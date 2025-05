Scarlett Johansson lleva la 50ª temporada de ‘SNL’ a un cierre discreto

“Saturday Night Live” fue más reflexivo que festivo en el episodio final de su 50ª temporada.

Scarlett Johansson, quien estableció un récord para una mujer con su séptima aparición como presentadora, usó su monólogo para liderar la mayor parte del elenco actual de la NBC Sketch Institution en una canción cantada con la melodía de “Piano Man” de Billy Joel.

La actuación revisó un año lleno de acontecimientos que incluía una elección, un especial de aniversario épico y un concierto repleto de estrellas.

“Sing Us A Song, It’s Your Monologue, The 50th temporada ha terminado”, cantó Johansson, junto con Bowen Yang, Ego Nwodim, Mikey Day, Heidi Gardner y otros. “Duración para siempre, lo hicimos juntos y tenemos que gastarlo contigo”.

Johansson bromeó, luego retiró, una aparición invitada que habría estado en consonancia con el exceso de estrellas invitadas de la temporada.

“¡Damas y caballeros, Billy Joel!” Ella gritó, antes de agregar: “Escribió esta canción”.

No se han anunciado salidas de la postemporada, por lo que no se necesitaban despedidas emocionales, pero Johansson y el elenco bromearon en la canción que Sarah Sherman se habría ido.

“Ha sido una gran temporada y Sarah se va, ¡todos te extrañaremos el año que viene!” cantaron. Un aturdido Sherman respondió: “Espera, ¿qué? ¿Ustedes escucharon algo?”

El esposo de Johansson, Colin Jost, es escritor en el programa y presentador del segmento “Actualización de fin de semana”.

Jost y el co-presentador Michael Che volvieron a su tradición anual de escritura de la temporada y la fina de la temporada y se ven obligados a entregar bromas tremendamente inapropiadas el uno al otro.

Johansson es el tema de muchos de los chistes escritos por el Che, por lo que este año Jost obligó a Che a traerla y disculparse por una vez comparando parte de su cuerpo con “carne asada de Costco”.

La temporada 50 trajo mucha discusión de los medios sobre quién podría dirigir el programa si el creador de 80 años Lorne Michaels renuncia alguna vez.

Algunos han sugerido que Jost podría reemplazar a Michaels y Che obligó a Jost a abordar el problema con uno de los chistes escritos para él.

“Es la temporada 50 de SNL, así que quiero tomarme un momento para decirle algo a nuestro jefe”, dijo Jost. “Lorne, jubilarse, perra! Déjame dirigir el espectáculo”.

Jost también apareció en un bit pregrabado y detrás de escena donde Johansson tiene sexo tórrido con Yang después de que ella confiesa a Nwodim y Gardner que está enamorada de él, y se entera de que solo ha estado fingiendo ser gay “por la influencia”.

Johansson tiene el corazón roto cuando se entera de que Yang también se ha estado conectando con Nwodim, Gardner y la estrella invitada Emily Ratajkowski.

En otro corto digital detrás de escena hecho por los tres miembros del grupo de comedia por favor no destruya, Johansson trata al trío a un vuelo de primera clase que se convierte en un lujoso video de hip-hop hasta que los hombres se asustan cuando se enteran de que están aterrizando en el problemático aeropuerto de Newark, Nueva Jersey.

El invitado musical Bad Bunny aparece como un controlador de tráfico aéreo, trabajando solo en su primer día.

Como en casi todos los episodios de esta temporada, James Austin Johnson tuvo su impresión al presidente Donald Trump en el segmento de Cold Open, que lo hizo “encontrar amor” con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Trump de Johnson rompió el cuarto muro y entró en la audiencia al final del bit.

“Es el final ‘SNL’, temporada 50, ¡peor todavía!” dijo. “Nos vemos de nuevo en el otoño si todavía tenemos un país. Es un lanzamiento de monedas”.