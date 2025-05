Qué transmitir: Krasinski y Portman buscan ‘Fountain of Youth’, y el álbum de Joe Jonas

NUEVA YORK (AP) – El segundo álbum en solitario de Joe Jonas Work It It Out “y John Krasinski y Natalie Portman que buscan inmortalidad en la película de aventuras de Guy Ritchie” Fountain of Youth “son algunos de los nuevos televisores, películas, música y juegos que se dirigen a un dispositivo cerca de ti.

También entre las ofrendas de transmisión que valen su tiempo, según lo seleccionado por los periodistas de entretenimiento de Associated Press: Paul Reubens brilla en el documental “Pee-wee como él mismo”, Nicole Kidman regresa como un gurú de bienestar sombrío en “nueve extraños perfectos” y detective de patos: el fantasma del glamping ofrece a los jugadores una oportunidad para probar sus habilidades de desorden.

Nuevas películas para transmitir del 19 al 25 de mayo

-El documental de dos partes de Matt Wolf “Pee-wee como él mismo” (fuera del viernes 23 de mayo en Max y HBO) es uno de los retratos más íntimos de Paul Reubens, el hombre que muchos conocen como Pee-Wee Herman. Wolf elaboró ​​su película de unas 40 horas de entrevistas realizadas con Reubens antes de morir de cáncer en 2023. En “Pee-Wee como él mismo”, Reubens discute los altibajos de su carrera, cómo creó la personalidad de Pee-Wee y cómo llegó a surgir su propio ser.

– La película de aventura de Guy Ritchie “Fountain of Youth” (viernes 23 de mayo en Apple TV+) está protagonizada por John Krasinski y Natalie Portman como un par de hermanos que buscan la legendaria fuente de la juventud. La película, que también está protagonizada por Eiza González, Domhnall Gleeson y Stanley Tucci, es la última de la Ritchie de trabajo rápido, cuyas películas recientes incluyen “The Ministry of Ungentlemanly Warfare” de 2024 y “The Covenant” de 2023.

– El otoño pasado, “The Last Showgirl” (el viernes 23 de mayo en Hulu) demostró ser un escaparate conmovedor para Pamela Anderson, mucho después de su apogeo “Baywatch”. En el drama independiente de Gia Coppola, interpreta a una artista de Las Vegas en el crepúsculo de su carrera. Dave Bautista coprotagonistas.

– Escritor de cine Jake Coyle

Nueva música que se transmitirá del 19 al 25 de mayo

– En el primer sencillo lanzado del próximo álbum solista de Joe Jonas, “Work It Out”, The Boy Band Brother rompe la cuarta pared en la tercera persona. “Vamos, Joe, tienes mucho más por lo que estar agradecido”, canta en un raro momento de franqueza pop. Su descarga característica pronto sigue. “Incluso los malos se ponen saddies y esa es la verdad más difícil”, canta sobre el alegre synth pop. El álbum, titulado “Music for People Who Believe in Love”, promete más alternativas alternativas, con el country y el estilo de rock en buena medida.

-Buenas noticias para las personas geniales con un gusto interesante: la banda de avant-pop anglo-francés Stereolab regresa con su primer álbum nuevo en 15 años, desde que “Not Music” de 2010 llegó después de que el grupo anunció un paréntesis indefinido. Eso llegó a su fin en 2019, cuando Stereolab anunció reediciones remasterizadas, fechas de gira y un set en Primavera Sound Festival en Barcelona. Las últimas noticias llegan en la forma de este nuevo álbum, titulado “Instant Holograms on Metal Film”, y parece que no ha pasado el tiempo.

-Pachyman, el músico Pachy García, nacido en Los Ángeles, nacido en Los Ángeles, ha encantado al público con su equipo vintage y su profundo aprecio por el reggae de Dub. Eso continúa en su quinto álbum, “Otro Place”, el viernes, con su indie psicodélico soñador. Es el tipo de cosas que se etiquetarían al menos parcialmente “Vaporwave” o “Chillwave” hace unos años. Ahora, es un caleidoscopio de influencias que solo Pachyman podría armar en un paquete tan fluido.

– escritora de música Maria Sherman

Nuevo televisor que se transmitirá del 19 al 15 de mayo

– Con éxitos como “Maxton Hall” y “The Summer I Girl Betting”, Prime Video está invirtiendo en su contenido de YA. En la nueva serie “Motorheads”, una madre (Nathalie Kelley) regresa a su ciudad natal de cuello azul con sus gemelos adolescentes (interpretados por Michael Cimino de “Love, Victor” y Melissa Collazo.) Se mudan con su tío (Ryan Phillippe) que está perseguido por la desaparición de su hermano menor. Dato curioso: el hijo de Phillippe, Deacon, con Reese Witherspoon, juega a ese hermano menor en escenas de flashback. Además de la esperada historia de la mayoría de edad sobre el primer amor y el ajuste en la escuela, ¡también hay un mayor misterio en el juego, además de carreras callejeras! Se estrena el martes.

– Al final de la temporada uno de los “nueve extraños perfectos” de Hulu, vimos el gurú de bienestar ruso de Nicole Kidman, Masha, que lo colocaba fuera de la ciudad después de que sus prácticas poco ortodoxas incluyeron psicodélicos en los batidos de sus pacientes. En la temporada 2, debutando el miércoles, Masha se mudó a los Alpes austriacos con dos nuevos socios comerciales y están dando la bienvenida a un nuevo grupo de personas a un retiro. “Los invité a todos aquí porque a veces no deberías lidiar con el dolor suavemente”, dice Masha en el trailer. El elenco incluye a Annie Murphy, Christine Baranski, Murray Bartlett, Henry Golding, Dolly de Leon y el músico King Princess en su primer papel de actuación.

– Alicia rancilio

Nuevos videojuegos para jugar la semana del 19-25 de mayo

-Winston Green, un mensajero de alto nivel en la América del pueblo pequeño a fines de la década de 1950, tiene un lema: entregar a toda costa. Si eso significa destruir otros autos o arar por los edificios, que así sea. Y a medida que la carga se vuelve más extraña, a juzgar por las capturas de pantalla, los ovnis pueden estar involucrados, Winston “espiraliza hacia abajo en las profundidades de la locura”. El resultado, de los juegos suecos de estudio a través de Konami, se parece algo al Auto de The Grand Theft original con un brillo retro de “Happy Days”. Golpea el gas el jueves en PlayStation 5, Xbox X/S y PC.

-Detective Duck: The Secret Salami fue una vez de las sorpresas más inteligentes del año pasado, presentándonos a Gumshoe Eugene McQuacklin en una parodia del mundo de los animales del cine negro. Mi única queja era que pasó solo unas horas, pero la buena noticia es que los felices Juegos de Brócoli de Alemania ya están de vuelta en el caso con Duck Detective: The Ghost of Glamping. Esta vez, McQuacklin investiga un misterio en un campamento de lujo. Si disfrutas de los teas de cerebro, otra oportunidad para probar tus habilidades de Duck-Tive llega el jueves en PlayStation 5, Xbox X/S, Switch y PC.

– Lou Kesten