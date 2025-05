Por qué David Fincher convirtió a los chiles rojos en títeres de cuerda

LOS ÁNGELES – Chad Smith recuerda la noche en 2003 cuando los Red Hot Chili Peppers tocaron para una audiencia de 80,000 más o menos en medio de las colinas de la campiña irlandesa.

Después de un período de barbecho a mediados de los años 90, la veterana banda de rock alternativo de Los Ángeles resurgió con la “californication” de los ocho veces platino de 1999 y su seguimiento de 2002, “Por The Wy The Whay”, que generó el sencillo “No puedo parar”. Para marcar el momento, los Chili Peppers trajeron a un equipo para documentar su actuación en Slane Castle, donde encabezaron un día completo de música que también incluía sets de Foo Fighters y Queens of the Stone Age, para una eventual película de conciertos.

“Todo está filmado ahora, pero en aquel entonces era una gran sesión”, recientemente recordó Smith, el baterista de la banda. “Puedes ser un poco consciente de sí mismo. Al principio, yo (improperio) algo, nada que nadie supiera, pero nosotros Sabría, y la pulga me miró “, dijo sobre el bajista de los Chili Peppers.” Nos dimos este aspecto ‘oh (improperio)’. Nos reímos, y no creo haber pensado en eso después de eso porque la multitud estaba muy comprometida. La energía era increíble “.

Veintidós años después, los chiles están trayendo ese concierto de 2003 a las pantallas nuevamente, solo que esta vez son títeres de cuerda.

“Can’t Stop” es la recreación del director David Fincher de la interpretación de la banda de esa melodía en Slane Castle. Parte de la cuarta temporada recientemente lanzada de la serie de antología de Netflix, ganadora del Emmy, “Love, Death + Robots”, el cortometraje animado representa a los Chili Peppers: Smith, Flea, el cantante Anthony Kiedis y el guitarrista John Frusciante, como marionetas colgantes en el escenario antes de un mar de lo mismo. Mientras la banda monta el ritmo de punk-funk punk-funk de la canción, vemos que Flea saca algunos de sus movimientos exclusivos y Kiedis desliza el teléfono celular de un fan para una selfie; En un momento, un grupo de mujeres en la multitud incluso parpadea sus senos en el líder.

Los títeres no son reales: todo el episodio de seis minutos fue generado por computadora. Pero la forma en que se mueven se ve asombrosamente realista, sobre todo cuando el encendedor de un fan accidentalmente prende fuego a los cables de otro fan.

Entonces, ¿por qué Fincher, el Cineasta Detrás de “Fight Club” y “The Social Network”, ¿ponían sus recursos considerables para trabajar para hacer “No se puede parar”?

“Una investigación perfectamente razonable”, dijo el director con una sonrisa. “En primer lugar, diré que siempre he querido un cabezal de pulgas, comenzó con eso. Pero realmente, ya sabes, a veces hay cosas que quieres ver”.

Fincher, de 62 años, creció amando la serie “Thunderbirds” de Gerry Anderson con su llamado estilo de supermarión de títeres mejorado por la electrónica. Pero el Proyecto Chili Peppers también representa un regreso a Roots in Music Video de Fincher: antes de hacer su debut con el “Alien 3” de 1992, dirigió clips definidos por ERA, incluidos los de Paula Abdul “.Directamente“Madonna’s”Expresarse” y “Moda“Y el” de George Michael “¡Libertad! ’90. ” (El último gran concierto de Big Music Video fue de Justin Timberlake “Traje y corbata“En 2013.) Además de” Thunderbirds “, quería” no se puede detener “para evocar el trabajo de los años 80 de los primeros autores de MTV como Wayne Isham y Russell Mulcahy,” que ‘arroja 24 cámaras a la estética de Duran Duran’, como él lo expresó.

Fincher dijo que sabía que su concepto de títere requeriría “una banda que puedas identificar solo desde su movimiento”, lo que parece una forma justa de describir a los chiles. Recordó haber encontrado por primera vez a la banda alrededor de 1983: “¿Creo que fue con Martha Davis en el paladio?” Dijo, y fue golpeado por una sensación de travesura que le recordó a los “villanos de elfos” de los viejos especiales de Rankin/Bass TV.

“Siento que Finch tuvo el espíritu de mí”, dijo Flea, de 62 años, conocido al director socialmente durante años. El bajista recordó haber discutido “Can’t Stop” con Fincher en la casa de un amigo en común antes de que lo disparara: “Estaba hablando de cómo todavía salto en el escenario y mi cuerpo todavía funciona muy bien. Pero solía bucear y hacer un salto mortal mientras tocaba el bajo, como mi cabeza. Y ahora tengo miedo de hacerlo”. Se rió. “Alguna cosa de los viejos había sucedido donde tengo miedo de sumergirme en mi cara ahora. Finch fue:” Bueno, la pulga de títeres puede hacerlo “. “

Después de hacer una captura de un día de movimiento con la banda en un estudio en el valle, Fincher y un equipo de animadores del Studio Blur de Culver City pasó unos 13 meses trabajando en “Can’t Stop”. Fincher dijo que la parte difícil era darle a las marionetas una sensación de suspensión.

“Con la tapa de Mo, estás capturando la acción de un personaje que tiene autodeterminación”, dijo, refiriéndose a un chile humano, “entonces estás aplicando eso a un objeto que no tiene autodeterminación”, que significa un títere controlado por un controlador invisible. “Es mucho más complicado de lo que parece. Pero esa fue la diversión, ¿sabes? Quiero decir, no para mí”, agregó con una sonrisa.

Cuando se le preguntó si la producción implicaba algún uso de la IA, Fincher dijo que no lo hizo. “Es borroso, es un punto de orgullo para ellos”, dijo. Pero también encogió la idea de que esa pregunta se ha convertido en una especie de prueba de pureza para los cineastas.

“Durante los próximos dos meses, tal vez sea un tipo de gotcha interesante”, dijo. “Pero no puedo imaginar dentro de 10 años de que la gente tendrá lo mismo (visión). La edición no lineal cambió el mundo durante aproximadamente seis semanas, y luego todos lo damos por sentado.

“No lo veo como necesariamente trampa en este punto”, continuó. “Creo que hay muchas cosas que la IA puede hacer: bordes mate y trabajos de Roto y ese tipo de cosas. No creo que eso va a arruinar fundamentalmente lo que es íntimo y personal sobre el cine, que es que estamos tocando disfrazados y esperando no quedar atrapados”.

Como, según los informes, trabaja en una versión en inglés de “Squid Game” y una secuela de “Once Upon a Time … en Hollywood” de Quentin Tarantino, ¿haciendo que “Can’t Stop” liderara a Fincher para reflexionar sobre el estado del video musical ahora que MTV ya no está en el negocio de mostrar la forma?

“Bueno, la audiencia que MTV agregó, en retrospectiva, ese era el tiempo y un lugar”, dijo. “Recuerde, los Beatles estaban haciendo videos musicales, ¡simplemente lo llamaron” ¡Ayuda! ” No hubo invención en absoluto por parte de MTV.

“Lo que extraño de eso, y no creo que lo volvamos a ver, fue que tenía 22 años y dibujaría una servilleta: esta es una especie de idea de lo que queremos hacer. Y cuatro días después, $ 125,000 se enviarían a la compañía con la que estaba trabajando y se iría y haría un video. Le dispararía la cosa en una semana, y luego se enviarían a la compañía a la compañía después de eso.

“Ahora haces un comercial de televisión y hay literalmente 19 personas en sillas plegables, todas con su propio monitor de 100 pulgadas en la parte posterior. El mundo ha cambiado”. Se rió.

“Comencé mi carrera profesional pidiendo perdón en lugar de permiso, y ha sido muy difícil ir en la otra dirección”.

