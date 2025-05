‘Lilo & stitch’: Cómo un alienígena azul difusa se convirtió en una vaca de efectivo de Disney

Elle Bauerlein, de ocho años, de Wake Forest, Carolina del Norte, está obsesionada con Stitch. “Honestamente, pienso en él todo el tiempo. Como, 10 horas todos los días”.

Su muñeca American Girl, vestida con un costo de puntada completo con capucha de orejas alienígenas, se llama técnicamente Stacy, pero Elle prefiere llamarla “s” en homenaje a Stitch. Si tuviera que elegir una princesa de Disney favorita, sería Moana, pero solo porque Moana pasa tiempo en actividades playeras similares a Stitch. Su funda de almohada es puntada. Su mochila es puntada. Sus cocodrilos son puntadas.

El estudiante de tercer grado nació más de una década después de la película animada de Disney 2002 “Lilo & Stitch” fue lanzada en los cines y, sin embargo, durante los últimos dos años, el personaje principal del título ha sido un elemento fijo en su vida.

Ella no está sola.

En un acto de permeación cultural tardía, Stitch, el experimento alienígena destructivo pero adorable que aterrizó en Hawai y se hizo amigo de una niña llamada Lilo, se ha convertido en un personaje crucial en el imperio moderno de Disney, principalmente en forma de una vertiginosa variedad de mercancías con licencia.

En Petsmart, puedes encontrar un juguete de chirrido de puntada para tu perro. La cadena de descuento cinco a continuación tiene almohadas de cuello de puntada, bancos de energía portátiles y limo. Costa de ropa y accesorios se alinean los estantes en Primark. Yoplait ofrece yogurt de puntada con sabor a baya y cereza. Incluso Graceland tiene una colección vinculada de plushies de punto de puntada vestidos con varios conjuntos de Elvis Presley. Si está abrumado, no se preocupe: también hay una industria artesanal de tiktokers que dedican sus cuentas enteras a mostrar los últimos artículos centrados en puntadas a sus legiones de seguidores.

Si bien Disney no publica datos de ventas oficiales, los informes financieros anuales de la compañía para 2023 y 2024 incluyeron “Lilo & Stitch” en una breve lista de nueve ejemplos de sus propiedades con licencia “principales”, colocándolo a la par con los titanes clásicos como Winnie the Pooh y Mickey y amigos, y conglomerados como Star Wars y las princesas colectivas de Disney.

Todo esto anterior a la llegada del 23 de mayo del remake de acción en vivo de Disney “Lilo & Stitch”, que está en camino de una apertura de $ 120 millones y, con una nueva ronda de productos, establecida para sobrealimentar la manía de Stitch para la estrella ahora CGI.

“Es uno de esos personajes especiales que es simplemente divertido dar vida a los productos”, dijo Tasia Filippatos, presidenta de Disney Consumer Products, en un comunicado enviado por correo electrónico que también observó cómo la “personalidad de juego” y “travesura de Stitch se traduce fácilmente en una amplia gama” de elementos de todo el mundo.

La proliferación masiva de la mercancía de puntadas no fue una evolución obvia. Aunque la película animada ganó más de $ 273 millones (o $ 484 millones cuando se ajustó por inflación) en la taquilla global, no pudo generar los números de gran éxito y el caché cultural de los predecesores de Disney como “The Lion King” y “Beauty and the Beast” o los éxitos más recientes de mil millones de dólares “Frozen” y “Zootopia”. Hasta este año, la franquicia de “puntada” en pantalla había estado principalmente inactiva desde una serie de lanzamientos directos a video y televisión en la década de 2000.

Sin embargo, el personaje de puntada solo ha crecido en popularidad con amplias franjas de consumidores. Él no tiene una nación, sin cerdo y sin edad. Y aunque es canónicamente hombre, una búsqueda en Google de “Stitch” sugiere que una pregunta popular es “¿es Stitch un niño o una niña?” ¡El Puppetronic de Disney Stitch, un títere electrónico de 18 pulgadas por wow! Cosas que se llamaron el juguete 2025 del año, se hace eco de esta idea en su descripción oficial, señalando: “Stitch trasciende la edad y el género”.

“Podrías haberme preguntado hace tres años:” ¿Quién va a ser el cliente de esto? ” ¡Richard North, el wow! CEO de cosas, dijo en una entrevista. “Hubiera dicho que estaba realmente claro: niños de 7 a 12 años. Qué mal”.

En cambio, dijo North, los consumidores de 13 años o más, incluidos los entusiastas de Gen-Z y los coleccionistas de mediana edad, son responsables de al menos el 40% de todas las ventas de Puppetronic Stitch. Con los clientes más jóvenes, dijo, el desglose de género se divide uniformemente, mientras que los fanáticos mayores tienden a sesgar a más mujeres.

“Ha sido el grupo demográfico más grande, más amplio y que lo abarca para un juguete, creo, que hemos creado”, dijo North.

Chris Sanders, uno de los directores del animado “Lilo & Stitch”, primero garfleó su idea para un monstruo huérfano en la década de 1980 mientras jugaba con una idea para un libro para niños. Resucitó el concepto a mediados de la década de 1990 cuando Disney se le acercó para las ideas de películas, transformando su dibujo inicial de una criatura que se parecía a un tigre con una cabeza de roedor dientes de colmillos en la estrella fornida que conocemos hoy.

“Simplemente me tomé un tiempo y dibujé un personaje que realmente quería ver”, dijo Sanders, quien también expresa puntadas. “Nunca hubo una discusión sobre su diseño”.

Durante la producción de la película animada, el mayor cambio en el físico de Stitch fue cambiar su color del verde reptiliano original a un azul fresco, una sugerencia que Sanders recordó fue hecho por la cabeza del departamento de pintura y tinta que pensó que el azul haría más creíble que ciertos personajes confunden Stitch con un perro. (Bluey estaría de acuerdo.)

Sin embargo, las suposiciones populares de que los rasgos físicos de Stitch se basan en los de un bulldog francés o un koala son incorrectos. “Esas son comparaciones legítimas”, dijo Sanders. “Pero lo que estaba pensando era un bate”.

Ahora, como Mickey Mouse, Stitch es un embajador de marca reconocible al instante. A diferencia de Mickey, Stitch es un inadaptado y una amenaza.

“Si un grupo de personajes de Disney como Mickey, Donald y Goofy tuvieran una fiesta de Navidad, no invitarían a Stitch. Pero si un grupo de villanos tuviera una fiesta, tampoco lo invitarían”, dijo Sanders. “Cuando estaba pensando en eso, me di cuenta de que Stitch existe en esta zona entre el bien y el mal. Él existe en la zona en la que existimos”.

Debido a ese estado único, Stitch puede comportarse mal de las formas en que se permiten pocos otros personajes de Disney y aún se conectan con los consumidores. En 2004, el Castillo de Cenicienta de Cenicienta en Magic Kingdom en Florida y “Stitch Is King” graffitió para celebrar la apertura del gran viaje de escape de la ahora desaparecida Stitch. Más recientemente, se actualizó una cartelera de Los Ángeles para “Thunderbolts*” de Marvel para presentar la nueva puntada CGI que atraviesa la imagen, bloqueando las caras de las otras estrellas. También hay un póster para la película de acción en vivo que lo muestra masticando la bola de Pixar y con orejas de mickey con mordedura mientras pisaba un sable de luz.

“Los personajes de Disney, en su mayor parte, tienen que ver con ser apropiado o de ser real”, dijo Travis Hammock, también conocido como Ohana Trav, un creador de contenido de 30 años que destaca los productos de costura en Tiktok e Instagram. “Tienen que encajar en este molde. Tienen que estar a la altura de los estándares de sus padres. Pero Stitch es solo un rebelde desde el nacimiento”.

Hammock convirtió una habitación libre en su Winter Park, Florida, en casa para celebrar “probablemente más de 1,000” piezas de mercancía de puntada que dijo que había adquirido, ya sea a través de sus propias compras o colaboraciones con licenciatarios de puntadas como Funko y Hot Topic.

Primero notó que Disney priorizó la mercancía en 2021, cuando lanzó una colección de edición limitada de “Stitch Crashes Disney” que reinventó al personaje en los colores y las imágenes de otras películas clásicas de Disney, como “Peter Pan” y “Pinochoio”, una rara instancia de las franquicias de la compañía que se entremezcla en los productos. A eso fue seguido por una extensa colección de puntadas con temática de verano en 2023, y otra colección, en 2024, que presentaba puntadas comiendo varios bocadillos de parques temáticos.

“No solo están haciendo más Merch, pero están haciendo lanzamientos anuales o de rutina “, dijo Hammock.” Mickey y Minnie y los personajes de OG, ni siquiera reciben algo de esa atención. Hay tantas personas que aman la puntada, y es tan única que claramente se está vendiendo “.

¿Falta notablemente en las montañas de Merch? Lilo. El protagonista de la franquicia de 6 años y otros personajes humanos como su hermana mayor, Nani, y el interés amoroso de Nani, David, rara vez aparecen. Un personaje comercial más destacado es Angel, un experimento femenino introducido en la serie de televisión “Lilo & Stitch” de la década de 2000 que se parece a Stitch pero Pink.

Josi Cruz, quien dirige el @mainstreetorlando Tiktok, donde a menudo destaca la nueva mercancía de Disney, dijo que cree que los niños se ven a sí mismos en el papel de Lilo y llevan sus juguetes de puntada como si él fuera su mascota.

“Lilo está muy solo. Las chicas la intimidan porque ella es” extraña “. Pero Stitch siempre está a su lado ”, dijo Cruz. “Así que siento que los niños pueden identificarse con ser lilo mismos, y solo quieren tener puntadas en sus vidas”.

Aún así, los consumidores pueden ser volubres. En al menos un aula de Carolina del Norte, los días de Stitch de Reigning Supreme ya están disminuyendo.

“El año pasado, Stitch fue el más popular entre los otros niños de la escuela, eso es seguro”, dijo Elle, el fanático de 8 años. “Pero este año, a todos le gusta Hello Kitty”.