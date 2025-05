Cortina que se redujo después de 30 años en ‘Inside Edition’ para Deborah Norville

NUEVA YORK (AP) – Para una industria de noticias de televisión en un estado de movimiento constante, Deborah Norville ha sido un modelo de estabilidad. Comenzó a organizar la sindicada Newsmagazine “Inside Edition” en 1995 y ha permanecido allí desde entonces.

Ahora que la carrera de 30 años está llegando a su fin.

Norville, de 66 años, firma el 20 de mayo. Está planeando celebrar con unas largas vacaciones a través de Europa con su esposo y probar algo nuevo cuando regrese. Ella organizará “The Perfect Line”, un espectáculo de trivia que comienza a emitirse este otoño. Ningún sucesor ha sido nombrado en “Inside Edition”.

“Estoy muy entusiasmada con el programa de juegos”, dijo. “Es divertido y ¿quién no quiere regalar el dinero de otra persona a las personas que están felices de llevarlo?”

Hace tres décadas, Norville dejó a CBS News por un género en gran parte despedido como televisión sensacionalista. Está orgullosa de contar historias que agregan valor a la vida de la audiencia: una compañía que hace un dispositivo para ayudar a las víctimas de asfixia dice que ha rastreado mil usos a las personas que dicen que lo aprendieron a través de una historia de “edición interna”.

Durante Covid, el espectáculo comenzó a transmitir desde su cocina casi de inmediato y nunca se detuvo, ya que construyó un estudio improvisado en su casa del área de Nueva York.

“Fuimos una presencia familiar durante un momento en que todo lo demás estaba al revés”, dijo, “y creo que el vínculo con nuestra audiencia se hizo aún más fuerte”.

Mientras se prepara para adaptarse a una vida que ya no se rige por los ciclos de noticias, Norville hizo una pausa para reflexionar sobre su tiempo con Associated Press.

___

Preguntas y respuestas

Associated Press: tomaste la decisión hace un tiempo de dejar “Inside Edition”. Ahora que está sucediendo, ¿cómo se siente?

Norville: Realmente me golpeó hoy. Es el mismo día que mi hija y mi esposo vinieron (al estudio) para una entrevista en persona para una pieza que están haciendo, una cosa de despedida. Mi hija estaba en “Inside Edition” el día que nació. Nueve horas después de dar a luz, la tripulación estaba en la habitación de mi hospital grabando “Inside Edition” porque no podían encontrar a nadie más para hacer el espectáculo, lo cual era ridículo. Para verla, esta hermosa mujer adulta de 27 años, tan escasa, maravillosa y encantadora y perfecta, para hacer una entrevista sobre cómo es que su madre trabaje en este lugar durante literalmente toda su vida, fue como, oh Dios mío, hay algo importante por suceder.

AP: Cuando se unió por primera vez, los programas de tabloides se consideraron menos respetables que las redes. ¿Cómo crees que ha cambiado?

Norville: ¿Recuerdas a Tom Shales del Washington Post? Tom Shales realmente puso el papel que estaba vendiendo mi credibilidad. La vieja Deborah habría ido a una posición fetal y lloró. El nuevo yo dijo: “Oh, no lo creo”. Nunca supe que mi credibilidad tenía algo que ver con el pavo real o el globo ocular en mi cheque de pago, porque había trabajado en NBC y CBS. Mi credibilidad tuvo que ver con el programa de que me paré frente a las historias que personalmente produje e informé y lo que ponemos en la televisión todos los días. Todo lo que estaba preguntando era que la gente miraba.

AP: Cuando lo miras hacia atrás, ¿cuál es el trabajo que recordarás más?

Norville: “Inside Edition” ha evolucionado mucho en los 30 años que he estado aquí. Cuando llegué aquí, seguía siendo el bingo de manta de playa, sensacionalista, muchas chicas en playas de arena en pequeños bikinis. Ya no hacemos eso. … Ha evolucionado de tal manera que nosotros, como programa, nos hemos convertido en un compañero para las personas, no solo en la televisión, sino que somos un compañero en Internet, en las redes sociales, en YouTube. El contenido que hacemos es observable, pero también muy identificable y significativo.

AP: Es inusual en estos días permanecer en el mismo trabajo durante mucho tiempo. ¿Por qué te atrajo eso?

Norville: Llegué a “Inside Edition” porque esperaba a mi segundo hijo. Sabía que iba a ser un niño (Norville y su esposo, Karl Wellner, tienen dos hijos y una niña). Rechazé una oferta de CBS News para ser el corresponsal de “Eye On America” ​​cuatro días a la semana y anclar las noticias de fin de semana una noche. Hubiera estado preparado para el trabajo que Katie Couric finalmente obtuvo. Pero esas cuatro noches a la semana iban a estar en el camino por todo el país y no pensé que pudiera ser el tipo de madre que aspiraba a ser, y ciertamente el tipo de esposa que quería ser, si estaba en el camino. Simplemente no sabía cómo podía hacerlo.

AP: ¿Alguna arrepentimiento de los caminos no tomados?

Norville: Oh, probablemente. Pero aquí está el antídoto para eso. Usted eche un vistazo a dónde lo ha llevado la carretera y usted hace un balance en lo que ves en ese lugar en el camino donde te encuentras. … Lo más importante es que miro a mi familia, que es lo más importante para mí. Mi esposo y yo hemos estado casados ​​durante 37 años y medio. Tengo tres hijos increíbles que realmente disfrutan estar con nosotros, que son ciudadanos sólidos, que son amables, generosos y trabajadores y emprendedores. No arruiné a mis hijos. Al llegar a “Inside Edition” por las razones correctas, resultó ser la razón correcta para mí.

___

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social