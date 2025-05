2 libros que celebran la cultura y la comunidad de la ciudad de Nueva York ganan el premio Gotham

NUEVA YORK (AP) – Los ganadores de este año del Premio del Libro Gotham celebran la ciudad de Nueva York como experimentada en pie, autobús y tren.

Ian Frazier, autor de “Paradise Bronx: The Life and Times of New York’s Greatest Borough”, y Nicole Gelinas, quien escribió “Movimiento: la larga guerra de Nueva York para retirar sus calles del automóvil”, dividirá los $ 50,000 en premios otorgados por libros que “Fomentan y Honor escribiendo sobre la ciudad de Nueva York”, anunciaron los oficiales de los premios lunes.

Los estrategas de filántropo-político Bradley Tusk y Howard Wolfson cofundaron el Premio Gotham en 2020 como una “forma de elevar a la comunidad creativa” durante la pandemia.

En “Paradise Bronx”, Frazier se basa en sus años de caminar por el distrito de la ciudad de Nueva York y unir todo, desde la historia de la guerra revolucionaria hasta el béisbol y el hip-hop. El “movimiento” de Gelinas continúa la tradición de clásicos como “The Power Broker” de Robert Caro en la documentación de cómo los neoyorquinos han luchado por la preservación y mejora del transporte masivo.

“Este año, estamos orgullosos de otorgar el Premio del Libro Gotham a dos obras sobresalientes de no ficción que combinan una investigación rigurosa con un punto de vista único para iluminar la historia rica y compleja que hace que la ciudad de Nueva York sea excelente”, dijeron Tusk y Wolfson en un comunicado.

Receptores de premios de libros de Gotham notables anteriores

2021: James McBride, “Deacon King Kong”.

2022: Andrea Ellott, “Niño invisible”.

2023: John Wood Sweet, “The Sewing Girl’s Tale” y Sidik Fofana, “Historias del inquilino abajo”.

2024: Colson Whitehead, “Crook Manifesto”.