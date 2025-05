Lo que sabemos sobre el accidente aéreo que mató al ejecutivo de música alternativa Dave Shapiro

SAN DIEGO (AP) – Un accidente aéreo en San Diego que probablemente mató a seis personas, incluido el innovador ejecutivo de música alternativa Dave Shapiro, ocurrió cuando el avión privado se acercó a un aeropuerto cuyas luces de pista estaban apagadas en la niebla pesada, dijeron los investigadores.

Podría tomar un año resolver exactamente lo que sucedió con el avión que se estrelló contra un vecindario justo antes de las 4 de la mañana del jueves. Pero los investigadores saben que había una niebla gruesa, problemas con las luces de pista y un sistema de alerta de clima roto, dijo Dan Baker de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

La muerte de Shapiro sorprendió a la escena de Heavy Metal y Hard Rock que surgió del movimiento punk. La agencia de música que cofundó, Sound Talent Group, representó a grupos como Pierce the Veil, Parkway Drive, Sum 41, pero también se aventuró en más actos pop como Hanson y Vanessa Carlton.

También fueron asesinados Daniel Williams, un ex baterista de la popular banda de Ohio Metalcore The Devil Wears Prada, así como dos empleados de la Agencia de Grupos de Talentos Sound de Shapiro: Kendall Fortner, 24, y Emma Huke, 25. Las autoridades no han publicado información sobre todas las víctimas.

El accidente aéreo

El avión se dirigía desde Nueva Jersey a San Diego después de una parada de combustible en Kansas. Se estrelló alrededor de 2 millas (3 kilómetros) del aeropuerto ejecutivo de Montgomery-Gibbs de San Diego. Ocho personas en el suelo resultaron heridas, ninguna seria.

Los informes iniciales indicaron que la cita Cessna 550 puede haber disminuido después de golpear las líneas eléctricas, pero los investigadores federales no han confirmado esa información.

El piloto del avión reconoció a un controlador de tráfico aéreo que el clima no era ideal y debatió desviarse a un aeropuerto diferente, según el audio de la conversación publicada por Liveatc.net.

Problemas del aeropuerto

La Administración Federal de Aviación publicó un aviso oficial de que las luces de pista en el aeropuerto ejecutivo de Montgomery-Gibbs estaban fuera. El piloto no discutió eso con el controlador, pero mencionó que sabía que el sistema de alerta meteorológica del aeropuerto no funcionaba.

“No suena genial, pero lo intentaremos”, dijo al controlador de tráfico aéreo.

La niebla era tan gruesa en el momento del accidente que “apenas se podía ver frente a usted”, dijo el jefe del Departamento de Bomberos de San Diego, Dan Eddy.

Las autoridades no han dicho quién estaba volando el avión. Shapiro figuraba como propietario del avión y tenía una licencia de piloto.

Un pilar en la industria de la música

Shapiro, de 42 años, se metió en la industria de la música en la banda, cuenta con estrellas, fundó con amigos mientras estaba en la escuela secundaria. Fueron las conexiones que hizo más que la música que tocó lo que lo hizo exitoso.

Shapiro ayudó a llevar la escena alternativa subterránea de $ 10 por espectáculo en la década de 2010 a la corriente principal. Pero también fue enorme en la creación de una comunidad, dijo Mike Shea, fundador de “Alternative Press”.

“En esta industria de la música, hay demasiadas personas estafando a las personas y usan personas”, dijo. “Dave no era así. Era un alma hermosa y una persona hermosa, una fuerza guía, solo alguien que terminaría siendo una inspiración”.

Incluso con todos sus clientes famosos, Shapiro se mantuvo cálido, genuino e interesado en llevar nuevas bandas a una audiencia amplia.

“Escuchaba a cualquier banda que pusieras frente a él para darles una oportunidad”, dijo Dayna Ghiraldi-Travers, fundadora de la agencia de relaciones públicas Big Picture Media, que trabajó con Shapiro durante más de 15 años.

Año desafiante para la aviación estadounidense

Estados Unidos vio su accidente aéreo más mortal en más de 23 años en enero cuando un jet de pasajeros de American Airlines y un helicóptero del ejército estadounidense chocaron en Washington. El accidente mató a todos los pasajeros en cada avión, un total de 67 personas.

Un helicóptero turístico se rompió y se estrelló contra el río Hudson entre la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey el mes pasado, matando a seis personas mientras un pequeño avión de cercanías se estrelló en el oeste de Alaska a principios de febrero, matando a las 10 personas a bordo.

En Filadelfia, un avión de transporte médico que acababa de despegar se desplomó en un vecindario a fines de enero, matando a las seis personas a bordo y dos personas en el suelo.