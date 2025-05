El busto robado del sitio de la tumba de Jim Morrison se recupera en París

Un busto de Jim Morrison que fue robado de su tumba en París en 1988 fue redescubierto la semana pasada, dijo el lunes la policía francesa.

El busto había sido tomado de Père-Lachaise, el cementerio en el 20º distrito en el este de París, donde están enterradas muchas figuras notables, incluidas Frédéric Chopin, Gertrude Stein, Richard Wright, Édith Piaf, Sarah Bernhardt y Oscar Wilde.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de París dijo que el hallazgo se hizo por casualidad durante una búsqueda realizada en relación con una investigación no relacionada, pero declinó hacer más comentarios.

La policía y la oficina del alcalde no respondieron a las solicitudes de comentarios. No hubo una palabra inmediata sobre cuándo o si el busto sería devuelto al sitio de la tumba.

Morrison, el cantante principal de las puertas, conocido por los éxitos, incluidos “Light My Fire” y “Riders on the Storm”, murió en París en 1971 a los 27 años, oficialmente por insuficiencia cardíaca, aunque había luchado con drogas y alcohol, y no se realizó una autopsia. Se había mudado allí unos meses antes.

A pesar de la notabilidad de muchos de los enterrados a su alrededor, la tumba de Morrison ha estado constantemente entre los más populares para los millones de turistas que visitan cada año, muchos de ellos aún no nacieron cuando murió.

El busto de Morrison, que fue esculpido por un artista croata, Mladen Mikulin, y se dio a conocer en 1981 en el décimo aniversario de la muerte de Morrison, tuvo unos años rocosos por su tumba antes de que desapareciera.

Los fanáticos le pidieron brocas para recuerdos y lo cubrieron con graffiti. Luego, en 1988, el busto de 300 libras fue robado.

Incluso sin el busto, la tumba de Morrison es un imán para los fanáticos.

Los garabatos se pueden ver en otras partes del cementerio señalando a las personas en la dirección correcta, a menudo simplemente “Jim” con una flecha. Hay graffiti en varios idiomas con mensajes como “Jim Lives” o simplemente los nombres de las canciones de las puertas.

Algunos fanáticos empujan los límites bebiendo, fumando o comportándose ruidosamente, tal vez, en sus mentes, como podría haber querido el Morrison de vida rápida.

Aunque Morrison es la estrella, Père-Lachaise, llamada así por el sacerdote de Louis XIV, atrae a los fanáticos de muchas otras celebridades enterradas de antaño.

Durante años, la gente besó la tumba de Wilde, dejándola cubierta de marcas de lápiz labial. Pero el maquillaje estaba dañando la piedra, por lo que después de una limpieza profunda, se erigió una barrera para disuadir a los besos.

A los visitantes también les gusta frotar el área de la ingle de la efigie de bronce del periodista Victor Noir en la creencia de que el acto traerá fertilidad. Como resultado, esa área particular de su semejanza tiene un brillo marcado.

El cementerio, que ha eliminado el uso de pesticidas, también es un refugio para zorros, búhos y otras fauna en la ciudad.

Como gran parte de París, el cementerio también lleva el aroma de la historia.

En 1871, la comuna, el gobierno revolucionario que dirigió brevemente París, hizo su última posición allí. El ejército francés se alineó y ejecutó a más de 100 de los últimos soldados restantes de la comuna en un lugar ahora conocido como el muro de los Comunards.