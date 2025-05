La visión lírica de América de Bruce Springsteen ha incluido durante mucho tiempo la política, aún más a medida que envejece

WASHINGTON (AP) – Incluso cuando su fama y riqueza se han disparado a lo largo de las décadas, Bruce Springsteen ha conservado la voz del baladeo de la clase trabajadora, a menudo sopesando la política, sobre todo cuando fue una presencia regular en la campaña presidencial de Barack Obama.

Este mes, sin embargo, su música y sus declaraciones públicas han terminado como particularmente puntiagudas y polémicas.

En un concierto en Manchester, Inglaterra, Springsteen denunció la política del presidente Donald Trump, llamándolo un “presidente no apto” liderando un “gobierno deshonesto” de las personas que “no tienen preocupación o idea de lo que significa ser profundamente estadounidense”.

“La América que amo, la América que he escrito ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traicionera”, dijo Springsteen en palabras que incluyó en un EP digital que lanzó unos días después. (Unos días más después, comenzó otro concierto con la canción no politica pero titulada “No Sumnender”).

Trump respondió y llamó a Springsteen altamente sobrevalorado. “Nunca le gustó, nunca le gustó su música o su política radical de izquierda y, lo que es más importante, no es un tipo talentoso, solo un imbécil agresivo y desagradable”, escribió en las redes sociales.

Durante décadas, Springsteen ha salido sus canciones con comentarios sociales y políticos, y no es sorprendente: uno de sus héroes musicales autodescritos, el cantante de folk activista Woody Guthrie, tocó una guitarra sobre la que fue escrita: “Esta máquina mata a los fascistas”.

Aquí hay un vistazo a algunas letras de Springsteen que se aventuraron en los eventos actuales y las difíciles de aplicar a las personas atrapadas en ellas.

‘Nacido en los Estados Unidos’

Lyric: Abajo a la sombra de la penitenciaría, por los incendios de gas de la refinería: estoy quemando 10 años en el camino; No hay nada para correr, no hayas llegado a dónde ir “.

Año/Álbum: 1984, “Born in the USA”

La historia de fondo: la canción más mal interpretada de Springsteen, interpretada por Ronald Reagan y muchos políticos después de él, cuenta la historia de un veterinario de Vietnam que perdió a su hermano en la guerra y llegó a casa sin perspectivas laborales y un futuro sombrío. El coro de conducción y pegadizo, compuesto principalmente por las palabras del título de la canción, que facilitó el malentendido, lo convirtió en un himno, aunque no fue una explosión de patriotismo sino una amarga descripción de las circunstancias de los veteranos.

‘Mi ciudad natal’

Lyric: “Ahora las ventanas encaladas de Main Street y las tiendas vacías/parece que nadie quiere venir aquí ya no”.

Año/Álbum: 1984, “Born in the USA”

Historia de fondo: cuando se trasladó a su segunda década de fama, Springsteen comenzó a tocar más los temas de angustia económica. “Mi ciudad natal” se trata de un hombre de 35 años que recuerda cómo solía montar orgullosamente por su ciudad con su padre cuando era pequeño. Pero ahora, se lamenta: “Están cerrando la fábrica de textiles a través de la vía del ferrocarril. Foreman dice: ‘Estos trabajos van’, niños, y no regresan”.

‘American Skin (41 disparos)’

Lyric: “No hay secreto, amigo mío, puedes matarte solo por vivir en tu piel americana”.

Año/Álbum: 2001, “Live in New York City”.

Historia de fondo: una canción escrita sobre el asesinato policial de 1999 del inmigrante Guineano desarmado Amadou Diallo, que estaba parado frente a su edificio de apartamentos en el Bronx cuando estaba salpicado de 41 balas, 19 de las cuales entró en su cuerpo. El caso cautivó y dividió la ciudad de Nueva York, y el lanzamiento de la canción alienó a Springsteen de algunos de su base de fanáticos, que incluía a los policías (cuyas vidas a veces había relatado canciones anteriores como “Highway Patrolman”).

‘El fantasma de Tom Joad’

Lyric: “La línea de refugio se extiende a la vuelta de la esquina. Bienvenido al nuevo orden mundial. Las familias duermen en sus autos en el suroeste, sin hogar. Sin trabajo, sin paz, sin descanso”.

Año/Álbum: 1995, “The Ghost of Tom Joad”

Historia de fondo: Iniciando el espíritu y el tono del clásico de la era de la depresión de Steinbeck “The Grapes of Wrath”, Springsteen narra a las personas modernas al margen de la sociedad que intenta pasar en el camino. “La carretera está viva esta noche”, dice, “pero nadie es más que nadie sobre dónde va”.

‘La línea’

Lyric: “Por la noche se encuentran con el impuesto en el brillo polvoriento del reflector. Los apresuraríamos en nuestros broncos y los obligaríamos a regresar al río debajo”.

Año/Álbum: 1995, “The Ghost of Tom Joad”

Historia de fondo: la historia de un agente de la Patrulla Fronteriza solitaria y viuda que se enamora de uno de los inmigrantes ilegales atrapados cruzando la frontera. Le lleva a enfrentar su hipocresía y dejar el trabajo, aún buscando a la mujer que conoció de manera fugaz. Su canción complementaria en el álbum, “Alling the Border”, fue escrita desde la perspectiva de un hombre mexicano que sueña con América (“Para ti, construiré una casa en lo alto de una colina cubierta de hierba, en algún lugar al otro lado de la frontera”).

‘El ascenso’

Lyric: “Perdió la noción de lo lejos que he llegado: qué tan lejos he llegado, cuán alto he subido. En mi espalda hay una piedra de 60 libras; en mi hombro una línea de media milla”.

Año/Álbum: 2002, “The Rising”

Historia de fondo: apenas un año después de “American Skin”, Springsteen volvió a los socorristas a raíz del 11 de septiembre, venerándolos con una canción que habla de un bombero que asciende los pasos de una de las torres gemelas para salvar a las personas y, presumiblemente muriendo en el camino. Canta de un “cielo de negrura y tristeza, cielo de amor, cielo de lágrimas, cielo de gloria y tristeza, cielo de misericordia, cielo de miedo”. No toma una posición política pero, de su manera típica, muestra uno de los eventos más políticos de la historia a través de la lente de una persona regular atrapada en él.

‘Jack de todos los oficios’

Lyric: “El hombre del banquero se engorda, el hombre trabajador se vuelve delgado. Todo sucedió antes y volverá a suceder”.

Año/Álbum: 2012, “Wrecking Ball”

Historia de fondo: un lamento de un hombre estadounidense subempleado que no puede obtener más que trabajos extraños después de la crisis financiera de 2007-2008. El trabajo que hace como un manita lo envía hacia la desesperanza, y siente una falta de dignidad. “Pierdes lo que tienes y aprendes a hacer. Toma lo viejo, lo haces nuevo”, canta el protagonista. Pero también permite: “Si me tuviera un arma, encontraría a los bastardos y los dispararía a la vista”.

‘Muerte a mi ciudad natal’

Lyric: “Envíe a los barones ladrones directamente al infierno: los ladrones codiciosos que vinieron y se comieron la carne de todo lo que encontraron. Cuyos crímenes han quedado impunes ahora, que caminan por las calles como hombres libres ahora”.

Año/Álbum: 2012, “Wrecking Ball”

Historia de fondo: Springsteen revisa el tema de una ciudad natal moribunda, esta vez con más agresividad que lamentable, acumulando la crisis financiera de 2007-2008. Funcionó como una canción de protesta y un grito de reunión contra la codicia y sus operadores. El mismo álbum presentó la canción “Wrecking Ball”, un desafío desafiante para las personas que derribarían las queridas partes del norte de Nueva Jersey en nombre de “Progress”.

‘Galveston Bay’

Lyric: “Billy se sentó frente a su televisor cuando el sur cayó y los comunistas rodaron en Saigón. Él y sus amigos vieron cómo venían los refugiados, se establecieron en las mismas calles y trabajaron en la costa en la que habían crecido”.

Año/Álbum: 1995, “The Ghost of Tom Joad”

Historia de fondo: una parábola casi bíblica sobre el dolor y los viejos odios. Un veterano en Galveston Bay, que había luchado en Vietnam, observa como un camarero vietnamita inmigrante protegido a sí mismo y se propone matarlo una noche, pero termina con resultados inesperados y esperanza tranquila.

’57 canales (y nada en) ‘

Lyric: “Así que compré un .44 Magnum, era sólido de acero.

Año/Álbum: 1992, “Human Touch”

Historia de fondo: una expresión de ira sardónica en el vacío y la desesperanza que la alimentación incesante de la televisión por cable había traído al mundo. Esto es menos político y más social, aunque reflejó parte de la desilusión de la edad sobre la podredumbre cerebral de la cultura popular. Llegó meses antes de que la película de gestión de ira de Michael Douglas, “Falling Down”, representara a un hombre enfurecido que lo perdía y desgarraba una franja a través de Los Ángeles debido al estrés de la cultura moderna.

‘Vivir en el futuro’

Lyric: “Mi barco Liberty navegó en un horizonte rojo sangriento. El portero abrió las puertas y dejó que los perros salvajes corrieran”.

Año/Álbum: 2007, “Magic”

Historia de fondo: un giro en la antigua canción de advertencia, escrita desde el punto de vista del futuro. (“Estamos viviendo en el futuro, y nada de esto ha sucedido todavía”.) Este fue un comentario sobre un América posterior al 11 de septiembre que, como sugiere la canción, se dirige en una mala dirección. Oblicuo pero devastador, particularmente con palabras tan sombrías contra una melodía optimista que recuerda a su trabajo temprano, sugirió que todavía había tiempo para corregir el curso. Que toca un tema frecuente de Springsteen: la posibilidad en medio de las dificultades y el desafío.

Ted Anthony, director de New Storytelling and Newsroom Innovation for the Associated Press, ha escrito sobre la cultura estadounidense desde 1990.