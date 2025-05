El Seattle Times gana 3 Premios de periodismo de la Sociedad para las Características

El periodismo de la Sociedad para las características anunció el jueves que el Seattle Times ha ganado Tres premios de excelencia en funciones nacionales. El periódico también obtuvo una mención de honor en la prestigiosa competencia.

Compitiendo en la división más grande, la División 3 (periódicos con 201 o más empleados editoriales a tiempo completo), el reportero de la revista Pacific NW, Brendan Kiley, obtuvo los máximos honores por su cartera de redacción de funciones, nombrado mejor de la nación. En la categoría de crítica de alimentos, la crítica de alimentos Bethany Jean Clement ocupó el segundo lugar para su revisión del restaurante Wallingford Atoma. Y la reportera de artes y cultura, Gemma Wilson, ocupó el tercer lugar con su cartera de críticas perspicaz y divertida.

Un juez de concurso anónimo escribió que las historias de Kiley “me llevaron a mundos que de otra manera no podría haber visitado, y luego me hizo lanzar un ataque sobre dejarlas al final”. Sus historias ricamente reportadas y escritas se encuentran con mayor frecuencia en la revista Pacific NW de The Times, donde Kiley deleitó a los lectores y jueces con historias de compostaje humano, cómo Capitol Hill se convirtió en Gayborhood de Seattle, una ceremonia de graduación para estudiantes encarcelados y más.

En diciembre, Clement escribió que Atoma es el restaurante más popular de Seattle, y explicó lo que eso dice sobre la excelente escena gastronómica de nuestra ciudad. La “revisión bien manejada y hábilmente hecha representa la opinión popular”, como señaló un juez de SFJ. Clement tomó la medalla de plata detrás de Joseph Lamour de Today.com.

Al escribir sobre el tercer lugar de Wilson en la categoría de críticas de artes y cultura, un juez escribió que “escribir sobre la escena del teatro de Seattle es divertido, fuerte y vale la pena su tiempo”.

Wilson fue elogiado por sus reseñas de “English” en Artswest, “Spring Awakening” en el Teatro 5th Avenue y “Blithe Spirit” de Seattle Rep. Chris Richards del Washington Post obtuvo los máximos honores en la categoría.

El Seattle Times también recibió una mención de honor en la categoría de productos especiales para su Proyecto Seattle Pride at 50 de 2024, en el que la sala de redacción celebró medio siglo de Seattle Pride al nombrar a 50 Washingtonianos LGBTQ que han forjado legados significativos y duraderos en el noroeste del Pacífico.