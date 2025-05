La novela debut de Moira MacDonald ‘Storybook Ending’ es un regalo alegre

A parte por la primera página de la novela debut de Moira MacDonald “Storybook Ending”, comencé a llorar. No con tristeza: la novela comienza con las dos oraciones más intrigantes, luego nos lleva directamente a la mente luminosa y cinematográfica de uno de los personajes principales, April. Fue alegría, orgullo y un reconocimiento extraño y maravilloso.

Moira ha sido la crítica de artes en el Seattle Times durante casi 24 años. En los últimos siete de ellos, ha sido mi deleite total escribir la serie cena en una película con ella: su película y mis críticas de comida, aplicados alegres. juntos. En el camino, nos convertimos en amigos.

Tiene sentido que reconozca instantáneamente a Moira en su libro, pero es lo más extraño encontrar a un amigo, en una página, en una nueva forma, en una historia que, resulta, celebra la amistad (¡entre otras cosas!). Me di cuenta de que todos los demás que leen “Final de libros de cuentos” descubrirían a mi amiga a través de su hermosa voz. Y en este momento, necesitamos toda la amistad y la belleza que podamos obtener.

Nos sentamos en el Sorrento en Seattle con bebidas de celebración para esta entrevista muy seria y contundente (que ha sido editada por la longitud, ya que fue muy larga).

Bethany: Has entrevistado a docenas, si no cientos, de autores para el Seattle Times. ¿Cuál sería la primera pregunta que te harías sobre el “final del libro de cuentos”?

Moira: “¿Qué te hizo querer hacer esto en esta etapa de tu vida?” Debido a que creo que la mayoría de las personas, si van a escribir una novela, lo habrían logrado antes de que yo.

Entonces, ¿qué diablos te hizo querer hacer esto en esta etapa de tu vida?

Era algo que siempre quise probar, y pasan años, y nunca lo hice. Y la pandemia ocurrió, y mi padre murió, y se acercaba un cumpleaños de hitos, y sentí que necesitaba hacerlo o dejar de hablar de eso. Y tenía una idea para el libro, y descubrí que dar un permiso para escribirlo era posible, no era financieramente sensato, pero solo pensé, intentemos esto. A veces en la vida, tienes que saltar de un acantilado y ver dónde aterrizas.

También eres el crítico de cine desde hace mucho tiempo para el Seattle Times, y “Storybook Ending” se encuentra en una librería donde se está filmando una película. ¡Has realizado algún tipo de meta-alquimia aquí! ¿Cómo se te ocurrió la idea?

Hace años, comencé a notar cosas que estaba encontrando en los libros. Uso mucho la biblioteca, porque tengo un problema de libro, tengo demasiados. Pero seguí encontrando cosas como un poco de poesía escrita a mano, o un hermoso marcador pintado a mano, o un pase de embarque para una ubicación extraña, o una tarjeta de aniversario que tenía una nota de amor, y comencé a guardarlos. Comencé a pensar que los libros son algo en lo que podemos dejar nuestras emociones y nuestros corazones, pero también podemos dejar un objeto físico real en ellos para que alguien más lo encuentre.

Y un día estaba en la librería de mi vecindario, y había un hombre que trabajaba detrás del escritorio de libros usados, si alguien quería contactar a este tipo, qué manera interesante de comedia romántica de hacerlo, si le dejaste una nota en un libro. Y luego, ¿qué pasa si la persona equivocada lo entendió y pensó que era para ellos … y tal vez filman una película en la librería, y termina con un papel más importante en eso de lo que pretendía?

Así que pensé, ok, este es un muy buen catalizador para la confusión.

Y la librería en “Storybook Ending” se basa en una verdadera librería de Seattle, ¿cuál y por qué?

Ravenna Tercer lugar, porque esa es mi librería, porque vivo cerca y he estado yendo allí durante mucho tiempo. Ahí es donde voy a comprar libros, donde voy a navegar por los estantes, donde voy a conocer a mis amigos para almorzar o beber abajo en el pub, y me encanta la sensación de ese lugar. Me encantan las librerías en general, pero esa, pensé que me gustaría inmortalizarlo un poco.

Me has dicho que cuando se trata de novelas, hay Outliners, que trazan todo su libro desde el principio, y los no superiores, y que no tenías idea al comienzo de la escritura de “finalización del libro de cuentos” exactamente cuál sería el final. Entonces, ¿cómo hiciste para construir este mundo entero?

Recientemente leí en alguna parte que los dos tipos de escritores se llaman conspiradores y pantalones, como pantalones como asientos de pantalones. Pensé, ok, me encanta esto: soy un pantalón. No tenía idea de a dónde iba a ir el libro. Acabo de tener a estas tres personas, y luego cada una de ellas tenía un trabajo con personas, familiares o amigos, y estos tres círculos diferentes comenzaron a superponerse.

Realmente no sabía cómo terminaría, necesitaba escribirlo para averiguarlo.

Cuando estaba cubriendo libros, entrevisté a muchos autores y siempre les pregunté: ¿lo describes o no? Me fascinó descubrirme, y diría que es realmente la mitad y la mitad. Y algunos escritores que no pensarías que lo hacen, como Ann Patchett es una gran intervalta y parece su trabajo solo fluir desde un lugar hermoso. No se siente trazado en absoluto. Pero ella dijo que es una contadora meticulosa. Y Ja Jance, quien escribe estos procedimientos policiales realmente complicados, dijo que nunca describe. Ella dijo: “Bueno, si te describes, ¿por qué te molestarías en escribir el libro? Porque sabrías lo que va a pasar”. Pensé: eso es exactamente correcto.

Como un libro sobre una librería con una película que se está filmando en ella, además de estos ciertos malentendidos románticos triangulados, y solo la calidez y el encanto de “Storybook Ending”, es absolutamente, obviamente, claramente perfecto para la pantalla grande. ¿Qué actores se ajustan a algunos de los diversos personajes, en el ojo de la mente de tu cine?

No he pensado mucho … (pero) es una película que se reprodujo un poco en mi cabeza. Intenté conscientemente no pensar en cómo serían los actores los personajes. Quería que estas personas fueran mi creación. Y una vez que comienzas a pensar: “Oh, bueno, esa persona es Emma Stone”, entonces comienzas a pensar en ella y en lo que hace. Pero alguien en mi libro se refiere a Westley (el empleado de la librería) como como Andrew Garfield, y puedo ver eso, y alguien más se refiere a él como el hermano mayor de Timothée Chalamet. Probablemente también sea correcto.

“Ending de libros de cuentos” ya se ha traducido a 17 Idiomas para ediciones extranjeras. ¿Cómo se siente saber que las personas de todo el mundo leerán su trabajo?

Completamente surrealista. He visto algunas de las portadas de los libros, y la alemana en particular es increíblemente hermosa, y tiene este subtítulo alemán que se traduce como “hasta el final de todas las páginas”, que es tan dramático, hermoso y alemán. Es emocionante.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido sobre el proceso de “finalización del libro de cuentos”?

Todo ha sido una enorme sorpresa, porque literalmente escribí esto para mí, para sacarlo de mi sistema. Pero lo que realmente me sorprendió es que escuché a los autores hablar sobre cómo sus personajes hicieron las cosas más allá de su control: “Bueno, no quise que mi personaje hiciera esto, pero él siguió adelante y lo hizo”, y siempre pensé que eso parecía realmente precioso y ridículo. ¿Cómo podría suceder eso? Y luego sucedió en mi libro: dos de mis personajes se conocieron antes de que yo los pretendiera. Dejas que estas personas se meten en tu cabeza, y ellos comienzan a controlar su propio destino. Y nunca hubiera pensado que era una cosa.

Jamie Ford, quien estuvo en la lista de los bestseller del New York Times durante un billón de semanas, llama a su libro “tan radiante, tan sincero, leerlo se siente como recibir un regalo inesperado, uno por el que ha esperado toda la vida”. Alguien más cerca de ti dijo que tu libro tiene la belleza de tu alma. No le pediré que responda a estas acusaciones.

Quiero decir que recibí el correo electrónico con la propaganda de Jamie cuando estaba sentado en una sala de cine esperando que comience una película de Marvel de Godawful para revisarlo, y tuve mis palomitas de maíz, y lo leí, y me senté allí llorando. Fue tan inesperado y absolutamente encantador. Pensar que había escrito algo que resonaba, solo esperaba que el “final del libro de cuentos” hiciera sonreír a la gente, solo esperaba que la gente lo disfrutara. Y escuchar a un escritor a quien respetaba tanto, que lo llevó a escribir algo así, todavía no puedo entenderlo.

Puedo. Tiene sentido absoluto, y siento que su libro viene en un momento en que la gente realmente lo necesita, en un momento en que es tan importante que las personas sientan que las conexiones son posibles, que persiste, que hay alegría en el mundo.

Si solo tienes el coraje de buscarlo, y tal vez sacudir tu vida un poco, hay alegría esperando.