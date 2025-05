Cannes destacada ‘La sombra de mi padre’ marca una primera histórica para Nigeria

Cannes, Francia (AP) – Akinola Davies Jr. y su hermano Wale eran niños pequeños cuando murió su padre. Muchos años después, comenzaron a pensar en una idea para la película: ¿Qué pasaría si hubieran llegado un día con él?

En “My Father’s Shadow”, que se está reproduciendo en la sección Un cierto respeto del Festival de Cine de Cannes, los hermanos Davies rinden homenaje al padre que apenas conocían en una rotura de padre-hijo y uno de los claros destacados del festival.

La película, que se estrenó el domingo, fue la culminación de más de una década de preguntarse. Wale le envió a Akinola un guión, el primer Wale había escrito y el primer Akinola había leído, en 2012.

“Con un contexto cero, me lo envió y tuve esta reacción emocional real”, dijo Akinola Davies en una entrevista. “En realidad lloré cuando lo leí porque nunca había concebido la idea de pasar un día con mi padre y lo que le diríamos y cómo sería él”.

“La sombra de mi padre”, ambientada durante un solo día en Lagos en 1993, está haciendo historia en Cannes. Es la primera película nigeriana en la selección oficial de Cannes, un hito que celebra Nigeria. El país tiene su propia gran industria cinematográfica, apodada Nollywood. Pero gracias a “La sombra de mi padre”, Nigeria estableció su propio pabellón nacional en la aldea internacional de Cannes este año.

“Significa mucho para las personas en Nigeria. Significa que podemos existir en estas plataformas y nuestras historias pueden existir en estos espacios”, dijo Davies. “Es un testimonio del talento en Nigeria. Es un testimonio de las historias que están allí. Es un testimonio de la industria que florece”.

“La sombra de mi padre”, que Mubi adquirió para la distribución norteamericana antes del festival, también tiene conexiones con el Reino Unido, que es donde Davies se basa después de crecer en Nigeria.

“La prensa nigeriana me pregunta mucho si la película es Nollywood o no Nollywood. Diría que es porque todos los técnicos trabajan en Nollywood”, dijo Davies. “No se puede pedir prestada personas de toda esa industria y decir que no es parte de ella”.

“La sombra de mi padre”, filmada en Lagos, también recibe una gran cantidad de su textura y atmósfera de Nigeria. “Apunte una cámara en cualquier cosa en Lagos, y es muy cinematográfica”, dice Davies.

“Tengo este verdadero sentido de romance para Nigeria”, agrega. “Todo el mundo dice: ‘Es súper caótico’, pero para mí en realidad está muy quieto. Solo conducir en el auto se siente realmente cinematográfico para mí. Solo tomo fotos de personas todo el tiempo”.

El actor de “Gangs of London” ṣọpẹ́ dìrísù interpreta al padre, folarin. En la casa de la familia a las afueras de Lagos, los niños (Chibuike Marvelus Egbo y Godwin Egbo) regresan a casa para encontrarlo inesperadamente allí. Casi nunca lo ven, él trabaja en Lagos, pero Folarin los lleva en un viaje en la ciudad que será revelador para los niños.

Para hacer la versión ficticia de su padre, los hermanos Davies tuvieron que tratar de recordar lo que podían (Akinola eran 20 meses cuando su padre murió; Wale tenía 4 años), escuchar historias y eliminar sus recuerdos imaginados. Su padre desarrolló rápidamente la epilepsia y murió durante una convulsión, acostada en la cama junto a su madre. Akinola lleva el nombre de él.

“Es una especie de confluencia de la memoria, el sueño y el rumor”, dice Davies. “¿Cómo trabajas a través de todo eso para crear un retrato?”

“La sombra de mi padre” se establece en un día crucial para Nigeria, cuando el general Ibrahim Badamasi Babangida, quien tomó el poder en un golpe de estado, se niega a aceptar los resultados de una elección democrática. En este día, no solo el recuerdo conjurado del padre de los Davies, sino que los sueños de una nación se suspenden.

“Sin embargo, la sombra de mi padre” representa la realización de las aspiraciones cinematográficas de Davies. Su primera característica, después del corto “Lizard” nominado al BAFTA del Bafta, confirma a Davies como un importante director prometedor. Sin embargo, más que eso, “la sombra de mi padre” es profundamente catártico para él.

“Tener la edad que tengo, he hecho mi duelo”, dice Davies. “Pero justo antes de disparar, me di cuenta de que todavía estaba afligido. Nuestra preparación comenzó aproximadamente una semana después del aniversario del fallecimiento de mi padre. Todos los años, mi madre me llama o me envía mensajes de texto. Llevé a mi hermano a su tumba, puse flores e hice una ceremonia de ella”.

Jake Coyle ha cubierto el Festival de Cine de Cannes desde 2012. Está viendo aproximadamente 40 películas en el festival de este año e informando sobre lo que se destaca.

