El ex director del FBI, James Comey, llama controversia sobre la publicación de Instagram ‘A Bit de distracción’

NUEVA YORK (AP) – El ex director del FBI, James Comey, dice que todavía está un poco desconcertado por cómo una foto de Instagram aparentemente inocente organizada en la arena condujo a las acusaciones de Donald Trump, entre otros, que estaba pidiendo el asesinato del presidente y a una entrevista con el Servicio Secreto.

“Ha sido una distracción, honestamente”, dijo Comey con una risa cansada el lunes por la noche durante una aparición en un Barnes & Noble en el Upper West Side de Manhattan.

Comey estaba promoviendo “FDR Drive”, una novela de crimen que saldrá esta semana. Uno de los temas del libro, irónicamente, es sopesar el potencial del habla para incitar a otros a la violencia.

Comey, a quien Trump despidió en 2017 en medio de una investigación del FBI sobre posibles lazos entre Rusia y la primera campaña presidencial de Trump, explicó el lunes que él y su esposa, Patrice, habían regresado de un paseo por la playa el jueves pasado cuando encontraron algunas conchas organizadas de una manera que parecía a los números, incluidos “86.”.

Especularon sobre si era una dirección de casa o un mensaje político. Su esposa señaló que “86” en algunos restaurantes significa que se habían quedado sin un ingrediente. Comey recordó que era argot por decir que algo era aburrido y debería ser “abandonado”.

“Y ella dijo: ‘Deberías tomarte una foto’. Así que tomé una foto, y luego caminamos a casa y ella dijo: “Realmente deberías poner eso en Instagram. Le dije: ‘Tienes razón.

Para muchos espectadores, los números parecían deletrear 86 y 47. Merriam-Webster, el diccionario utilizado por Associated Press, dice que 86 es una jerga que significa “tirar”, “deshacerse de” o “rechazar el servicio”. Señala: “Entre los sentidos más recientes adoptados hay una extensión lógica de los anteriores, con el significado de ‘matar'”.

Trump es el 47 ° presidente del país.

“Algunas horas después, ella (Patrice) me dijo: ‘Sabes, la gente en Internet está diciendo que estás pidiendo el asesinato de Donald Trump”, explicó Comey. “Y dije: ‘Bueno, si lo dicen, lo estoy eliminando porque no quiero ninguna parte de la violencia'”.

Comey rápidamente retiró la imagen, pero ya había llamado la atención de Trump y otros funcionarios de la administración, incluida la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el director del FBI Kash Patel. El propio Trump, entrevistado el viernes en Fox News, dijo que Comey “sabía exactamente lo que eso significaba. Un niño sabe lo que eso significaba. Si eres el director del FBI y no sabes lo que eso significaba, eso significaba un asesinato. Y lo dice fuerte y claro”.

Comey confirmó el lunes que recibió una llamada del Servicio Secreto más tarde el jueves, les habló por teléfono y acordó reunirse con ellos en persona.

“Y así me llevaron a su sede, la oficina de campo de Washington me entrevistó”, dijo. “Parece que hace un año, pero era viernes, ¿verdad? Les dije lo que te acabo de decir. Y así, parece que no entiendo completamente y tal vez desaparecerá ahora”.

Comey ha escrito varios libros desde que Trump lo despidió, incluidas las memorias del millón de ventas “una lealtad más alta”. Más recientemente, ha tomado ficción, sus novelas anteriores, incluidas “Central Park Drive” y “Westport”.