¿’Señoras’? ‘Corrupto’ e ‘incompetente’? Se está poniendo desagradable entre Springsteen y Trump

Tienen algunas similitudes, Bruce Springsteen y Donald Trump, muchachos de 70 años con hogares en Nueva Jersey y grandes distritos electorales entre los hombres blancos estadounidenses de mediana edad y mayores. Y ambos, en aspectos muy diferentes, son el jefe.

Ahí es dónde termina.

La veterana estrella de rock, durante mucho tiempo un oponente político del presidente, se puso de pie como uno de los críticos culturales más destacados de Trump la semana pasada con un derribo verbal de un escenario británico.

Como es su naturaleza, Trump está luchando, duro. Él llama a Springsteen una “ciruela seca de un rockero” e incluso está trayendo a Beyoncé a la refriega.

El lunes, el presidente sugirió que Springsteen y Beyoncé deberían ser investigados para ver si las apariencias que hicieron en nombre de su oponente demócrata, Kamala Harris, el otoño pasado representó una donación ilegal de campaña.

La apertura de una gira en Manchester, Inglaterra, Springsteen, dijo a su audiencia el jueves pasado que “la América que amo, la América que he escrito ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traicionosa”.

Agregó: “Esta noche le pedimos a todos los que creen en la democracia y lo mejor de nuestro experimento estadounidense que se eleven con nosotros, levanten sus voces contra el autoritarismo y dejen sonar la libertad”.

Y el de ida y vuelta comenzó

Más tarde, Springsteen hizo referencia a un “presidente no apto y un gobierno deshonesto” que “no tiene preocupación ni idea por lo que significa ser profundamente estadounidense”.

A la mañana siguiente, Trump llamó a Springsteen altamente sobrevalorado. “Nunca le gustó, nunca le gustó su música o su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo talentoso, solo un imbécil agresivo y desagradable”, escribió en las redes sociales.

“Esto se secó por un balancín (su piel está atrofiada) debería mantener la boca cerrada hasta que regrese al país”, dijo.

La noche siguiente, también en Manchester, Springsteen repitió sus críticas.

“No es sorprendente qué son y han sido las inclinaciones políticas de Springsteen durante muchas décadas”, dijo el veterano escritor de música Alan Light, autor de los próximos rumores de “Don’t Stop: Why (Still) Loving Fleetwood Mac”. “Es alguien que ha sido abierto en su música y sus acciones”.

Las declaraciones del jefe esta semana mostraron que no tenía miedo de hablar “en un momento en que tanta gente e instituciones se están dando vueltas”, dijo Light.

Springsteen no es nuevo en este juego

No es la primera vez que Springsteen se habla contra Trump, o un presidente republicano.

Cuando el ex presidente Ronald Reagan hizo referencia al “Mensaje de la esperanza” de Springsteen en una parada de campaña durante el apogeo de la popularidad “Born in the USA” del rockero, Springsteen se preguntó si Reagan había escuchado su música y sus referencias a las que quedaron en la economía de la década de 1980. También ha tenido una relación ocasionalmente irregular con el candidato presidencial republicano y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, un fanático de su música.

Springsteen ha hecho campaña para los oponentes de Trump, incluido Harris el otoño pasado. En 2020, dijo que “una buena parte de nuestro buen país, a mi ojo, ha sido hipnotizado a fondo, lavado por un estafador de Queens”.

Él sabe que la referencia externa todavía pidió a un hombre que construyó su propia torre en Manhattan y ascendió a la presidencia. Trump a menudo se queda en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Springsteen creció en Nueva Jersey, es posible que hayas escuchado, y vive en Colts Neck, Nueva Jersey, ahora.

Trump no duda en perseguir los nombres musicales más grandes que hablan en su contra, como Beyoncé y Taylor Swift. Pero el riesgo político puede ser menor; Es menos probable que su audiencia más joven y femenina se cruzen con la circunscripción central de Trump.

Durante su carrera, Springsteen ha desafiado a su audiencia políticamente más allá de los respaldos presidenciales. El álbum de 1995 “The Ghost of Tom Joad” documentó sin rodeos la vida de los inmigrantes con dificultades: mexicano y vietnamita entre ellos. Y su canción de 2001 “American Skin (41 Shots)”, criticó el tiroteo por los agentes de policía de la ciudad de Nueva York de un inmigrante guineano desarmado llamado Amadou Diallo, enojando algunos de los segmentos de cuello azul de su base de fanáticos.

Claramente, Springsteen tiene fanáticos conservadores y algunos que desearían que se mantenga alejado de la política, dijo Light. Aún así, “40 años después, es difícil imaginar lo que creen que sucedería” con Trump, dijo.

Si bien Trump hizo un punto de referencia a las críticas de Springsteen en un espectáculo en el extranjero, él y la banda de E y la calle no han actuado en los Estados Unidos desde antes de las elecciones de 2024. Su gira el año pasado alcanzó mucho los temas de mortalidad, menos política. Tiene varias fechas de giras europeas programadas este año en julio y no ha anunciado ningún nuevo espectáculo estadounidense.

___

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social