Scarlett Johansson debuta como director en Cannes con una historia cómica de dolor y empatía

Cannes, Francia (AP)-El debut como director de Scarlett Johansson, “Eleanor the Great”, protagoniza a June Squibb como una mujer de 94 años que, por dolor y soledad, hace algo terrible.

Después de que su mejor amiga (Rita Zohar) muera, Eleanor (Squibb) se muda a Nueva York y, después de unirse accidentalmente en la reunión incorrecta en el Centro Comunitario Judío, adopta la historia de supervivencia del Holocausto de su amiga. La película se desarrolla hacia un momento en el que Eleanor podría ser condenado en un foro público, o no.

Para Johansson, su película habla hasta el momento.

“Hay una falta de empatía en el Zeitgeist. Obviamente es una reacción a muchas cosas”, dice Johansson. “Me parece que el perdón se siente menos posible en el entorno en el que estamos”.

Johansson trajo a “Eleanor the Great” a la barra lateral de un cierto respeto del Festival de Cine de Cannes esta semana, presentando un indie divertido y tierno, basado en personajes, en Nueva York, que la lanza como cineasta. Para la estrella de 40 años, es la humilde culminación de un sueño que siempre está rebotado en su mente.

“Ha sido durante la mayor parte de mi carrera”, dice Johansson, reuniéndose en un hotel en Croisette después de un día de entrevistas con basura. “Ya sea leyendo algo y pensar: ‘Puedo imaginar esto en mi mente’, o incluso estar en una producción y pensamiento: ‘Estoy dirigiendo algunos elementos de esto por necesidad'”.

Johansson llegó a Cannes solo unos días después de organizar el final de la temporada de “Saturday Night Live”, lo que lo convierte en una semana bastante giratoria. “Se suma al elemento surrealista de la experiencia”, dice Johansson con una sonrisa.

En poco más de un mes, volverá en una gran película de verano, “Jurassic World Rebirth”. Pero incluso ese concierto es un producto de sus propios intereses. Johansson había sido fanático de las películas del “Parque Jurassic” durante años, y simplemente quería ser parte de ellas.

Después de sus propios instintos, y su disposición a luchar por ellos, ha sido una característica regular de su carrera recientemente. Ella se enfrentó a Walt Disney Co. sobre el pago durante el lanzamiento pandémico de “Black Widow”, y ganó un acuerdo. Cuando Operai lanzó un sistema de voz llamado “Sky” para Chatgpt 4.0 que sonaba inquietantemente similar al suyo, consiguió que la compañía lo derribara.

Ella ha producido cada vez más películas, incluidas “Eleanor the Great”, “Black Widow” y “Fly Me to the Moon”. Después de trabajar con una cadena envidiable de directores como Jonathan Glazer (“Under the Skin”), Spike Jonze (“ella”), los hermanos Coen (“¡Salve, César!”) Y Noah Baumbach (“Historia de matrimonio”), se ha convertido en parte de la compañía de Wes Anderson. Después de una actuación destacada en “Asteroid City”, aparece en “The Phoenician Scheme”, que se estrenó poco antes de “Eleanor the Great” en Cannes.

“En algún momento, trabajé lo suficiente como para dejar de preocuparme por no trabajar o no ser relevante, lo cual es muy liberador”, dice Johansson. “Creo que es algo que todos los actores sienten durante mucho tiempo hasta que no lo hagan. No habría tenido la confianza para dirigir esta película hace 10 años”.

“Lo que no quiere decir que no piense muchas veces: ¿qué demonios estoy haciendo?” Ella agrega. “Tengo esa sensación, todavía. Ciertamente haciendo ‘Jurassic’, tuve muchos momentos en los que yo estaba como: ¿soy la persona adecuada para esto? ¿Está funcionando esto? Pero recientemente lo vi y la película funciona”.

También lo hace “Eleanor the Great”, que Sony Pictures Classics lanzará en alguna fecha futura. Eso se debe significativamente al rendimiento de Squibb, quien, a los 95 años, experimentó una ovación de pie junto a Johansson.

“Algo que nunca olvidaré está celebrando junio en ese momento”, dice Johansson. “La pureza de su alegría y su presencia en ese momento fue muy conmovedora, creo que para todos en el teatro. Tal vez mi forma de procesarla también es hasta junio. Hace que sea menos personal porque es difícil para mí absorberlo”.

Sin embargo, algunas partes de “Eleanor the Great” tienen toques personales. Después de que un personaje dice que vive en Staten Island, el personaje de Squibb responde: “Mis condolencias”.

“Sí, tuve que disculparme con mis suegros por eso”, dijo Johansson, casada con el nativo de Staten Island, Colin Jost, riendo. “Pensé: no lo creas, no escribí esa línea”.

Un póster para el documental de 1999 sobre el dibujante subterráneo R. Crumb, “Crumb”, también cuelga en la pared en una escena, una vaga referencia, reconoce Johansson, a su película innovadora de 2001 “Ghost World”.

“Era muy joven cuando hice esa película. Creo que tenía 15 años, y se supone que el personaje tenía 18 o 19 años. Cuando era un adolescente, a menudo interpretaba personajes que eran un poco mayores que yo”, dice Johansson. “Incluso haciendo ‘Perdido en traducción’, creo que tenía 17 años cuando lo logré. Creo que estaba interpretando a alguien de unos 20 años”.

“Es algo curioso”, dice ella. “A veces me pregunto si entonces se siente como si estuviera presente tanto tiempo, que la gente espera que ahora tenga los 70 años”.