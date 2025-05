Ficción ficticia: la lista de libros de verano de un periódico recomienda libros inexistentes. Culpa ai

NUEVA YORK (AP) – La lista de lectura recomendada contenía algunas obras de ficción. También contenía algunas obras que, de hecho, eran realmente ficticias.

El distribuidor de contenido King Características dice que ha despedido a un escritor que usó inteligencia artificial para producir una historia sobre sugerencias de lectura de verano que contenían libros que no existían.

La lista apareció en “Index de calor: su guía para lo mejor del verano”, una sección especial distribuida en Chicago Sun-Times del domingo y el Philadelphia Inquirer la semana pasada.

Más de la mitad de los libros enumerados eran falsos, según el autor de la pieza, Marco Buscaglia, quien admitió haber usado AI para obtener ayuda en su investigación, pero no verificó dos veces lo que produjo. “Un error realmente estúpido de mi parte”, escribió Buscaglia en su página de Facebook.

Es la última instancia de un atajo de IA atrasos y organizaciones vergonzosas de noticias. Sports Illustrated fue atrapado en 2023 enumerando autores inexistentes para revisiones de productos realizadas en su sitio web. El servicio de noticias de Gannett tuvo que detener un experimento con IA para historias deportivas después de que se descubrieron errores.

“El suplemento de verano del índice de calor fue creado por un creador de contratos independientes que usó IA en el desarrollo de su historia sin revelar el uso de la IA”, dijo los syndicators King King en un comunicado, señalando que tiene una política estricta contra el uso de IA para crear material. Solo el Sun-Times y el Inquirer han utilizado el suplemento, dijo la organización.

Entre las sugerencias de lectura de verano se encontraba “el último algoritmo” de Andy Weir, descrito como “un thriller impulsado por la ciencia que sigue a un programador que descubre que un sistema de IA ha desarrollado la conciencia” y ha estado influyendo secretamente en los eventos mundiales. Se dijo que “Nightshade Market”, de Min Jin Lee, era una “historia fascinante ambientada en la economía subterránea de Seúl”.

Ambos autores son reales, pero los libros no lo son. “No he escrito y no escribiré una novela llamada ‘Nightshade Market'” “, publicó Lee en X.

El Sun-Times dijo que estaba investigando si alguna otra información inexacta se incluyó en el suplemento del “índice de calor” y revisaba sus relaciones con otros socios de contenido.

“Estamos en un momento de gran transformación en periodismo y tecnología, y al mismo tiempo nuestra industria continúa siendo asediada por los desafíos comerciales”, dijo el periódico. “Este debería ser un momento de aprendizaje para todas las organizaciones de periodismo: nuestro trabajo es valorado y valioso debido a la humanidad detrás de esto”.

Tanto el Sun-Times como el Inquirer dijeron que eliminaron el suplemento de sus ediciones digitales. La sección especial de Inquirer fue publicada el 15 de mayo.

El Inquirer ha utilizado funciones King para cómics, rompecabezas y otro material durante más de 40 años, dijo Lisa Hughes, su editor y CEO. “La sala de redacción de Inquirer no participa en la producción de estas características sindicadas, ni estuvo involucrado en la creación del índice de calor”, dijo.

El error fue reportado por primera vez por la publicación tecnológica 404 Media.

No estaba claro quién en King Feature tenía la responsabilidad de editar el material de Bascaglia. El escritor con sede en Chicago dijo en Facebook que “tengo la culpa por completo aquí, solo un horrible descuido y un error horrible”.

“No estoy realmente seguro de que me recupere de esta situación en cuanto a carrera”, dijo. “Me quedan muchas historias en mí, pero soy totalmente responsable de lo que sucedió y tendré que soportar los efectos, cualesquiera que sean”.

David Bauder escribe sobre la intersección de los medios y el entretenimiento para la AP. Síguelo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social.