Si dijera cuál es la primera idea de la película, es esa cara. No es una imagen de la configuración, es una imagen de Benicio en un primer plano como este personaje. Su rostro es tan expresivo e interesante. Es una ventaja especial que tiene. Es bastante fascinante solo mirarlo en cámara, su química con la exposición de la película. En “The French Dispatch”, hubo momentos eléctricos en el set. Pero la electricidad se amplificó cuando volvimos a la sala de corte. Las ruedas comenzaron a girar. Cuando mostramos “el despacho francés”, aunque hace muchos años en Cannes, le mencioné a Benicio allí: “Sea consciente, hay algo más que se avecina”.

AP: ¿Es esa una forma común para comenzar a imaginar una película? Puedo ver “Rushmore” comenzando con la cara de Murray con un cigarrillo que cae de su boca, “The Royal Tenenbaums” con la sonrisa de Gene Hackman y “The Grand Budapest Hotel” con Ralph Fiennes como conserje.

Anderson: Esencialmente, has hecho tu dedo en las películas que fueron escritas para un actor específico, junto con Jason en “Asteroid City”. Owen y yo estábamos hablando de Gene Hackman cuando teníamos 10 páginas de un guión. Ralph fue la idea del personaje en “Grand Budapest” antes de que hubiera una página. Pero nunca tuve uno en el que pensé en alguien en un primer plano tan estrecho. Con esta película, de alguna manera es la cara y los ojos y el primer plano más cercano.

AP: Después de la muerte de Gene Hackman, Bill Murray y otros hablaron sobre el momento difícil que te dio mientras hacía “el Grand Budapest Hotel”.

Anderson: En primer lugar, Gene Hackman, uno de los mejores actores de cine de la historia. Él disfrutó la película, creo, entre acción y corte. Él dijo: “Fue entonces cuando lo pasé bien”. Pero realmente no disfrutó las partes intermedias, que es la mayor parte del tiempo. En primer lugar no se lo llevó salvajemente con el guión. No creo que le encantara la idea de ser ese tipo. Creo que pensó: “Hay muchas cosas que no me gustan de este hombre y no estoy seguro de querer vivir como él”.

Además, era muy joven. Era tímido y reservado, aunque también podía ser bastante explosivo. No nos conocíamos bien. A veces, cuando teníamos conflicto, a menudo teníamos conversaciones abiertas sobre lo que acaba de suceder. Y sentí que aprendí mucho sobre él en esos tiempos. Y a menudo se volvía mucho más gentil.

No quiero asumir una gran amistad porque no creo que se hubiera referido a nuestra relación (risas) en esos términos. Pero realmente me gustó. Simplemente llevaba tanta tensión y usaba en el trabajo, pero a veces estaba rayante un poco abusivo, especialmente para mí. (Risas)

AP: Dado lo bueno que es en la película, me hace preguntarme si las mejores partes para los actores son las que resisten.

Anderson: Creo que ese es el caso a veces. Cuando vio la película, me dijo: “No entendí lo que estábamos haciendo”. Pero él lo entendió totalmente cuando vio la película. Funcionó para él. Le gustó, y creo que le gustó lo que lo había hecho. Más tarde pensé: desearía haber detenido durante tres días de rodaje, editar algunas de las escenas cuidadosamente y luego mostrarle: esto es lo que estás haciendo y esto es lo que estamos haciendo. Creo que tal vez si hubiera hecho eso, podríamos haber tenido un momento más suave.

AP: Has logrado continuar haciendo películas para adultos a cierta escala cuando casi nadie puede hacer eso. ¿Estás contento de evitar los cambios en la industria o te preocupan?

Anderson: El camino que he tenido como director de cine, no sé si eso está totalmente disponible en este momento. No sé si el tipo de películas que comencé a hacer se habrían hecho en la misma escala o con el mismo soporte o con cualquier audiencia disponible. Para llegar al punto en que puedo hacer las películas que hago ahora, simplemente no sé qué ruta tomaría. Creo que algunas cosas han cambiado fundamentalmente. Pero no soy 25 años más joven que yo, así que solo hago lo que hago.

___

Jake Coyle ha cubierto el Festival de Cine de Cannes desde 2012. Anteriormente entrevistó a Wes Anderson en Cannes sobre “Asteroid City” y “The French Dispatch”.

___

Para obtener más cobertura del Festival de Cine de Cannes 2025, visite: https://apnews.com/hub/cannes-film-festival