Dave Shapiro, ejecutivo de música innovador, muere en un accidente aéreo de San Diego a los 42

Dave Shapiro, un innovador ejecutivo musical en la escena de Heavy Metal y Hard Rock, murió en un accidente aéreo de San Diego. Tenía 42 años.

Shapiro tenía una licencia de piloto y figuraba como propietario del avión que se estrelló, según la Administración Federal de Aviación. El grupo de talentos de sonido de la agencia de música confirmó que Shapiro murió en el accidente del jueves por la mañana junto con dos empleados.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro cofundador, colegas y amigos”, dijo la agencia en un comunicado.

Shapiro cofundó Sound Talent Group en 2018 con Tim Borror y Matt Andersen. La lista de la agencia se centra en bandas alternativas entre pop-punk, metalcore, post-hardcore y otros subgéneros populares de hard rock. Los clientes han incluido a Hanson, Pierce the Veil, Parkway Drive, Sum 41 y Vanessa Carlton.

Shapiro fue un firme defensor de los músicos independientes y cofundador de la Organización Nacional de Talento Independiente. Fue incluido en la lista de “30 Under 30” de Billboard en 2012 que reconoce a las estrellas ascendentes en entretenimiento. Los veteranos de la industria dicen que Shapiro allanó el camino para la formación de otras agencias independientes y ayudó a muchas bandas alternativas a encontrar audiencias en la corriente principal.

“Encontrar algo que te guste hacer solo hará que hagas un mejor trabajo porque realmente te importa. No solo te estás presentando para el cheque de pago, no es un 9 a 5”, dijo en un podcast de la industria de la música en 2021. “Esto es parte de vivir tu vida si realmente te encanta”.

Shapiro creció en el norte del estado de Nueva York en la escena de “hard-n-core”, una subcultura que promueve no usar drogas y alcohol en reacción al punk convencional.

En la escuela secundaria, comenzó una banda con sus amigos y se firmó con Victory Records justo cuando se graduaron. Hicieron una gira durante unos años, durante las cuales hizo conexiones en la industria de la música que ayudarían a su incursión en el lado comercial.

Shapiro dijo que se enganchó instantáneamente a la aviación después de tomar su primer vuelo de introducción a los 22 años. Parecía amar la música y volar con igual pasión, en un momento abriendo una oficina de su agencia de talentos en un hangar en San Diego.

Volar “me ayuda a concentrarme y me ayuda a no distraerme por todas las tonterías del mundo, y lo que sea que esté sucediendo fuera del avión no importa en esos momentos”, dijo Shapiro en una entrevista de podcast 2020.

Shapiro era dueño de una escuela de vuelo llamada Velocity Aviation y un sello discográfico, Velocity Records.

Ofreció vuelos en San Diego y Homer, Alaska, donde él y su esposa, Julia Pawlik Shapiro, eran dueños de una casa, según sus publicaciones en línea.

Shapiro se casó con su esposa en 2016 en la pequeña ciudad de Talkeetna, Alaska. Recogieron sus licencias de boda, subieron a un avión y volaron a un glaciar dentro del Parque Nacional Denali, aterrizando con esquís atados a las ruedas del avión.

“Cuando conocí a Dave, nos unimos instantáneamente sobre los estilos de vida no convencionales que llevamos y nuestra constante necesidad de aventura”, escribió en una publicación de blog.

En 2019, publicó en Instagram que había obtenido la calificación de su piloto de transporte aéreo, el nivel más alto de certificación emitido por los Estados Unidos

“Aunque tengo una carrera y no planeo cambiar que siempre quiero aprender más y ser un mejor piloto”, escribió. También era un adicto a la adrenalina que disfrutaba de la base.

Los tributos se vieron en el jueves de músicos y otros en la industria que lo llamaron cálido, genuino y alguien que ayudó a las bandas poco conocidas a poner sus nombres en el mapa.

“Escuchaba a cualquier banda que pusieras frente a él para darles una oportunidad”, dijo Dayna Ghiraldi-Travers, fundadora de la agencia de relaciones públicas Big Picture Media, que trabajó con Shapiro durante más de 15 años.

Nate Blasdell, ex guitarrista principal de la banda, prendí fuego a mis amigos, dijo que estaba “absolutamente desconsolado”.

“Dave fue el primer agente de reserva con el que trabajé y fue una parte importante de mi carrera musical en mis últimos años de adolescencia”, dijo en una publicación en la plataforma social X. “Fue realmente el mejor en el juego y una de las personas más respetadas de la industria”.

Sum 41 La cantante Deryck Whibley acredita a Shapiro para ayudar a construir la banda de rock nuevamente durante un “punto bajo” en su carrera.

“Su opinión me importaba mucho”, dijo Whibley. “Era ese tipo al que iría por consejo sobre las cosas”.

Durante su última conversación, Shapiro había volado en su nuevo avión para ver la inducción de Sum 41 en el Salón de la Fama de la Música Canadiense en marzo. Prometió a Whibley que volviera.

“Yo y mi esposa, vamos a volar a ti”, dijo Whibley, Shapiro le dijo. “Vamos a recogerte y vamos a ir a un lugar loco para el almuerzo”.

La escritora de Associated Press, Maria Sherman, contribuyó a este informe.