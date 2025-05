El dibujante Scott Adams revela que tiene cáncer de próstata metastásico, igual que Biden: ‘100% no curable’

Scott Adams, el dibujante de “Dilbert” convertido en comentarista de redes sociales de derecha, tiene cáncer de próstata en la etapa 4, la misma variedad agresiva que la oficina del ex presidente Joe Biden acaba de anunciar que tiene.

Adams reveló su diagnóstico el lunes por la mañana mientras discutía las noticias de Biden del domingo sobre “Real Coffee With Scott Adams”, su podcast Daily.

“Gran historia del día. Puede que haya escuchado que Joe Biden tiene cáncer de próstata, pero no es del tipo bueno. Es del mal tipo”, dijo Adams. “Hay algo que debe saber sobre el cáncer de próstata. Si está localizado y no ha dejado su próstata, es 100% curable. Pero si deja su próstata y se propaga a otras partes de su cuerpo, en este caso, Joe Biden lo tiene en sus huesos, no es 100% curable”.

Resulta que Adams tiene un conocimiento de primera mano de lo que Biden puede esperar a medida que avanza su enfermedad.

“Hoy es el día en que decidí que voy a aprovechar la oportunidad … para hacer un anuncio mío”, dijo unos siete minutos en el show del lunes. “Algunos de ustedes ya lo han adivinado, por lo que esto no te sorprenderá en absoluto, pero tengo el mismo cáncer que tiene Joe Biden. También tengo cáncer de próstata que también se ha extendido a mis huesos, pero lo he tenido más tiempo de lo que lo ha tenido. Bueno, más tiempo de lo que él admitió tenerlo.

“Así que mi esperanza de vida es tal vez este verano. Espero estar revisando de este dominio en algún momento de este verano”.

Adams ya había ofrecido su “respeto, compasión y simpatía” a Biden y su familia porque, dijo, “van a pasar por un momento especialmente difícil. Es una enfermedad terrible. Se pondrá muy doloroso”. Dijo que eligió el lunes para revelar su propio diagnóstico porque esperaba que la atención en que Biden tuviera el mismo cáncer atraería parte de la atención en línea.

Al principio mantuvo su diagnóstico en secreto, dijo, porque quería mantener la vida lo más normal como pudo todo el tiempo que pudiera, antes de convertirse en “solo el cáncer moribundo”.

No extraño a controversia en líneaAdams dijo que esperaba recibir abusos en el ámbito digital porque, como vio con el anuncio de Biden, “la gente es realmente cruel. Son realmente malos”.

“La gente va a decir que es porque recibí la oportunidad de Covid. No hay indicios de que eso marque la diferencia. La gente va a decir que es algo que traje sobre mí. Van a decir que es porque viví una mala vida. Pfft. No lo sé”, explicó Adams. “Pero la gente va a ser muy, muy terrible”.

Esperaba que sus “enemigos, en otras palabras, las personas que son demócratas, en su mayoría” vienen tras él “bastante duro”, pero dijo que estaba listo para lidiar con eso.

Pero Adams dijo que está lidiando con un dolor terrible. Ha estado usando un caminante durante meses y parece estar planeando aprovechar una ley de California que permite suicidio asistido por un médico para pacientes terminales.

“En realidad era un activista cuando California estaba considerando esto”, explicó. “En California, una vez que llegas al punto en que definitivamente vas a morir, eres terminal, hay un proceso muy civilizado en el que puedes obtener un jugo que bebes que te hace quedarte dormido y luego fallas … así que haces eso cuando la enfermedad se vuelve intolerable. Ahora, la enfermedad ya es intolerable. Puedo decirte que no tengo buenos días”.

Después de superar su explicación y detallar las razones por las que mantuvo su diagnóstico de sus oyentes, Adams se lanzó a las noticias del día, hablando de temas que incluyen prácticas de contratación en Harvard y en Chicago y los defectos en el proyecto de ley “grande” de presupuesto que los republicanos están impulsando el Congreso.

No era genial con nada de eso, lo que sonaba bastante cerca de Scott Adams normal.

El domingo, la oficina del ex presidente Biden emitió un comunicado diciendo: “La semana pasada, el presidente Joe Biden fue visto por un nuevo hallazgo de un nódulo de próstata después de experimentar un aumento de los síntomas urinarios. El viernes le diagnosticaron cáncer de próstata, caracterizado por un Puntaje de Gleason de 9 (Grupo de grado 5) con metástasis hasta el hueso “.

Agregó: “Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo efectivo. El presidente y su familia están revisando las opciones de tratamiento con sus médicos”.

Los resultados han mejorado en las últimas décadas y los pacientes pueden esperar vivir con cáncer de próstata metastásico durante cuatro o cinco años. le dijo a The Associated Press el domingo. “Es muy tratable, pero no curable”, dijo.

© 2025 Los Angeles Times. Visitar latimes.com. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC.